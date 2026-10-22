Context Labs se une a Carbon Measures como uno de los primeros miembros tecnológicos de la coalición

(Información remitida por la empresa firmante)

Context Labs apoyará la iniciativa de Carbon Measures destinada a hacer que los datos sobre carbono a nivel de producto sean fiables para la toma de decisiones en materia de adquisiciones, concesión de préstamos y regulación

CAMBRIDGE, Mass., 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Context Labs B.V. (Context Labs), empresa de infraestructura de datos basada en IA para el sector industrial, ha anunciado hoy que es una de las primeras compañías tecnológicas en unirse a Carbon Measures, una coalición empresarial que desarrolla un marco aceptado a nivel mundial para la contabilidad de carbono a nivel de producto y que aboga por el establecimiento de normas obligatorias sobre la intensidad de carbono de los productos.

Como parte de su membresía, Context Labs aportará experiencia técnica y operativa en materia de contabilidad e información sobre el carbono, además de su compromiso con el desarrollo de una solución de código abierto para la contabilidad de carbono a nivel de producto; para ello, se apoyará en su trayectoria en la creación y gestión de infraestructuras de datos basadas en inteligencia artificial para el sector industrial y energético.

Informar sobre la intensidad de carbono verificable de un producto resulta complejo. Cada empresa que interviene en la fabricación de un producto contribuye a su intensidad de carbono; por tanto, el valor final solo puede fundamentarse si los datos y los cálculos de cada empresa acompañan al producto a medida que este pasa de una compañía a otra. Trasladar esta información entre empresas independientes requiere un protocolo tecnológico federado de código abierto, similar a los protocolos que hacen posible el funcionamiento de Internet. Context Labs aportará su experiencia en la implementación de tecnología empresarial para operaciones industriales complejas.

Aprovechando esta experiencia, Context Labs y Carbon Measures explorarán el desarrollo de software de código abierto destinado a respaldar la implementación de un marco de contabilidad de carbono a nivel de producto. La iniciativa contribuiría a hacer que la contabilidad de carbono a nivel de producto sea más accesible para empresas de todos los tamaños, facilitaría su integración con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) ya existentes y apoyaría los proyectos piloto de Carbon Measures en diversos sectores y cadenas de suministro. Asimismo, el software buscará garantizar que los datos sobre la intensidad de carbono a nivel de producto sean trazables, verificables y lo suficientemente sólidos como para sustentar transacciones comerciales y someterse al escrutinio normativo.

Visualizamos un mercado en el que cada declaración sobre el carbono de un producto incluya su trazabilidad: las mediciones que la sustentan, el método empleado y quién verificó cada etapa, desde la producción hasta el envío y el almacenamiento. Contar con datos que posean esta trazabilidad permite a las empresas tomar decisiones fundamentadas, ya sea que un comprador esté estableciendo el precio de un contrato o que un modelo de inteligencia artificial esté planificando la producción. A través de nuestra colaboración con Carbon Measures, sus miembros y la red más amplia de organizaciones vinculadas, aplicaremos nuestra experiencia en el desarrollo de infraestructuras de datos para inteligencia artificial. El objetivo es estandarizar el formato, de modo que cualquier empresa dentro de una cadena de valor pueda generar un valor de intensidad de carbono que un prestamista o un organismo regulador pueda rastrear hasta su origen y considerar fiable, explicó Dan Harple, fundador y consejero delegado de Context Labs.

La tecnología desempeña un papel fundamental a la hora de hacer que la contabilidad de carbono a nivel de producto sea práctica, escalable y accesible en todas las cadenas de suministro globales. Context Labs aporta una valiosa experiencia en infraestructura de datos industriales y su implementación, lo que nos ayudará a explorar cómo las soluciones de código abierto pueden servir de base para un marco de referencia fiable y aplicable a escala mundial, afirmó Amy Brachio, consejera delegada de Carbon Measures. Al combinar la experiencia en el sector con la innovación tecnológica, podemos contribuir a crear las condiciones necesarias para que los datos sobre la intensidad de carbono sirvan de base para la toma de decisiones empresariales, permitan que el mercado reconozca los productos con una menor huella de carbono y, en última instancia, aceleren la descarbonización industrial.

Acerca de Carbon Measures

Carbon Measures es una coalición global de empresas de diversos sectores comprometidas con la reducción de las emisiones de carbono mediante la alineación de los incentivos de mercado con las acciones necesarias para generar un impacto a gran escala. La coalición busca acelerar la innovación mediante el desarrollo de un marco global para la contabilidad del carbono a nivel de producto y la promoción de estándares obligatorios de intensidad de carbono para los productos. En conjunto, estos esfuerzos están diseñados para impulsar una demanda de mercado sostenible para productos con bajas emisiones de carbono. Basado en principios científicos sólidos y de contabilidad financiera, el marco permitiría a los gobiernos establecer políticas más eficaces, ayudar a las empresas a diferenciar sus productos y empoderar a los mercados para fomentar la competencia y lograr reducciones significativas de las emisiones.

Acerca de Context Labs

Context Labs desarrolla infraestructura de datos basada en inteligencia artificial (IA) industrial para mercados globales, proporcionando a empresas del sector energético e industrial datos fiables y resultados de IA que pueden ser respaldados y justificados. Su plataforma transforma datos operativos y de emisiones fragmentados en información verificada de forma continua, garantizando al mismo tiempo que los datos sensibles permanezcan dentro del entorno propio de cada empresa. Gracias a que los datos están verificados y los flujos de trabajo validados, una única plataforma puede dar soporte a diversos fines, desde la gestión de carbono y el cumplimiento normativo hasta usos comerciales. La empresa surgió a partir de investigaciones realizadas en el MIT y está dirigida por un equipo que, a través de proyectos anteriores, contribuyó al desarrollo de internet a gran escala. Context Labs cuenta con oficinas en Ámsterdam, Cambridge (Massachusetts) y Houston. Más información en www.contextlabs.com.

Contacto para los medios:Organización: Context Labs B.V.E-mail: press@contextlabs.comTel: 1-617-902-0932Web: contextlabs.com/resources

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