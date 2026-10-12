El Diálogo Mundial de Alcaldes 2026 • Luoyang comienza en Luoyang, provincia de Henan, China

(Información remitida por la empresa firmante)

LUOYANG, China, 12 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Una noticia de CRIOnline:

El Diálogo Mundial de Alcaldes 2026 • Luoyang se inauguró el 11 de octubre en Luoyang, provincia de Henan, China. Más de 100 invitados, entre los que se incluían alcaldes y sus representantes de 25 ciudades de 10 países como China, Reino Unido, Italia, Argentina y Argelia, además de representantes de organizaciones internacionales, expertos, académicos y enviados diplomáticos a China, se reunieron en Luoyang, provincia de Henan, China, con el objetivo de debatir nuevos modelos para el desarrollo de ciudades civilizadas que integren el patrimonio antiguo con el progreso moderno.

En la ceremonia de apertura, Zhang Yujie, alcalde de Luoyang, llevó a cabo intercambios y diálogos con invitados de la provincia de Argel (Argelia), Mogilev (Bielorrusia), Sesto San Giovanni (Italia), el condado de Durham (Reino Unido) e Irakleio (Ática, Grecia). Además, representantes de las ciudades participantes presenciaron de forma conjunta la presentación del Consenso de Luoyang sobre Civilización Urbana.

De forma paralela al diálogo también se llevaron a cabo eventos de apoyo, incluidos intercambios promocionales y una reunión sobre el patrimonio cultural inmaterial. Durante estos eventos, Luoyang y ciudades de otros países sostuvieron debates en profundidad en relación al establecimiento de asociaciones entre ciudades hermanas, la cooperación industrial y la conectividad en la cultura y el turismo, promoviendo la traducción de los resultados del diálogo en cooperación práctica.

El evento incluyó también una sesión de diálogo principal y tres sesiones de diálogo temáticas basadas en escenarios. El día anterior a la ceremonia de apertura, los alcaldes participantes dedicaron un día a explorar Luoyang: interactuaron con civilizaciones milenarias en museos, experimentaron la fabricación inteligente de China en talleres de producción y también se sumergieron en la vida cotidiana de los barrios históricos.

Luoyang llevó a cabo la presentación de sus estrategias para proteger los principales sitios arqueológicos, renovar el tejido urbano de la antigua capital, promover el desarrollo de la industria manufacturera de alta calidad e impulsar una apertura económica de alto nivel. Estas experiencias prácticas sirvieron además para proporcionar a los alcaldes de todo el mundo referencias tangibles, relevantes y replicables para el gobierno urbano a nivel mundial.