Doce animales de la suerte en Changsha IFS, de una artista francesa

CHANGSHA, China, 26 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- A medida que comienza el Año Nuevo Chino, la belleza y vitalidad de la vida alcanzarán un nuevo pico en la próxima primavera. Para dar inicio a la primavera, cuando la gente se acerca a la naturaleza y todas las cosas prosperan, Changsha IFS invitó a Agathe Singer, una reconocida artista francesa, a estrenar la primera exposición en el centro de China. Esta exposición, con el tema "Flores de bendiciones" presenta doce diseños de animales que representan diferentes bendiciones, compartiendo sus buenos deseos y alegría a través de un espacio artístico de ensueño, como parte de los esfuerzos del Changsha IFS para crear el mejor lugar de visita obligada en la primavera de 2021 con un estallido de bendiciones en Changsha.

Una experiencia inmersiva de un estallido de bendiciones en Changsha

Inspirados en la auspiciosa primavera, Changsha IFS y Agathe Singer mezclan ingeniosamente la realidad y la fantasía mediante el uso de colores y técnicas de pintura apasionadas para verter vigor juvenil y energía infinita en esta fantástica instalación y exposición.

Acercarse a la naturaleza permite a las personas sentir su energía verde y saludable. Con sus pinceladas coloridas y detalladas y formas audaces y sencillas que retratan animales y plantas, Agathe Singer espera que sus obras revelen el encanto de la naturaleza a los visitantes en sus viajes hacia el descubrimiento y las bendiciones, enviando sus buenos deseos de esperanza y felicidad a los visitantes. Situado en el atrio de LG2 en Changsha IFS, la instalación consta de doce animales afortunados que llevan los mejores deseos y revela un bosque mágico con árboles, aves y flores bien diseñados. Este bosque consta de cuatro secciones con tema de Romance, Bendiciones, Riqueza y Salud. Este viaje de descubrir bendiciones para 2021, creando una experiencia inmersiva para los cinco sentidos, llevará a los ciudadanos a un universo vibrante y colorido donde los animales afortunados escondidos en el bosque de primavera celebran el próximo Año Nuevo Chino. En el bosque, los visitantes serán recibidos por canciones de año nuevo de alabanza cantadas por un conjunto de flores y los aromas únicos y agradables de la flora, con flores dinámicas que desencadenan la buena suerte de un año. Los visitantes también pueden disfrutar de H5 juego interactivo para recibir paquetes de suerte sorpresa de año nuevo que traen suerte y buenos deseos para un año nuevo feliz y auspicioso.

Aunque la gente no puede viajar libremente a otros países por ahora, pueden experimentar el aire de la primavera de Francia en la L7 Gallery, Changsha IFS. El Jardín de las Maravillas de la costa occidental de Francia muestra más obras de Agathe Singer. Una variedad de plantas y románticos espejos florales comunican la fuerte vitalidad de la madre naturaleza. La combinación de la experiencia de exposición artística inmersiva multimedia no sólo permite a los visitantes profundizar en las obras de la artista, sino que también despierta su nostalgia más íntima por la naturaleza. Entrando en el espacio del espejo, los visitantes disfrutan de una experiencia de 360 grados de la floración, caída y desaparición de las flores, como si estuvieran de pie en un mar de flores. Además, deambulando por el panel digital interactivo fuera de L7, los amantes de coleccionar regalos pueden escanear el código QR para participar en el juego interactivo "Jungle of Blessings" H5 para obtener cartas exclusivas de la suerte que proporcionarán regalos de año nuevo, trayendo buena suerte para el resto del año nuevo.

Changsha IFS ofrece una experiencia integrada diseñada para los cinco sentidos que mezcla el arte francés con la tradición china para celebrar el nuevo año, transmitiendo el poder de la calidez, la armonía y el amor por la naturaleza a todos los ciudadanos que visitan Changsha IFS.

Varios eventos de año nuevo para crear un lugar bendito en el centro de China

Como lugar de visita obligada al comienzo del Año Nuevo Chino que envía sus mejores deseos para el futuro, Changsha IFS es más que una exposición y celebración de año nuevo. El 30 de enero, se abrirá el Chinese New Year Bazaar en el Changsha IFS, lleno de sorpresas. Se espera buena suerte y gran fortuna con marcas populares para unirse, junto con la actuación musical de fin de semana en el mercado. Además, Changsha IFS presentará a los consumidores muchos regalos sorpresa hechos a medida, trayendo alegría en el descubrimiento de bendiciones en las compras de año nuevo de forma continua.

Al organizar una sucesión de diversos eventos de año nuevo, Changsha IFS celebra el Festival de Primavera junto con los ciudadanos de Changsha y pinta una escena de Año Nuevo Chino que combina los mejores deseos y fantasías artísticas, para dar inicio en 2021, un año de renacimiento y esperanza. En el futuro, Changsha IFS, como un complejo comercial de venta al por menor emblemático en el centro de China, proporcionará continuamente a los ciudadanos de Changsha experiencias de compra de la más de alta calidad. Un 2021 mejor es la expectativa compartida de Changsha IFS y los ciudadanos.

Acerca de Agathe Singer

Agathe Singer es una ilustradora con sede en París, Francia. Usando acuarela y gouache para pintar flora nativa y no naturalista, fauna y personajes llenos de color y vida, Agathe crea representaciones vívidas con vitalidad, y estilo incontenibles. Su trabajo ha adornado por todas partes desde las pasarelas de la Semana de la Moda de Milán con sus ilustraciones incorporadas en los diseños de Arthur Arbesser hasta el embalaje para el perfumista francés, Fragonard.

Acerca de Changsha IFS

Changsha IFS, Con un enorme centro comercial de 246.000 metros cuadrados y el edificio más alto de la provincia de Hunan, cuenta con la ubicación más codiciada de la ciudad en la intersección de Huangxing Road y Jiefang Road. Como un destino integral desde el entretenimiento hasta el estilo de vida, el comercio minorista, la cultura y la gastronomía, el Changsha IFS, dirigido por el comercio minorista, ha surgido rápidamente como el nuevo punto de referencia en el centro de China que alberga más de 370 marcas, incluyendo las mejores marcas de lujo, joyas y relojes, modas rápidas, 100 debuts para Hunan y 30 dúplex de género dividido de marcas internacionales. Changsha IFS está inyectando un nuevo impulso en la región central de China a medida que emerge como el centro comunitario de la ciudad, trayendo una amplia gama de exposiciones, actividades culturales, festivales y colaboraciones artísticas con artistas famosos como KAWS, Steven Harrington y Tom Claassen.

