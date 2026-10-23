Desay SV impulsa la expansión global de Li Auto con soluciones integrales de cabina inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Desay SV, proveedor global de tecnología para el sector de automoción, respalda la expansión de Li Auto en los mercados internacionales mediante soluciones de cabina inteligente que combinan capacidades de hardware y software adaptadas a las necesidades de cada región.

Desay SV suministra sistemas de cabina para toda la gama global de vehículos de Li Auto, incluyendo los introducidos en mercados como Europa, Asia Central y Oriente Medio. En esta colaboración, Desay SV ha demostrado su capacidad para desarrollar soluciones adaptadas a nivel local sobre una plataforma global estandarizada, ayudando a Li Auto a ofrecer experiencias a bordo personalizadas en distintos mercados.

Diseñado pensando en el confort familiar y en una experiencia de usuario adaptada localmente

El modelo Li 6, diseñado para ofrecer confort familiar y facilitar los viajes de larga distancia, cuenta con una cabina espaciosa y centrada en la tecnología. Para el mercado europeo, Li Auto ha desarrollado una plataforma de software global independiente que admite ocho idiomas europeos e integra servicios de cartografía y navegación adaptados a la región, además de plataformas como Amap, Spotify y Apple CarPlay, lo que brinda a los usuarios europeos una experiencia a bordo más fluida y personalizada.

Desay SV respalda soluciones de cabina adaptadas localmente

Para los modelos globales de Li Auto, Desay SV ofrece apoyo en cuatro áreas: hardware, integración de aplicaciones, asistencia en la certificación y pruebas. Su colaboración abarca soluciones para la cabina inteligente, como el domain controller, así como la integración de aplicaciones adaptadas localmente y la adecuación de funcionalidades para cumplir con los requisitos específicos de cada mercado. Asimismo, Desay SV apoya a Li Auto en la obtención de las certificaciones necesarias para diversos mercados internacionales; en el marco del programa de modelos globales, ha contribuido a completar 32 certificaciones de cualificación internacional en 35 países y regiones.

Para atender las diversas preferencias de los usuarios según la región y los requisitos normativos, las soluciones para la cabina incorporan características y funciones específicas para cada mercado. En Europa, el sistema de detección en el habitáculo integra funciones de advertencia avanzada ante la distracción del conductor (ADDW) y de alerta ante la somnolencia y falta de atención del conductor (DDAW), lo que ayuda a cumplir con la normativa europea pertinente y los criterios de evaluación de seguridad de Euro NCAP. Para los vehículos comercializados en Europa y Oriente Medio, la solución para el habitáculo también es compatible con la radiodifusión de audio digital (DAB), cumpliendo así con los requisitos locales de radio digital.

En cuanto a la experiencia de entretenimiento a bordo, Desay SV ofrece una profunda personalización avanzada y diseño de la interfaz hombre-máquina (HMI) para Spotify, adaptada a los exigentes estándares de Li Auto en cuanto a interacción dentro del vehículo y a modelos específicos, logrando una interfaz de Spotify distintiva y visualmente atractiva. Asimismo, Desay SV ha implementado la compatibilidad con CarPlay y la certificación de gestión de derechos digitales Widevine, ampliando aún más el ecosistema de entretenimiento a bordo adaptado a cada región y mejorando la comodidad para el usuario.

Para garantizar la seguridad y la experiencia del usuario en sus soluciones de cabina para modelos globales, Desay SV colaboró estrechamente con Li Auto en el desarrollo de soluciones de prueba personalizadas, adaptadas a las condiciones de las carreteras locales. Los equipos llevaron a cabo pruebas en vehículos en condiciones reales abarcando aplicaciones, navegación, radiodifusión de audio digital (DAB) y hardware del habitáculo, lo que permitió a Li Auto ofrecer una experiencia adaptada a las necesidades de los mercados locales.

Asimismo, Desay SV ha apoyado a Li Auto en la obtención de la certificación para su solución NG eCall, la cual cuenta con conectividad de modo dual 4G/5G, a fin de cumplir con los requisitos de los mercados de Europa y Oriente Medio. Esta solución fue, además, una de las primeras en completar todas las pruebas de verificación exigidas por la norma EN 17240:2024 utilizando el sistema de pruebas eCall de Rohde & Schwarz, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de coherencia establecidos en la norma EN 18052:2024 para escenarios híbridos de conmutación de circuitos (CS) y conmutación de paquetes (PS).

Expansión de soluciones adaptadas a nivel local en los mercados globales

Tras su lanzamiento en Kazajistán y Francia, se prevé que Li Auto se introduzca progresivamente mediante versiones adaptadas a cada entorno en Europa, Asia Central, Oriente Medio y otros mercados internacionales. Desay SV seguirá aprovechando sus capacidades de desarrollo global y de adaptación local para ayudar a los fabricantes de automóviles a ofrecer soluciones para vehículos inteligentes ajustadas a las exigencias de cada mercado, contribuyendo así a crear experiencias de movilidad más conectadas, intuitivas y centradas en el usuario a escala mundial.

Acerca de Desay SV

Desay SV es una empresa líder en tecnología de movilidad con presencia en 26 ubicaciones a nivel mundial.

La compañía se centra en la integración de cabinas inteligentes, sistemas de conducción inteligente y servicios inteligentes. Con 40 años de experiencia y conocimientos especializados, Desay SV ha consolidado sólidas capacidades en investigación y desarrollo, diseño, gestión de la calidad y fabricación inteligente, ganándose la confianza a largo plazo de clientes globales, entre ellos Geely, Li Auto, Toyota, Volkswagen y Volvo.

Impulsada por la innovación continua y el compromiso con la excelencia tecnológica, Desay SV ocupó el puesto 54 en la lista de los 100 principales proveedores globales de la industria automotriz de Automotive News (edición 2026).

Descubra más sobre Desay SV y sus soluciones de tecnología de movilidad en www.desaysv.com.

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