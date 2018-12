Publicado 04/12/2018 10:39:34 CET

-- Doce equipos participarán en los concursos de tecnología Up Great para el desarrollo de células de combustible de hidrógeno

RVC, Skolkovo Foundation y Agency for Strategic Initiatives han cerrado las solicitudes para participar en los dos concursos de tecnología Up Great: "First Element.Earth" y "First Element.Air". El dinero del premio en oferta asciende a 200 millones de RUB y los nombres de los ganadores se anunciarán en 2019.

Doce equipos han solicitado participar en los concursos Up Great "First Element" [http://1element.upgreat.one ]. Los concursos se están celebrando como parte de la National Technology Initiative y se orientan a superar las barreras técnicas globales más complejas. Los concursos piden a los participantes que desarrollen células de combustible de hidrógeno, que puedan usarse para operar medios de transporte tanto por tierra como por aire y que, en cuanto a eficiencia, serán comparables con vehículos conducidos por el motor de combustión interna o batería.

Siete equipos están en la puja por la competición "First Element.Air". Otros cinco equipos han solicitado participar en el concurso "First Element.Earth". Entre los que participan están los equipos de desarrollo de S.P. Korolyov National Research University de Samara, SkolTech, Ural Federal University y la Mendeleev University of Chemical Technology, así como representantes de las compañías "InEnergy", "Unmanned Helicopter Systems", "EcoTEnergy" y "RusNovTech".

Durante el concurso, se pedirá a los participantes que diseñen células de combustible de hidrógeno con la energía, densidad de energía y especificaciones de masa dadas, y luego se requerirá que las prueben en varias plataformas de drones y vehículos aéreos no tripulados por el hombre. La construcción ganadora debe ser capaz de permanecer en el aire o en el circuito del concurso al menos tres horas. Las finales del concurso Up Great tendrán lugar en 2019. El dinero del premio que se ofrecerá para el concurso "First Element.Air" asciende a 60 millones de RUB; un premio de 140 millones de RUB se ofrece en el concurso "First Element.Land".

"La tarea que afrontan los participantes en los concursos es extremadamente compleja: diseñar una célula de combustible con parámetros de energía a volumen que superan cualquier precedente global. En caso de que podamos salvar este obstáculo, habremos abierto opciones totalmente nuevas para el uso comercial de hidrógeno, particularmente en los sectores de transporte de vehículos y aviación no tripulada. Cuál de estos doce equipos es el más fuerte será determinado por las pruebas abiertas del concurso. Deseamos a todos los participantes un despegue de éxito", dijo Alexander Povalko, consejero delegado de RVC.

"Incluso las hipótesis más atrevidas son apenas capaces de evaluar las posibilidades, que la energía de hidrógeno podría abrir para la humanidad. Al mismo tiempo, sin embargo, en cuanto a la tecnología requerida, el campo de la energía de hidrógeno es complejo y de intenso conocimiento. Por tanto, nos estamos centrando no solo en la cantidad, sino también en la calidad y aptitud de los equipos participantes, y es por ello que se han diseñado estrictos requisitos y arduas condiciones para el concurso. Doce participantes es una cifra muy alentadora, que confirma el grado de interés en la materia entre las comunidades científica, técnica y empresarial", comentó Igor Drozdov, director general de la Skolkovo Foundation.

"El desarrollo de fuentes de energía autónomas es la clave para superar estas barreras tecnológicas. Podría ser que encontrásemos la solución en las células de combustible de hidrógeno para que nuestros equipos de desarrollo y toda la compañía puedan disfrutar de una posición líder en el mercado de la aviación no tripulada internacional. Ya se ha firmado una resolución gubernamental que permite que se desarrollen experimentos utilizando vehículos no tripulados en nuestras carreteras. Se están empezando a utilizar tractores sin conductor en el sector agrícola y el mercado de la aviación no tripulada, a pesar de las restricciones legislativas, está empezando ya a desarrollarse", añadió Dmitry Peskov, representante especial del presidente de la Federación Rusa sobre el desarrollo digital y tecnológico.

Según los consultores Frost & Sullivan, para 2020 los fabricantes de vehículos de todo el mundo habrán lanzado al menos 20 nuevos modelos impulsados por motores de hidrógeno. Para 2030, el volumen de ventas total de vehículos impulsados por hidrógeno habrá alcanzado las 583.000 unidades al año.

Información de referencia

Acerca de RVC

RVC JSC es un fondo estatal de fondos creado para desarrollar la industria de riesgo en la Federación Rusa. Los objetivos principales de la RVC son estimular el desarrollo de la industria de inversión de riesgo privado en Rusia y asumir el papel de la oficina de proyectos para la National Technology Initiative (NTI). El capital autorizado de RVC asciende a más de 30.000 millones RUB. Es propiedad de la Federación Rusa, representada por la Russian Federal Agency for State Property (Rosimushchestvo). La RVC ahora tiene 26 fondos con un valor total de 41.800 millones RUB. (La acción de RVC es 24.800 millones RUB). La RVC actualmente cuenta con fondos en 225 empresas de la cartera. La suma total aprobada para la inversión asciende a 18.600 millones RUB.

Acerca de los concursos de tecnología Up Great

Los concursos de tecnología Up Great se han creado conjuntamente por las compañías de innovación RVC, Skolkovo Foundation y Agency for Strategic Initiatives for Russian dentro del marco de la National Technology Initiative. Los participantes deben encontrar soluciones a uno de los problemas tecnológicos más complejos pero escurridizos del mundo. Tras saltar este obstáculo en tecnología global, el equipo ganador recibirá una sustanciosa suma de dinero como premio por haber demostrado ante el panel de expertos -y el público- una solución coherente y reproducible a la tarea que se ha encomendado. Los mecanismos de estos concursos se han desarrollado de acuerdo con las prácticas recomendadas de competiciones técnicas globalmente, como el XPrize y el Darpa Grand Challenge. Los concursos de tecnología Up Great se gestionan y supervisan por RVC.

