- Desmond Tutu anuncia a los ganadores del International Children's Peace Prize 2019: Greta Thunberg (16 años), de Suecia, y Divina Maloum (14 años), de Camerún

ÁMSTERDAM, 4 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El International Children's Peace Prize es una iniciativa de la organización internacional de derechos de niños KidsRights. Cada año, el mensaje del joven ganador llega a millones de personas en todo el mundo.

Entre una impresionante cifra de 137 participantes procedentes de 56 países, el KidsRights' Expert Committee seleccionó a Divina, de Camerún, y a Greta, de Suecia, como las ganadoras. El International Children's Peace Prize se otorgará el 20 de noviembre en La Haya durante el Universal Children's Day. En una ceremonia de premios muy especial, también se celebrará el 15 aniversario del International Children's Peace Prize, que se convertirá en un fenómeno mundial y que el año pasado llegó a 1.200 millones de personas.

Felicitaciones personales del Arzobispo Tutu

El Arzobispo Tutu, que ha sido patrón del International Children's Peace Prize y de KidsRights desde hace más de una década, explicó en su mensaje personal a los ganadores: "Estoy asombrado de vosotras. Vuestros potentes mensajes se han visto amplificados por vuestra energía joven y la creencia imperturbable de que un niño puede, no debe, mejorar su propio futuro. Sois un auténtico cambio que ha demostrado de forma potente que los niños pueden hacer avanzar el mundo".

Presentando a las ganadoras

"El impacto de Greta y Divina de cara al futuro de muchos niños es incuestionable, son las merecidas ganadoras del International Children's Peace Prize 2019", afirmó Marc Dullaert, fundador de KidsRights y presidente del Expert Committee.

Divina Maloum (14 años, de Camerún, tema: Paz). Desde el año 2014, Camerún lleva experimentando ataques terroristas. Cuando Divina visitó la parte norte del país, se mostró horrorizada al ver que los niños eran las mayores víctimas de estos ataques terroristas. Se dio cuenta de que muchos niños no conocían sus derechos, por lo que creó Children for Peace (C4P) para advertirlos en relación al reclutamiento en grupos armados y para reforzar la participación de los niños en la construcción de la paz y de un desarrollo sostenible. C4P es una red de 100 niños en diez regiones de Camerún. Les otorga poder para ser los responsables del cambio y para formar parte en las iniciativas de paz de sus comunidades. Ha organizado un campo de paz para niños entre comunidades, creando clubes de paz en mezquitas, y junto a otros niños, ha creado la declaración de los niños contra el extremismo violento. Divina tiene grandes planes para el futuro, y no dejará de ser abogada de los derechos de los niños para que vivan en paz.

Greta Thunberg (16 años, Suecia, tema: medioambiente) es una activista del cambio climático y una modelo de rol de cara al activismo internacional de clima de estudiantes. A la edad de ocho años, cuando aprendió por primera vez acerca del cambio climático, se sorprendió de que los adultos no parecieran tomarse el problema en serio. No podía entender cómo los adultos no llevaban a cabo acciones frente a la crisis climática. Greta se quedó abatida, no comía, ni fue a la escuela ni habló durante meses. Para Greta era vital poner en marcha medidas en su propia vida; ha dejado de volar, no come carne ni productos lácteos, además de dejar de comprar, lo que significa que ya no compra cosas nuevas. El 20 de agosto de 2018 Greta decidió que era momento de poner en marcha sus esfuerzos y llevarlos al próximo nivel y hablar de ello. Advirtió a más personas de que fueran conscientes y llevaran a cabo la acción. Inspirada por los ganadores del premio 2018 International Children's Peace Prize, March for Our Lives, se sentó frente al Parlamento de Suecia con su pancarta hecha por ella skolstrejk för klimatet (huelga escolar a favor del clima).

Si desea más información acerca del International Children's Peace Prize visite la página web http://www.kidsrights.org/childrenspeaceprize [http://www.kidsrights.org/childrenspeaceprize].

