(Información remitida por la empresa firmante)

-El consorcio liderado por Wultra gana la licitación para suministrar y operar la cartera de identidad digital europea en la República Checa

PRAGA, 26 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Un consorcio liderado por Wultra ha ganado la licitación para implementar y operar la versión checa de la Cartera Europea de Identidad Digital (EUDI-W), la cual forma parte del despliegue a escala de la UE de carteras de identidad digital en el marco del reglamento eIDAS revisado.

El consorcio está integrado por Wultra, iProov, Signicat, youniqx Identity AG y Partners Bank, con Amdocs actuando como subcontratista.

Wultra, en su calidad de líder del consorcio adjudicatario, coordinará la ejecución del proyecto y desempeñará un papel fundamental en el desarrollo de la solución. El proyecto se basa, en gran medida, en las tecnologías de identidad digital y autenticación de Wultra, complementadas por las soluciones y la experiencia de los demás miembros del consorcio.

El alcance del proyecto va mucho más allá del desarrollo de la propia cartera digital. Estructurado como un contrato de concesión, el proyecto abarca la implementación y la operación continua del servicio de la Cartera EUDI, así como actividades destinadas a fomentar su adopción por parte de los ciudadanos y las empresas.

Esto abarca el marketing y la adopción por parte de los usuarios, así como los procesos de incorporación tanto en línea como presenciales. Los ciudadanos podrán acceder a una incorporación asistida en más de 200 puntos físicos, denominados WalletPoints, gestionados por el consorcio en colaboración con el servicio postal checo (Czech Post). Para aquellas personas que requieran ayuda adicional debido a limitaciones de movilidad o de salud, el proceso de incorporación también podrá realizarse en su lugar de residencia habitual. Esta combinación de canales de incorporación digitales y físicos tiene como objetivo alcanzar el elevado nivel de garantía exigido, haciendo al mismo tiempo que la cartera digital sea accesible para un amplio espectro de ciudadanos, incluidos aquellos que, por diversos motivos, no puedan completar el proceso por sí mismos a través de internet.

La Cartera Europea de Identidad Digital tiene como fin ofrecer a los ciudadanos y residentes de la UE una forma segura y cómoda de acreditar su identidad y compartir atributos digitales verificados en el marco de servicios públicos y privados. En virtud del Marco Europeo de Identidad Digital, los Estados miembros de la UE están implementando sus propias carteras digitales nacionales, basadas en normas comunes y diseñadas para ser interoperables en toda la Unión Europea.

"Ganar la licitación para implementar y operar la EUDI Wallet checa constituye un hito importante para Wultra y, sobre todo, una gran responsabilidad", afirmó Petr Dvořák, consejero delegado y fundador de Wultra. "Un proyecto de esta envergadura va mucho más allá del simple desarrollo de una aplicación. Requiere tecnología, operaciones seguras, un proceso de incorporación a escala nacional y, en última instancia, su adopción por parte de los ciudadanos y las empresas. Hemos formado un consorcio sólido para abordar el proyecto de principio a fin, y estamos entusiasmados por colaborar en la creación de un componente clave de la infraestructura de identidad digital, tanto en la República Checa como en el resto de Europa".

Para Wultra, este proyecto supone una ampliación significativa de su labor en los ámbitos de la autenticación y la identidad digital. La empresa suministra tecnología a entidades financieras de toda Europa, con soluciones que abarcan la prevención del fraude, la seguridad en aplicaciones, la autenticación, el acceso seguro y la integración de billeteras de identidad digital.

El proyecto checo EUDI Wallet proporcionará a Wultra y al resto del consorcio experiencia práctica en la implementación y el funcionamiento del Marco Europeo de Identidad Digital a escala nacional. Esto abarca desde los requisitos técnicos, de seguridad y de interoperabilidad de la propia cartera, hasta el desafío operativo que supone la incorporación de usuarios, el fomento de su adopción y la conexión de una cartera nacional con un amplio ecosistema de servicios tanto del sector público como del privado.

"La EUDI Wallet cambiará fundamentalmente la forma en que las organizaciones interactúan con la identidad digital en Europa", añadió Dvořák. "Para los bancos y otras organizaciones del sector privado, la cuestión clave pronto dejará de ser qué es la EUDI Wallet, para pasar a centrarse en cómo pueden aceptarla de forma segura, integrarla en los procesos actuales de los clientes y participar en el nuevo ecosistema de identidad. Participar directamente tanto en la implementación como en el funcionamiento de una EUDI Wallet a nivel nacional nos brinda una perspectiva excepcional sobre dicha transición".

El consorcio trabajará ahora con las autoridades checas pertinentes en la entrega y el funcionamiento de la solución, de conformidad con los requisitos y el cronograma establecidos en el contrato de concesión.

Acerca de Wultra

Wultra es un especialista en seguridad de la autenticación que cuenta con un amplio conocimiento de las normativas a nivel mundial y una profunda experiencia en la prevención del fraude; asimismo, es reconocido como líder en autenticación poscuántica. Su plataforma, Wultra Intelligent Authentication Platform, integra la prevención del fraude con la seguridad de aplicaciones móviles para ajustar el nivel de autenticación en función del riesgo potencial asociado al contexto del usuario, al tiempo que da cumplimiento a normativas avanzadas en materia de pagos.

Wultra tiene su sede en Praga y presta servicios a clientes a escala internacional.

https://wultra.com/

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