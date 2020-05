El consorcio de investigación iCAIR® de Fraunhofer desarrolla nuevos medicamentos contra el SARS-CoV-2

- El consorcio de investigación iCAIR® de Fraunhofer utiliza sus sinergias para desarrollar nuevos medicamentos contra el SARS-CoV-2

HANNOVER, Alemania, 7 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha desencadenado una emergencia de salud pública que preocupa a nivel internacional. Hasta la fecha, no hay ni vacuna ni fármacos para disponer de un tratamiento disponible para el COVID-19. Los investigadores del consorcio internacional iCAIR® [https://www.item.fraunhofer.de/en/lighthouse-projects/icair-...] van camino de desarrollar nuevos agentes anti-infecciones para tratar o prevenir enfermedades respiratorias clínicamente destacadas causadas por los virus, hongos o bacterias - y recientemente ha comenzado un proyecto para desarrollar medicamentos contra el SARS-CoV-2.

En el consorcio iCAIR® (Fraunhofer International Consortium for Anti-Infective Research) Fraunhofer ITEM [https://www.item.fraunhofer.de/en.html] está colaborando con el Institute for Glycomics [https://www.griffith.edu.au/institute-glycomics/about-us/cen...] (IfG) de la Griffith University de Australia, la Hannover Medical School [https://www.mhh.de/en/] (MHH; Alemania) y TWINCORE [https://www.twincore.de/en/home/], una sociedad mixta formada entre MHH y el Helmholtz Centre for Infection Research [https://www.helmholtz-hzi.de/en/] (Alemania) para desarrollar agentes nuevos urgentemente necesitados frente a las infecciones del tracto respiratorio. "Buscamos desarrollar un fármaco para el tratamiento del COVID-19, combinando nuestra experiencia complementaria y un amplio espectro de métodos en esta alianza de investigación - que abarca desde la identificación de agentes terapéuticos y fármacos candidatos por medio del diseño del fármaco y la eficacia de las pruebas en modelos preclínicos para los estudios toxicológicos", destacó el profesor Armin Braun, director de la división de farmacología preclínica y toxicología de Fraunhofer ITEM y coordinador del consorcio iCAIR®.

Los investigadores son los primeros en controlar las bibliotecas de sustancias para fármacos candidatos que detienen la infección SARS-CoV-2. "Hemos hecho uso de las bibliotecas de sustancias disponibles en IfG y HZI. Además, Fraunhofer IME, con su ScreeningPort [https://www.ime.fraunhofer.de/en/Research_Divisions/business...] en Hamburgo y experiencia en el descubrimiento de fármacos basados en la tecnología de alto rendimiento está implicada", comentó Braun.

Los fármacos candidatos identificados estarán sujetos a la modificación química que optimiza su eficacia y seguridad. Las pruebas de eficacia y tolerabilidad se llevarán a cabo en modelos de infección sofisticados basados en células y trozos de pulmón humanos cortados con precisión (PCLS [https://www.item.fraunhofer.de/en/focuses-of-research/drugde...]). Este modelo de tejido de pulmón viable e inmunocompetente permite un análisis detallado de las respuestas biológicas e inmunes al virus en el pulmón profundo - que es donde la infección por SARS-CoV-2 es más perjudicial. Está disponible un sistema de prueba humana única para seguridad y eficacia en las pruebas de nuevas medicaciones.

"Vamos a desarrollar de forma sistemática los candidatos más prometedores para conseguir una administración inhalada, al tiempo que el SARS-CoV-2 infecta de forma primaria los pulmones y las vías aéreas", explicó Braun. "Administrar productos terapéuticos por medio de las vías aéreas permite elevadas concentraciones locales en el sitio de la infección, reduciendo las dosis necesarias de sustancia activa. Además, los efectos secundarios sistémicos se pueden también minimizar". Los expertos Fraunhofer ITEM probarán los fármacos candidatos seleccionados para administración inhalada en un sistema de exposición patentado in-vitro y desarrollado de forma interna - P.R.I.T.® ExpoCube® [https://www.item.fraunhofer.de/en/services-expertise/drug-de...]. Este sistema permite la administración inhalada de los fármacos candidatos en el pulmón para imitar el uso de las células epiteliales de las vías aéreas o PCLS. Los efectos citotóxicos locales potenciales se pueden así descartar, identificando el desarrollo preclínico superior.

"El consorcio iCAIR® es ambicioso: juntos, queremos expeditar el avance de los nuevos fármacos en fase preclínica. Desgraciadamente, existe un vacío aún entre el descubrimiento de nuevos agentes y el desarrollo futuro en productos terapéuticos utilizables, que han de servir como puente aún más rápido ahora con las sinergias combinadas para reducir la pandemia del COVID-19", indicó el profesor Mark von Itzstein, director IfG y responsable iCAIR® en Australia.

