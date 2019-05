El destacado asesor de la Reina, Balraj Bhatia, acuerda que la CBI no aboga por la evasión de impuestos

Publicado 08/05/2019 8:18:34 CET

LONDRES, 8 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El destacado abogado Balraj Bhatia, asesor de la Reina y miembro del London's Inner Temple, ha dado su opinión formal sobre si la "citizenship by investment" (CBI) en las islas del Caribe de Dominica y San Cristóbal y Nieves permiten la evasión de las deudas de impuestos. La opinión hace referencia específica a dos informes recientes que se encargan de este tema - el primero de ellos emitido en marzo por medio de Ernst & Young [https://cbiindex.com/reports/] y el segundo en abril a través de Smith & Williamson [https://cbiindex.com/reports/].

El informe de Ernst & Young indica que: "la ciudadanía es un concepto diferente de la residencia de impuestos. La ciudadanía no debería llevar hacia el hecho de evitar los impuestos y las oportunidades de evasión, ya que las reglas informativas son explícitas en lo que se refiere a no utilizar la ciudadanía como un test". De igual forma, el informe de Smith & Williamson llega a la conclusión de que "la ciudadanía por inversión no presenta un riesgo para facilitar la evasión de impuestos, ya que la ciudadanía por sí sola no es suficiente para asegurar la residencia de impuestos en un país".

Según su opinión, Bhatia dio la bienvenida a ambos informes, indicando que sus conclusiones eran "destacadas" y "valiosas y oportunas si se tenía en cuenta la crítica impuesta contra los estados CBI por medio de las entidades que asocian de forma errónea la CBI con la residencia de impuestos y evasión de impuestos. Bhatia muy posiblemente hiciera referencia a la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) y a la Unión Europea, que cita a principios de su documento como crítica hacia los programas CBI de Dominica y San Cristóbal y Nieves a presentar oportunidades de cara a la evasión de la responsabilidad fiscal.

El propio Bhatia ha descubierto que: "los programas CBI de Dominica y San Cristóbal y Nieves no hacen que por medio de ellos mismos tengan la categoría de residente de impuestos" y que "hablando de forma general, las autoridades de impuestos busquen las 'residencias de impuestos' como mejor forma de determinar si una persona cuenta con responsabilidad fiscal en ese país - y no la ciudadanía". En relación a la información de impuestos y los esfuerzos internacionales para compartir información, explicó: "no es suficiente para una persona en convertirse en ciudadano de Dominica y San Cristóbal y Nieves y poder ser ya residente de impuestos en Dominica y San Cristóbal y Nieves con el fin de CRS". Por este motivo, al igual que en los informes de Smith & Williamson y Ernst & Young, Bhatia ha suscrito la opinión de que los programas CBI no debilitan los regímenes de impuestos ni ponen en riesgo los ingresos por impuestos.

La opinión de Bhatia toma una postura clara acerca de la CBI, sobre todo en lo que está relacionado con Dominica y San Cristóbal y Nieves - dos países en los que la CBI ha formado parte de la historia legislativa del país durante décadas. Condena como "injustificada" la caracterización de los programas de la CBI como esquemas de evasión de impuestos elaborados, y en su lugar destaca los beneficios que la CBI lleva a los solicitantes y naciones por igual - proporcionando alimentos a los pensamientos de los influyentes que eliminarían de forma gradual sus programas de la CBI pese a su impacto positivo general.

La opinión completa emitida por medio de Bhatia está disponible aquí [https://cbiindex.com/reports/].

