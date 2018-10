COMUNICADO: Declaración de 21st Century Fox sobre el posible Anuncio de la Oferta realizado por Comcast Corporation para Sky plc (2)

Publicado 01/03/2018 14:32:00 CET

Información adicional para los inversores de EE. UU.La Adquisición se refiere a las acciones de una empresa inglesa y se está realizando por medio de un convenio amistoso (scheme of arrangement) según lo previsto en la ley de sociedades inglesa. La Adquisición no está sujeta a las reglas de oferta pública de adquisición ni a las de solicitud de delegación de voto según la Ley de Mercados de Valores de los Estados Unidos de 1934 y sus enmiendas (la "Ley de Valores de los Estados Unidos"). En consecuencia, la Adquisición está sujeta a los requisitos y prácticas de divulgación aplicables en el Reino Unido a los convenios amistosos, que difieren de las normas para los requisitos de divulgación de las ofertas públicas de adquisición de los EE. UU. y para las de solicitudes de delegación de voto. Si en el futuro 21st Century Fox ejerce el derecho de poner en marcha la Adquisición a través de una oferta de adquisición y determina extender la oferta a los EE. UU., la Adquisición se realizará de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables de los EE. UU. La información financiera incluida en este Anuncio y el Documento del Proyecto ha sido, o habrá sido, preparada según estándares de contabilidad no estadounidenses que pueden no ser comparables con la información financiera de empresas estadounidenses o de empresas cuyos estados financieros se preparan de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en los EE. UU.

Para los tenedores estadounidenses de Acciones de Sky puede ser difícil hacer valer sus derechos y cualquier reclamación que surja de las leyes federales de EE. UU. en relación con la Adquisición, ya que Sky se encuentra en una jurisdicción no estadounidense y algunos o todos sus responsables y directores residen fuera de los EE. UU. Por lo tanto, es posible que los tenedores estadounidenses de Acciones de Sky no puedan demandar a una empresa no estadounidense o a sus responsables o directores en un tribunal no estadounidense por vulnerar las leyes de valores de los EE. UU. Además, puede ser difícil obligar a una empresa no estadounidense y a sus filiales a que se sometan a la sentencia de un tribunal estadounidense.

Ni la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU ni ninguna comisión estatal de valores de los EE. UU. ha aprobado o desaprobado esta transacción, ha tomado una determinación sobre los méritos o la imparcialidad de esta transacción o sobre la adecuación o exactitud de la información contenida en este documento.

Los accionistas estadounidenses también deben tener presente que la transacción aquí contemplada puede tener consecuencias fiscales en los Estados Unidos y que dichas consecuencias, si las hubiere, no están descritas en este documento. Se insta a los accionistas estadounidenses a que consulten con asesores legales, fiscales y financieros para tomar una decisión en relación con esta transacción.

21st Century Fox se reserva el derecho, con el consentimiento previo del Panel y los términos del Acuerdo de Cooperación, de elegir implementar la Adquisición a través de una Oferta. Si la Adquisición se implementa por medio de una Oferta, se realizará de conformidad con las reglas de oferta pública de adquisición en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos, incluida la Sección 14(e) de la Ley de Valores de los Estados Unidos y la Regulación 14E según la misma. 21st Century Fox, determinadas filiales y los mandatarios o intermediarios (que actúen como agentes) pueden llevar a cabo determinadas compras, o acuerdos de compra, de acciones de Sky fuera de dicha Oferta durante el periodo en que dicha Oferta permanezca abierta para su aceptación. Si se llevasen a cabo dichas compras o acuerdos de compra, se realizarían fuera de los EE. UU. y se efectuarían de acuerdo con la ley aplicable, incluida la Ley de la Valores de los EE. UU. y el City Code.

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones denominadas prospectivas, en el sentido de lo dispuesto por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Los factores que podrían afectar a los resultados futuros se encuentran en la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores. No puede garantizarse que la operación propuesta se complete como se anticipó o si se concluirá en absoluto. Las "declaraciones prospectivas" incluidas en este Anuncio se realizan únicamente a fecha de este Anuncio y rechazamos toda obligación de actualizar públicamente cualquier "declaración prospectiva" a fin de recoger eventos o circunstancias ocurridos con posterioridad a esta fecha, excepto cuando así lo exija la ley.

Requisitos de información según el City CodeDe conformidad con la Regla 8.3(a) del City Code, cualquier persona que esté interesada en el 1 por ciento o más de cualquier clase de valores de la sociedad objeto de la oferta o de cualquier ofertante del mercado de valores (este ofertante puede ser cualquier ofertante que no haya anunciado que su oferta es, o es probable que sea, únicamente en efectivo) está obligada a publicar una Comunicación de Posiciones Abiertas (Opening Position Disclosure) después del inicio del periodo de la oferta y, si fuera con posterioridad, tras el anuncio en el que se hubiera identificado por primera vez a cualquier ofertante del mercado valores.

La Comunicación de Posiciones Abiertas deberá contener detalles de los intereses de la persona y de las posiciones en corto en, así como de los derechos de suscripción relativos a, cualesquiera de los valores tanto de (i) la sociedad objeto de la oferta como de (ii) cualquier ofertante(s) del mercado de valores. La Comunicación de Posiciones Abiertas realizada por una persona que se encuentre sometida a la Regla 8.3(a) deberá hacerse no más tarde de las 3 y media de la tarde (hora de Londres) dentro de los 10 días hábiles siguientes al del inicio del Periodo de Oferta y, en su caso, a más tardar a las 3 y media de la tarde (hora de Londres) dentro de los 10 días hábiles posteriores al anuncio en el que se hubiera identificado por primera vez a cualquier ofertante del mercado de valores. Las personas competentes que operan con los valores pertinentes de la sociedad objeto de la oferta o con los valores de un ofertante del mercado de valores con anterioridad a la fecha límite para hacer una Comunicación de Posiciones Abiertas deberán realizar, en su lugar, una Comunicación de Operaciones (Dealing Disclosure).

De conformidad con la Regla 8.3(b) del City Code, cualquier persona interesada, ahora o en el futuro, en el 1 por ciento o más de cualquier clase de valores de la sociedad objeto de la oferta o de cualquier ofertante del mercado de valores debe hacer una Comunicación de Operaciones si la persona opera con cualquier valor relativo a la sociedad objeto de la oferta o de cualesquiera de los ofertantes de valores. La Comunicación de Operaciones deberá contener detalles de la transacción en cuestión y de los intereses de la persona y de las posiciones en corto en, así como de los derechos de suscripción relativos a, cualesquiera de los valores tanto de (i) la sociedad objeto de la oferta como de (ii) cualquier ofertante(s) del mercado de valores, salvo que dicha información haya sido previamente divulgada de conformidad con la Regla 8. La Comunicación de Operaciones realizada por una persona que se encuentra sometida a la Regla 8.3(b) deberá hacerse no más tarde de las 3 y media de la tarde (hora de Londres) del día hábil siguiente correspondiente al día de negociación.

Si dos o más personas actúan conjuntamente en virtud de un acuerdo o pacto, ya sea formal o informal, con el objetivo de adquirir o controlar un porcentaje de valores correspondiente a una sociedad objeto de la oferta o de un ofertante del mercado de valores, serán consideradas como una única persona a efectos de la Regla 8.3.

La sociedad objeto de la oferta y cualquier ofertante también deberán realizar Comunicaciones de Posiciones Abiertas; asimismo, la sociedad objeto de la oferta, cualquier ofertante y cualquier persona que actúe en concierto con las anteriores, deberán realizar Comunicaciones de Operaciones (véanse las Normas 8.1, 8.2 y 8.4).

Los detalles las empresas objeto de la oferta y de aquellas ofertantes, cuyos valores pertinentes deben ser objeto de Comunicaciones de Posiciones Abiertas y Comunicaciones de Operaciones, pueden consultarse en la Tabla de Divulgación (Disclosure Table) del sitio web del Panel en www.thetakeoverpanel.org.uk [http://www.thetakeoverpanel.org.uk/], incluidos los detalles sobre número de valores pertinentes emitidos, tanto en el momento en el que se inició el Periodo de la Oferta como cuando se identificó por primera vez a cualquier ofertante. Si tiene alguna duda sobre si debe realizar una Comunicación de Posiciones Abiertas a o una Comunicación de Operaciones, debe contactar con la Unidad de Vigilancia de Mercado del Panel (Panel's Market Surveillance Unit) en el +44 (0) 20 7638 0129.

