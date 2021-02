Declaración de Supermicro sobre las reclamaciones de Bloomberg

Supermicro reafirma la seguridad de los productos Supermicro, rechaza el artículo de Bloomberg

SAN JOSE, Calif., 12 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en computación empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de computación verde, rechaza fuertemente la precisión de la información en un artículo reciente de Bloomberg.

La historia de Bloomberg es una mezcla de acusaciones dispares e inexactas que se remontan a muchos años atrás. Saca conclusiones descabelladas que una vez más no superan el análisis. De hecho, la Agencia de Seguridad Nacional le dijo a Bloomberg de nuevo el mes pasado que se mantiene en sus comentarios de 2018 y la agencia dijo de las nuevas afirmaciones de Bloomberg que "no puede confirmar que este incidente, o las posteriores acciones de respuesta descritas, hayan ocurrido alguna vez". A pesar de las acusaciones de Bloomberg sobre supuestas investigaciones de seguridad cibernética o nacional que datan de más de 10 años, Supermicro nunca ha sido contactado por el gobierno de los Estados Unidos, o por cualquiera de nuestros socios o clientes, sobre estas supuestas investigaciones.

Bloomberg no ha producido conclusiones de estas supuestas investigaciones. Bloomberg tampoco pudo confirmarnos si alguna supuesta investigación estaba en curso. Por el contrario, varias de las agencias gubernamentales estadounidenses que Bloomberg afirma que habían iniciado investigaciones continúan utilizando nuestros productos y lo han hecho durante años.

Debido a que reconocemos que las amenazas a la seguridad están en constante evolución, estamos atentos y abordamos los problemas tan pronto como nos damos cuenta de ellos. Por ejemplo, hace muchos años, un empleado de Intel planteó una pregunta que no pudimos verificar, pero por una gran precaución, tomamos rápidamente medidas para abordarlo. Siempre hemos valorado nuestra estrecha asociación con Intel, que siempre ha sido fuerte. Además, el sitio de actualización al que se hace referencia en el artículo de Bloomberg se ha retirado durante mucho tiempo en favor de la tecnología más reciente y segura (HTTPS). Por último, los incidentes cibernéticos que divulgamos en 2019 fueron investigados, corregidos y determinados a no afectar nuestro negocio, nuestros productos o nuestras operaciones.

Desafortunadamente, Bloomberg continúa intentando revivir su historia falsa y ampliamente desacreditada de 2018. En respuesta a esas acusaciones, nunca hemos encontrado ningún chip malicioso, incluso después de contratar a una empresa de seguridad de terceros para llevar a cabo una investigación independiente sobre nuestros productos.

Además, nunca hemos sido informados por ningún cliente o agencia gubernamental de que tales chips han sido encontrados alguna vez. En 2018, varios funcionarios del sector público y privado impugnaron la historia en el expediente. El entonces Secretario del Departamento de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dijo que "no tenemos ninguna evidencia que respalde el artículo", el entonces Director de Inteligencia Nacional Dan Coats declaró que "no hemos visto evidencia" de manipulación de productos Supermicro, el Director de Investigación de la Oficina Federal de Investigaciones Christopher Wray advirtió a los funcionarios que "tengan cuidado con lo que leen" sobre las afirmaciones de Bloomberg de 2018, y el consejero delegado de Apple Tim Cook dijo que "es 100 por cien una mentira, no hay verdad en ello" e instó a Bloomberg a "hacer lo correcto" y "retirar su historia". La NSA dijo en ese momento que estaba "desconcertado" por el informe de Bloomberg y no pudo corroborarlo.

Supermicro es una historia de éxito estadounidense, fundada y con sede en San José, California, en 1993. La calidad, seguridad e integridad de nuestros productos es nuestra máxima prioridad, e implementamos constantemente nuevas y mejoradas características y procesos de seguridad en nuestro negocio, investigamos los problemas de seguridad que nos llegan y trabajamos para solucionar cualquier problema.

