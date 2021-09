La demanda de ocio sigue impulsando el crecimiento de las marcas de Hyatt en Europa (1)

La diversa cartera de marcas Hyatt refleja un crecimiento sostenido, impulsado en gran medida por sus marcas independientes de colección y estilo de vida

CHICAGO, 13 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha anunciado hoy que una filial de Hyatt ha firmado seis nuevos acuerdos de gestión y franquicia para hoteles en Europa de las marcas The Unbound Collection by Hyatt, JdV by Hyatt, Hyatt Centric y Hyatt Regency, lo que pone de manifiesto el creciente deseo de los viajeros, los miembros de World of Hyatt y los propietarios de hoteles que ofrecen experiencias únicas y diferenciadas y fomentan conexiones genuinas con las personas y las culturas

El anuncio de hoy se basa en la estrategia de crecimiento de Hyatt para ampliar significativamente su cartera de marcas en Europa para finales de 2023 - se espera que los seis nuevos acuerdos ejecutados aumenten la presencia de la marca Hyatt en Francia, Alemania, Italia, España y Suiza. Esto se suma a la recientemente anunciada adquisición prevista de Apple Leisure Group (ALG) , que se espera que amplíe la huella de marca europea de Hyatt en un 60%.

"Los nuevos acuerdos destacan los avances positivos que estamos haciendo en nuestra estrategia de crecimiento en Europa, y los nuevos proyectos se suman a una sólida cartera de hoteles de la marca Hyatt cuya apertura está prevista para los próximos años", dijo Felicity Black-Roberts, vicepresidenta de desarrollo de Hyatt en Europa. "La confianza en el sector hotelero sigue siendo alta entre los inversores, y estamos encantados de colaborar con los principales propietarios y operadores que reconocen el valor y la rentabilidad de toda la cartera de marcas de Hyatt, con énfasis en las colecciones independientes de Hyatt, incluyendo las marcas The Unbound Collection by Hyatt y JdV by Hyatt, y las marcas de estilo de vida, incluyendo Hyatt Centric. Con estos nuevos acuerdos, estamos afirmando nuestra experiencia en destinos de ocio, reforzando que las marcas de Hyatt siguen resonando y atendiendo a los viajeros de ocio."

Entre los nuevos acuerdos realizados se encuentran:

The Unbound Collection by Hyatt

The Unbound Collection by Hyatt Hotel en Crans-Montana, Suiza

Está previsto que el lujoso hotel boutique Rhodania, situado en los Alpes suizos, se una a The Unbound Collection by Hyatt en 2023. El hotel de 41 habitaciones se encuentra actualmente en el tercer tee del famoso campo de golf Severiano Ballesteros, a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, en uno de los destinos de montaña más prestigiosos y consolidados de Suiza durante todo el año. La región también es conocida por su riqueza en opciones deportivas, como el esquí, el ciclismo de montaña, el senderismo y el golf; cada año se celebra en Crans-Montana uno de los torneos de golf más renombrados que se juegan en suelo europeo. Se espera que el hotel cumpla con la misión de la marca de ofrecer experiencias que inspiren recuerdos inolvidables a los huéspedes que buscan un servicio elevado pero sin guiones cuando viajan. En el interior del hotel, las habitaciones y suites se caracterizarán por su decoración elegante y lujosa. Los puntos de venta de alimentos y bebidas del hotel ofrecerán productos locales de alta calidad y cocina regional tanto en el restaurante principal como en el Swiss Chalet, creando experiencias gastronómicas únicas para huéspedes de mentalidad independiente y mundana.

ll Tornabuoni Hotel en Florencia, Italia

Una filial de Hyatt ha firmado un acuerdo de franquicia con AG Group para el hotel Il Tornabuoni de Florencia, que se unirá a la marca The Unbound Collection by Hyatt. Se espera que el hotel boutique de lujo de 62 habitaciones abra sus puertas en octubre de 2021 y será la primera propiedad de la marca Hyatt en Florencia. La histórica propiedad, situada en la Via de Tornabuoni, estará rodeada de numerosas boutiques de moda de alta gama y de algunas de las atracciones turísticas más extraordinarias. Los huéspedes podrán retroceder en el tiempo subiendo al Campanile de Giotto, una torre gótica de mármol que ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad, y encontrarán el histórico Ponte Vecchio, un puente medieval que alberga auténticas joyerías italianas, justo a su puerta. El diseño interior del hotel, cuidadosamente diseñado, reflejará realmente sus raíces históricas de la época del Renacimiento, ofreciendo a los huéspedes una experiencia digna de cuento. Las referencias a la arquitectura, la historia, la naturaleza y la gastronomía de la ciudad estarán presentes en el diseño y los servicios del hotel.

JdV by Hyatt

Tribune Hotel en Roma, Italia

Tribune Hotel, que se espera que se una a la marca JdV by Hyatt, marcará un hito importante y muy esperado en la estrategia de crecimiento de Hyatt: la introducción de la marca Hyatt en Roma. Una filial de Hyatt ha firmado un acuerdo de franquicia con AG Group para el nuevo hotel en la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La apertura del hotel está prevista para octubre de 2021. Roma, antaño capital de una antigua república e imperio, es conocida como la "Ciudad Eterna", y sigue siendo hoy una capital política, un centro religioso y un monumento a la imaginación creativa del pasado. Situado justo al lado de la Via Veneto, que se hizo famosa en la película de Federico Fellini La Dolce Vita, y cerca de las principales atracciones turísticas, el hotel de lujo de 52 habitaciones inspirará un viaje lúdico a través de las conexiones del barrio. Tanto si los huéspedes quieren terminar la noche con estilo en la terraza de la azotea del hotel con vistas a Villa Borghese como si quieren salir a pasear como un residente local por la vida nocturna de la ciudad, el vibrante Tribune Hotel dará la bienvenida a todo el mundo con su concepto socialmente inclusivo en el centro del barrio más animado de Roma.

Un Hotel JdV by Hyatt en Burdeos, Francia

Impulsando un mayor impulso dentro de la cartera de colecciones independientes de Hyatt, se espera que la marca JdV by Hyatt estrene su primer hotel en Burdeos, Francia, una ciudad rica en patrimonio arquitectónico y cultural en la que destaca su famoso puerto, Port de la Lune, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una filial de Hyatt ha firmado un acuerdo de franquicia con Alboran Hotels and Hospitality para un hotel JdV by Hyatt, cuya apertura está prevista para 2022. Situado en uno de los distritos más activos de Burdeos, el hotel independiente será un fiel reflejo del barrio local, permitiendo a los huéspedes sumergirse en la cultura de Burdeos y conectar con sus comunidades. El hotel de 147 habitaciones contará con un restaurante y un bar principales, donde los huéspedes podrán disfrutar de los sabores, la cocina y las bebidas regionales, así como de un bar y una terraza privados en la azotea para vivir experiencias únicas. Otros reflejos de la cultura local en todo el hotel invitarán a los huéspedes que buscan estancias vibrantes y socialmente inclusivas a abrazar el espíritu libre de Burdeos.

Hyatt Centric

Hyatt Centric Altstadt Hamburg en Hamburgo, Alemania

La marca Hyatt Centric debutará en Alemania en virtud de un acuerdo de franquicia entre una filial de Hyatt y SV Hotel AG. Hyatt Centric Altstadt Hamburg estará situado en Moenckebergstrasse, una de las calles comerciales más animadas de Hamburgo. Como marca sinónimo de aventura y de estar en el centro de la acción, la marca Hyatt Centric es un complemento perfecto para esta vibrante ubicación. Además de asegurar una fuerte entrada para la marca en Hamburgo, un destino internacional clave para el ocio y los negocios, Hyatt Centric Altstadt Hamburg está programado para abrir en 2025 y será el segundo hotel de la marca Hyatt en la ciudad, uniéndose a Park Hyatt Hamburg. El hotel contará con un impresionante restaurante y bar panorámico en la última planta, asientos al aire libre y un centro de fitness.

Hyatt Regency

Hyatt Regency Madrid Residence en Madrid, España

Hyatt Regency Hesperia Madrid ampliará su actual oferta hotelera para incluir un componente residencial: Hyatt Regency Madrid Residences. Con 22 apartamentos premium, el nuevo complejo estará situado en el Paseo de la Castellana, en el corazón del centro financiero de la capital y muy cerca de muchas empresas internacionales, oficinas diplomáticas y embajadas. Las residencias ofrecerán apartamentos exuberantes y espaciosos, desde 100 metros cuadrados hasta un excepcional ático de 350 metros cuadrados que contará con una terraza de 100 metros cuadrados con vistas panorámicas a la principal avenida de la ciudad. Diseñado para la productividad y la tranquilidad, los huéspedes de Hyatt Regency Madrid Residences tendrán acceso a los servicios y comodidades de Hyatt Regency Hesperia Madrid. Los huéspedes que busquen experiencias intuitivas y entornos libres de estrés encontrarán todo lo que necesitan para mantenerse conectados y con energía en Hyatt Regency Madrid Residences.

Para más información sobre los hoteles Hyatt, visite: www.hyatt.com.

El término "Hyatt" se utiliza en este comunicado para referirse a Hyatt Hotels Corporation y/o a una o más de sus filiales.