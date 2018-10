COMUNICADO: Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, presenta su opinión de la crisis actual en Nicaragua

Publicado 31/07/2018 13:17:07 CET

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 31 de julio de 2018 /PRNewswire/ --En una carta escrita en términos enérgicos publicada en la edición actual de la revista regional Estrategias y Negocios, Dionisio Gutiérrez escribió a una figura pública a la que se refirió como "Comandante", que parecía ser una referencia obvia al president de Nicaragua, dando voz al sentir de la mayoría de ciudadanos nicaragüenses, como también el de muchos más alrededor del mundo, e instando a Ortega a renunciar a su presente posición.

Alude a la manera en que Ortega llegó al poder en la década de los 70 y condena su gobierno tiránico y su dictadura que solo en los tres últimos meses ha costado la vida a cientos de personas en la oposición. El abuso de los derechos humanos, la deshonestidad y la corrupción en las manos del líder de Nicaragua, fueron citados por Gutiérrez como causas justas para la renuncia de Ortega, lo que traería el fin del sufrimiento de millones y la esperanza de libertad y verdadera democracia a un país con una larga historia de agitación política.

Esta carta refleja algunos de los comentarios realizados en un foro reciente, organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo, a la cual asistieron líderes políticos como el exgobernador de Florida, Jeb Bush; el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar; el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga; y el expresidente de Costa Rica, José María Figueres. La conferencia, que se centró en la importancia de la "autenticidad y transparencia" de los partidos políticos, del gobierno y de los ciudadanos, reforzó la idea de fortalecer la democracia en Centroamérica como una "responsabilidad cívica".

El artículo completo se puede encontrar en http://www.estrategiaynegocios.net [http://www.estrategiaynegocios.net/]. Para más información, favor de comunicarse con Strategy Center of the Americas, LLC al correo electrónico jmeyer@harpermeyer.com[mailto:jmeyer@harpermeyer.com].

Vídeo -- https://www.youtube.com/watch?v=M0H5ODkeI-s [https://www.youtube.com/watch?v=M0H5ODkeI-s]

CONTACTO: CONTACTO: For more information, please contact Strategy Centerof the Americas, LLC at jmeyer@harpermeyer.com.