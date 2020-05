El dispositivo de test rápido Hangzhou Realy IgG/IgM desplegado en el mercado global

HANGZHOU, China, 11 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- El 20 de abril de 2020, la Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries(CPAFFC) desplegó un lote de materiales antiepidémicos fabricados por Hangzhou Realy Tech Co. Ltd. y los donó a Bangladesh, Marruecos, Malasia y Tailandia. Una serie de celebridades asistieron y dieron discursos en el evento, incluido el presidente de la CPAFFC Lin Songtian, exministro de Asuntos Exteriores Li Zhaoxing y su mujer, embajadores de cuatro países para China, y el famoso empresario filántropo chino Chen Guangbiao .

https://mma.prnewswire.com/media/1166231/Group_photo_leaders... [https://mma.prnewswire.com/media/1166231/Group_photo_leaders...]

"El repentino brote de la pandemia de coronavirus creó una crisis de salud pública sin precedentes en todo el mundo. Ahora, China ha puesto este virus bajo control y ha obtenido logros periódicos, que a su vez dan a los países un tiempo muy valioso para prepararse para la respuesta a la epidemia. Además, también hemos ofrecido al resto del mundo la 'solución china' y la 'prescripción china'", dijeron Lin Songtian y Li Zhaoxing en sus discursos.

https://mma.prnewswire.com/media/1166230/Donated_anti_epidem... [https://mma.prnewswire.com/media/1166230/Donated_anti_epidem... ]

El nuevo dispositivo de test de detección rápida IgG/IgM del coronavirus en este lote de productos se fabrica por Hangzhou Realy Tech Co. Ltd. (http://www.realytech.com/en/contact [http://www.realytech.com/en/contact] ) y se donó por el famoso empresario filántropo chino Chen Guangbiao. El test es fácil de utilizar y lleva solo 10 minutos para producir resultados sin ningún equipamiento. En términos de precisión, la especificidad es del 99% y la sensibilidad es del 98%. Actualmente, este producto se ha incluido en la lista de exportación del Ministerio de Comercio Chino y exportó a más de 50 países y regiones, incluyendo Estados Unidos, Italia, Alemania, Rusia y Emiratos Árabes Unidos.

Ventajas de la detección rápida Realy IgG / IgM

1. Indica las infecciones recientes e infecciones anteriores, reduciendo las tasas de detección perdidas. 2. No se necesitan instrumentos; adaptado para los hospitales de atención primaria y clínicas ambulatories convencionales. 3. Pruebas sanguíneas; sin tubo de recogida de virus especial requerido.

Tanto IgM como IgG son inmunoglobulinas producidas por el sistema inmune para proporcionar protección frente al 2019-nCoV. Algunos pacientes con resultados negativos en test de ácido nucleico muestran resultados positivos en el test IgM, lo que indica que la detección IgG / IgM es uno de los métodos efectivos para el diagnóstico de 2019-nCoV. Durante el brote de SARS en 2003 y el Zika en 2016, la detección de anticuerpos IgM / IgG se utilizó como uno de los métodos de diagnóstico recomendados.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1166231/Group_photo_leaders... [https://mma.prnewswire.com/media/1166231/Group_photo_leaders...]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1166230/Donated_anti_epidem... [https://mma.prnewswire.com/media/1166230/Donated_anti_epidem...]

CONTACTO: CONTACTO: Jhon Zhang, +86-18796763681, 18796763681@163.com