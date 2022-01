Conozca las innovadoras soluciones de Coway, incluida Airmega, en el CES 2022 (2)

Coway presenta el colchón de aire Smart Care Air Mattress y la solución Smart Sleep Solution, que combinan su última innovación en materia de sueño y cuidado del aire, por primera vez con una experiencia interactiva exclusiva en la conferencia

La exposición también presenta la nueva "Noble Collection", que destaca el impresionante diseño de los productos de Coway

La línea Airmega, recientemente lanzada en Europa, también se exhibe en el evento

Personas de todo el mundo pueden experimentar la exposición virtualmente en el CES 2022 Coway Brand Site

LAS VEGAS, 5 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company" de Korea, ha presentado sus últimas innovaciones en materia de electrodomésticos ambientales, impulsadas por años de I+D propia, en el Salón de la Electrónica de Consumo (CES) 2022. Bajo el lema "We innovate for your better life (Innovamos para mejorar tu vida)", la exposición de Coway destaca las últimas innovaciones de la empresa en colchones, purificadores de agua, purificadores de aire y bidés.

Para llegar a más personas en todo el mundo, Coway presenta los productos, servicios y zonas expuestos en el CES 2022 Coway Brand Site. Aquí, los invitados pueden disfrutar del evento, a través de un contenido emocionante, incluyendo la presentación del stand y divertidos vídeos de bocetos.

"A nivel mundial, todos pasamos más tiempo que nunca en nuestros hogares. Esto ha reforzado nuestra dedicación a hacer de cada hogar un santuario saludable de relajación y bienestar", dijo Rodney Ryu, Director General de Coway Europe B.V. "Creemos que nuestros últimos productos para el cuidado del aire, el agua y el sueño hacen precisamente eso en la cúspide del diseño y el autocuidado".

La solución de sueño inteligente para dormir mejor

Esta nueva categoría se lanza mientras el mundo sigue buscando formas de mejorar su salud mental. Según el National Heart, Lung, and Blood Institute, el sueño desempeña un papel fundamental en la salud emocional y física. La deficiencia continua de sueño se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, renales, hipertensión arterial, diabetes y accidentes cerebrovasculares. Dado el papel vital del sueño en la salud y el bienestar, Coway presenta por primera vez su nuevo e innovador producto, el colchón de aire Smart Care Air Mattress, junto con una experiencia interactiva en la Smart Sleep Solution Zone.

El colchón de aire ajustable Smart Care Air Mattress utiliza la tecnología patentada de Coway para un mejor descanso nocturno. Tras detectar la presión del cuerpo del usuario y la posición en la que duerme, el colchón se ajusta a uno de los nueve niveles de firmeza gracias a las Air Cells. Estas bolsas de aire de última generación controlan su propia presión de aire para ajustar la firmeza del colchón. Como resultado, el colchón se siente constantemente nuevo con esta nueva y duradera tecnología que sustituye a los tradicionales muelles de los colchones de desgaste rápido. En la Zona, los visitantes pueden experimentar la Solución Inteligente para el Sueño de Coway, que se conecta con los productos Air Care para producir la humedad óptima para un sueño de calidad.

En el stand, los visitantes pueden experimentar cómo el colchón de aire Smart Care Air Mattress prepara la habitación para la hora de dormir en cuanto se acuestan en él. La solución IoT apaga las luces y el colchón se ajusta automáticamente a la firmeza óptima en función de la presión corporal individual. A continuación, el humidificador y el purificador de aire proporcionan automáticamente la calidad del aire y la humedad ideales para un sueño profundo. Cuando los sensores de la Smart Sleep Solution detectan que el visitante se levanta de la cama, las luces se encienden, el colchón se pone en modo Relax Wake-Up y el humidificador y el purificador de aire se apagan automáticamente.

La Coway Noble Collection

En la Noble Zone, Coway presenta su línea de electrodomésticos de diseño premium, la Coway Noble Collection, que demuestra su continua dedicación al diseño inteligente.

La Noble Collection personifica los tres elementos clave del diseño innovador de los electrodomésticos de primera calidad por los que se rige Coway: un diseño que se integra en el espacio, un rendimiento optimizado y una experiencia de usuario innovadora. Gracias a la sencillez de centrarse en las funciones originales del producto, estos diseños armonizan con su entorno para complementar la estética de cualquier hogar.

La serie de purificadores de agua Coway Noble y la placa de inducción Noble, cada una de ellas con un diseño único y características excepcionales, se exhiben en el espacio de la cocina. El purificador de aire y el humidificador, elegantes y compactos, también se exponen en el espacio de la Noble Zone.

Purificadores de aire de diseño artístico para la decoración del hogar

El purificador de aire Coway Airmega 150 añade colores de moda y arte gráfico a la zona de exposición. El Airmega 150 ha ganado tres premios internacionales de diseño y está diseñado específicamente para un mantenimiento sencillo con filtros fáciles de extraer. El proceso de filtración en tres etapas incluye un prefiltro, un filtro de carbón activado y un filtro GreenHEPATM para asegurar que el aire puro funcione 24/7.

Están diseñados para integrarse perfectamente en espacios compactos con una relación mínima entre el filtro y el cuerpo y con colores apagados. Los usuarios pueden elegir entre los sofisticados Blanco, Verde Menta, Rosa Claro y Azul Marino. Hay otras dos series de arte botánico inspiradas en la belleza y las propiedades relajantes de la naturaleza.

El Airmega 150 está ahora disponible en Amazon Europa en color Blanco, Verde Menta y Rosa Claro, con la serie de arte botánico próximamente.

El Coway Airmega – El purificador de aire de Coway en su máxima expresión

En la Zona Airmega, Coway expone su principal línea de purificadores de aire: el Coway Airmega. Además de los modelos disponibles en la actualidad, también se exponen los que llegarán próximamente.

La gama de purificadores de aire más nueva que se exhibe en la feria es la serie Icon. Los Airmega Icon e IconS son los primeros purificadores de aire inteligentes que también cuentan con una estación de carga móvil inalámbrica. Cubren un gran espacio de hasta 82m2 y su diseño multifuncional y moderno los convierte en la alternativa perfecta para la mesa. La serie Icon cuenta con un tejido que repele el agua y las manchas, lo que la hace duradera para su doble uso como estación de carga y purificador de aire.

Otros modelos totalmente nuevos son el Airmega 250 y el 250S, que combinan el rendimiento de cobertura de filtración de un purificador de aire grande con un diseño minimalista y compacto. Mejorado con doble detección, puede detectar fácilmente partículas de tamaño PM10, PM2.5. El Airmega 250 ofrece funciones automatizadas adicionales como el modo inteligente, el modo rápido y el modo de reposo. El Modo Inteligente ajusta la velocidad del ventilador automáticamente en función de la calidad del aire de la habitación para ser más eficiente energéticamente. El Modo Rápido funciona a máxima potencia hasta que la calidad del aire está limpia, y luego cambia automáticamente al Modo Inteligente. Las investigaciones demuestran que el Modo Rápido ahorra más energía que el Modo Inteligente cuando se necesita un impulso rápido. El modo de reposo detecta la calidad del aire y la luminosidad y reduce la velocidad del ventilador cuando se alcanza la calidad de aire ideal.

Los Airmega 250, 250S y su exclusiva serie artística estarán disponibles en Europa en el segundo trimestre de 2022.

Los purificadores de aire Airmega cuentan con el sistema de filtración HyperCaptiveTM más avanzado de Coway para filtrar eficazmente las fuentes nocivas del aire, eliminando el 99,999% de las partículas de tamaño nanométrico de hasta 0,01 micrómetros, más pequeñas que la mayoría de los alérgenos, bacterias, moho y virus.

Para obtener más información sobre el stand de Coway en CES, visite CES 2022 Coway Brand Site.

Para obtener más información sobre Coway Europa, visite el sitio web oficial o la Amazon Store oficial.

Acerca de Coway Co., Ltd.

Establecida en Corea en el año 1989, Coway, "The Best Life Solution Company", es una empresa líder en electrodomésticos ambientales que hace que la vida de las personas sea saludable y cómoda con electrodomésticos innovadores como purificadores de agua, purificadores de aire, bidés y colchones. Desde su fundación, Coway se ha convertido en un líder en la industria de electrodomésticos ambientales, con una intensa investigación, ingeniería, desarrollo y servicio al cliente. La empresa ha demostrado su dedicación a la innovación con productos galardonados, experiencia en salud en el hogar, participación de mercado inigualable, satisfacción del cliente y reconocimiento de marca. Coway continúa innovando diversificando las líneas de productos y acelerando los negocios en el extranjero en Malasia, Estados Unidos, Tailandia, China, Indonesia, Vietnam, Japón y Europa, basándose en el éxito comercial en Corea. Para obtener más información, visite http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

