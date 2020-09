Digimarc en el centro del desarrollo paneuropeo de marcas de agua digital para la mejora de la clasificación y el recicl

"Nos complace proporcionar mejoras de Digimarc Barcode a nuestros clientes, permitiéndonos hacer que su embalaje IML sea inteligente a través de etiquetas IML interactivas", dijo Nico Van de Walle, director de producto y economía circular, Verstraete IML (etiquetado en molde). "Su enfoque hoy en día se centra principalmente en la sostenibilidad, y la tecnología Digimarc puede ayudarles a contribuir a la economía circular y cumplir sus objetivos de sostenibilidad."

"Estamos entusiasmados con el impacto potencial que Digimarc podría tener en el reciclaje. Uno de los mayores problemas que afectan al reciclaje hoy en día es la contaminación. Al incorporar Digimarc en los gráficos de productos, los propietarios de marcas pueden vincular potencialmente a los consumidores con información sobre la reciclabilidad de los paquetes, lo que proporciona a los consumidores una mejor comprensión de lo que deben colocar en un contenedor de reciclaje", dijo Robert Flores, Vicepresidente de Sostenibilidad, Berry Global, un fabricante de productos de embalaje plástico Fortune 500.

Desarrollo de Programas de Reciclaje y Economía CircularDigimarc está trabajando en etapas de desarrollo de programas para dos programas en todo el país en Europa que demostrarán la mejora de los objetos para el reciclaje y la detección, desde la eliminación de los consumidores hasta el control de la cadena de residuos de reciclaje y las salidas en las instalaciones. Además, Digimarc está buscando activamente nuevas metodologías para crear identidades en objetos plásticos, como a través de la ablación láser, en las que es posible serializar cada paquete individual. Otro esfuerzo es la participación de los consumidores en una recogida más significativa de residuos utilizando sus teléfonos inteligentes, en el que el escaneo de un paquete les informaría de la reciclabilidad de dicho paquete basado en el servicio de eliminación de residuos en la acera del consumidor.

Además de su trabajo en la iniciativa HolyGrail 2.0 de AIM, Digimarc es un activador fundador del U.S. Plastics Pact [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2910075-1&h=291316162&u=...], una colaboración liderada por The Recycling Partnership y World Wildlife Fund (WWF), lanzada como parte de la red global Plastics Pact de la Ellen MacArthur Foundation. El U.S. Plastics Pact es una iniciativa ambiciosa para unificar a diversas partes interesadas público-privadas en toda la cadena de valor del plástico para repensar la forma en que diseñamos, usamos y reutilizamos plásticos, a fin de crear un camino hacia una economía circular para el plástico en los Estados Unidos.

Como asesor de confianza y líder en la identificación automática de objetos para el reciclaje, Digimarc ha compartido su experiencia durante el último año a través de su membresía en organizaciones como Association for Plastics Recycling, Petcore Europe, Consumer Goods Forum, Consumer Brands Association, Sustainable Packaging Coalition, el European Plastics Pact, el U.S. Plastics Pact y la Active and Intelligent Packaging Industry Association.

Acerca de DigimarcDigimarc Corporation es pionera en la identificación automática de medios, incluyendo embalaje, otras impresiones comerciales, imágenes digitales, audio y video. La plataforma Digimarc proporciona software y servicios de identificación automática innovadores y completos para simplificar la búsqueda y transformar el descubrimiento de información a través de una fiabilidad, eficiencia y seguridad sin precedentes. La plataforma Digimarc permite aplicaciones que benefician a minoristas y marcas de consumidores, agencias gubernamentales nacionales y estatales, industrias de medios y entretenimiento, y otros. Digimarc tiene su sede en Beaverton, Oregón, con una creciente red de proveedores en todo el mundo. Visite digimarc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2910075-1&h=3421838928&u...] y síganos @digimarc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2910075-1&h=3322192271&u...] para saber más sobre The Barcode of Everything®.

