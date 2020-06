Daratumumab subcutáneo muestra resultados clínicos en el tratamiento de amiloidosis

- EHA25Virtual:El daratumumab subcutáneo muestra resultados clínicos mejorados en el tratamiento de pacientes con amiloidosis

LA HAYA, Países Bajos, 13 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La amiloidosis de cadena ligera (AL) es un desorden multisistema raro y potencialmente mortal que se produce cuando la médula ósea produce porciones anormales de anticuerpos llamados cadenas ligeras, que se agrupan para formar una sustancia llamada amiloide. Estas agrupaciones de amiloide se depositan en tejidos y órganos vitales e interfieren con la función normal de los órganos. Las personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad tienen una necesidad urgente de nuevas terapias, ya que actualmente no hay opciones de tratamiento aprobadas. Las combinaciones basadas en quimioterapia se utilizan comúnmente en la amiloidosis AL, pero se necesitan tratamientos más efectivos.

El daratumumab es el primer y único anticuerpo subcutáneo dirigido a la CD38 aprobado globalmente para tratar el mieloma múltiple. El estudio ANDROMEDA de fase 3 evaluó el daratumumab subcutáneo (SC) en combinación con ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona (D-CyBorD) en comparación con CyBorD solamente en pacientes recientemente diagnosticados con amiloidosis AL. Los resultados mostraron que la tasa de respuesta completa hematológica de conclusión primaria fue del 53% para D-CyBorD en comparación con el 18% para CyBorD. La tasa de respuesta de órganos de seis meses casi se duplicó para pacientes tratados con D-CyBorD frente a CyBorD, para respuestas cardiacas (42% vs. 22%) y renales (54% vs. 27%). La combinación de D-CyBorD tuvo un perfil de seguridad aceptable que se había observado previamente para daratumumab SC o CyBorD solamente. El estudio ANDROMEDA sugiere que daratumumab SC puede ser un tratamiento prometedor para pacientes recientemente diagnosticados con amiloidosis AL que necesitan urgentemente nuevas opciones de tratamiento.

Ponente: Dr Efstathios KastritisAfiliación: Departamento de Terapéuticos Clínicos, Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas, Facultad de Medicina, Atenas, GreciaAbstract:#LB2604 SUBCUTANEOUS DARATUMUMAB + CYCLOPHOSPHAMIDE, BORTEZOMIB, AND DEXAMETHASONE (CYBORD) IN PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED LIGHT CHAIN (AL) AMYLOIDOSIS: PRIMARY RESULTS FROM THE PHASE 3 ANDROMEDA STUDY (DARATUMUMAN SUBCUTÁNEO + CICLOFOSFAMIDA + BORTEZOMIB Y DEXAMETASONA (CYBORD) EN PACIENTES CON AMILOIDOSIS (AL) DE CADEA LIGERA RECIENTEMENTE DIAGNOSTICADA: RESULTADOS PRIMARIOS DEL ESTUDIO ANDROMEDA DE FASE 3 CYBORD)

