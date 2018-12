Courtyard by Marriott lleva su nuevo diseño al centro de París con la apertura del inmueble Gare de Lyon

Publicado 29/11/2018 18:14:06 CET

PARÍS, 29 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Courtyard by Marriott le ha dado la bienvenida a un nuevo inmueble en el centro de París, con una ubicación ideal frente a la estación de tren Gare de Lyon, que actúa como punto neurálgico tanto para los viajes nacionales como internacionales de millones de pasajeros cada año. Esta dinámica área de la ciudad también alberga numerosos espacios de trabajo compartido e incubadoras de empresas emergentes, lo que convierte al hotel en la elección perfecta para aquellos que realizan viajes de negocios.

Ubicado en una torre de 19 plantas, Courtyard by Marriott Paris Gare de Lyon ofrece vistas excepcionales de la ciudad y de sus puntos emblemáticos. El diseño de las 249 habitaciones estuvo dirigido por Studios Architecture, y presenta acabados lisos de madera y detalles metálicos que son reflejo del pasado industrial de la zona.

"Nos entusiasma traer la marca Courtyard al corazón de la capital francesa, con esta nueva dirección en una ubicación excepcional del centro de París", manifestó John Licence, vicepresidente de Marcas Premium y Selectas para Europa en Marriott International. "La proximidad del hotel a la mayor incubadora de empresas emergentes del mundo es ideal para aquellos clientes de Courtyard que viven movidos por la pasión y que buscan perseguir sus ambiciones personales y profesionales mientras se desplazan".

Materializando la nueva visión de diseño de la marca para sus inmuebles, el hotel incorpora una estética y un aspecto más contemporáneo que se dirige a sus clientes ambiciosos y emprendedores. Los toques de amarillo vivo distribuidos por todos los espacios públicos recuerdan a las fachadas pintadas de la cercana calle peatonal Rue Crémieux, mientras que las paredes con plantas de color verde vibrante hablan de las zonas verdes locales La Coulée Verte. Los espacios, los servicios y la tecnología explican las tendencias emergentes, así como las necesidades de los viajeros de nueva generación, a la par que ofrecen un ambiente cálido y acogedor que incita a la colaboración y la exploración.

Estos viajeros de nueva generación que buscan perseguir tanto sus pasiones personales como profesionales pueden hacerlo en el impresionante espacio para eventos y reuniones de 650 m² del hotel, que comprende nueve salas de conferencia multifuncionales equipadas con tecnología de gama alta. El espacio también cuenta con un espacio específico de trabajo compartido, que puede reservarse por horas o por días.

Kitchen & Bar propone una experiencia culinaria disponible durante todo el día que se basa en el concepto fresco, francés y agradable. La chef Melissa Ravel se enorgullece de dar vida a productos sencillos y de temporada que demuestran la increíble calidad y diversidad existente entre los productos locales. Los clientes pueden comenzar el día con energía gracias a productos tradicionales propios del desayuno francés, como panes y pasteles acompañados de mermeladas caseras y zumo de naranja recién exprimido, mientras que los productos del menú que está disponible durante todo el día varían desde los aperitivos a platos calientes y postres. El menú del bar se dirige a todos los gustos y ofrece cervezas artesanas locales, así como una amplia selección de vinos franceses regionales.

Entre otros servicios adicionales, se encuentra un gimnasio de 52 m² abierto las 24 horas y un aparcamiento vigilado con puertos de carga para coches eléctricos.

Courtyard by Marriott cuenta con más de 1100 hoteles en todo el mundo, entre los que más de 60 se encuentran en Europa, mientras que la marca planea abrir casi 30 nuevos hoteles antes de 2020. Courtyard by Marriott Paris Gare de Lyon es el sexto hotel de la marca en París.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/790967/Courtyard_by_Marriott_Paris.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/790967/Courtyard_by_Marriott_Paris.jpg]

