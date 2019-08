El Dr. Robert H. Xiao, CEO de Perfect World: crear productos y plataformas culturales con atractivo internacional

Publicado 08/08/2019 19:32:54 CET

SHANGHÁI, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- En la víspera de la 17ª Exposición y Congreso de Entretenimiento Digital de China (ChinaJoy), Perfect World celebró una rueda de prensa en Shanghái con el tema de «Aspiraciones para el futuro», coincidiendo con el 15 aniversario de Perfect World.

El Dr. Robert H. Xiao, consejero delegado de Perfect World, afirmó en la rueda de prensa que, desde el inicio, la misión de la empresa ha sido la de permitir que los usuarios disfruten del gratificante estilo de vida que hacen posible los avances tecnológicos, así como la innovación en el arte y la creatividad. Esta seguirá siendo su misión, a medida que Perfect World continúa prestando servicio a usuarios de todo el mundo.

Foco en tres actividades principales: cine y televisión, juegos y deportes electrónicos (e-sport)

Perfect World lanzó por primera vez el negocio de los juegos en 2004. Su primer título, Perfect World, obtuvo un éxito sin precedentes gracias a su motor 3D patentado, el primero de su clase en China, así como por su contenido tradicional en lengua china de El clásico de las montañas y los mares, lo que contribuyó al auge temprano de la industria de los juegos en China. En 2008, Perfect World comenzó su actividad en el sector de las películas y la televisión; desde entonces, ha crecido rápidamente hasta convertirse en una productora de cine, series de televisión y programas de variedades de alta calidad.

En los últimos 15 años, los usuarios han reconocido las excelentes capacidades de I+D y de producción de la empresa, en medio de una feroz competencia en el sector, mientras que su despliegue estratégico de cara al futuro ha allanado el camino para la adopción de nuevos enfoques encaminados al desarrollo continuo de la empresa.

Dentro de su hoja de ruta para 2019, Perfect World está a punto de lanzar varias series de televisión, entre las que se incluyen Youth Fight, Single Queen, The Legendary Tavern, Fearless, Flight Test Hero, Legend of Youth, Meng Jian Ji, Skate Into Love, Another Me, The Best of You In My Mind, Love Under the Moon, Homeland, Guardian Angel, Year After Year, Burning, Chinese Peacekeeping Force y Bi Hai Dan Xin, además de las películas Happy Little Submarine: Space Pals y The Whistleblower, junto con el programa de variedades Back to Field 3.

En cuanto a su negocio de juegos, los productos clave de Perfect World este año incluyen los títulos para móviles Return of the Condor Heroes 2, Forsaken World, Albireo, New Swordsman, New Fantasy Zhu Xian, Perfect World Mobile y ReEvolve. En juegos de consola, Human: Fall Flat y Absolver también estarán disponibles en breve.

Además de sus actividades en el cine, la televisión y los juegos, Perfect World ha ocupado una posición importante en el sector de los deportes electrónicos en los últimos años. La empresa no solo es distribuidor oficial de los renombrados títulos de deportes electrónicos DOTA2 y CS:GO, sino que también continúa organizando destacados acontecimientos de deporte electrónico, tales como los Campeonatos DOTA2 de Asia. Cabe señalar que el Campeonato Internacional DOTA2 (TI9), organizado por Valve Corporation con la colaboración de Perfect World, comenzará en Shanghái este mes. Perfect World se ha convertido en una de las principales empresas de deportes electrónicos.

Se presenta la filosofía Five Plus por primera vez

Perfect World es una de las primeras empresas de entretenimiento que ha transcendido las fronteras del mercado nacional. Como primer paso en su plan de globalización, Perfect World estableció una filial de su propiedad en los Estados Unidos en 2008. A lo largo de los últimos 11 años, la firma ha llevado sus productos a más de 100 países y regiones, con mercados clave en Estados Unidos, Europa y Asia. Perfect World cuenta con más de 20 filiales en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, los Países Bajos, Francia, Corea del Sur y Japón. También es la primera empresa china que ha establecido una asociación a largo plazo con uno de los cinco principales estudios de Hollywood.

El Dr. Xiao recordó: «Perfect World ve una correlación entre el crecimiento de la empresa y el aumento del interés por la cultura china en todo el mundo. Con tantos empleados, usuarios y socios de alta calidad en mercados extranjeros, hemos completado básicamente nuestra implantación internacional y hemos entrado en una etapa de integración más eficiente de recursos a nivel mundial y de creación de productos atractivos de renombre internacional».

Con respecto a las exportaciones culturales, el Dr. Xiao señaló que las empresas se esfuerzan por conseguir que sus productos culturales sean atractivos, e hizo hincapié en que aquellos que logran expandirse a nivel internacional deben haber desarrollado una profunda comprensión de los valores más comunes que unen a todos los seres humanos.

Por primera vez, se explayó acerca de la filosofía Five Plus de Perfect World, que se articula en torno a un «horizonte plus» que promueve la integración de los recursos internacionales, una «tecnología plus» que crea una nueva experiencia en el consumo de ocio de temática cultural, «origen plus», para aumentar el atractivo de la cultura china, «formato plus», que logra la integración de múltiples formatos, y «sensaciones plus», donde se resalta la responsabilidad social.

En la rueda de prensa, el Dr. Xiao declaró que Perfect World prevé centrarse en tres áreas en el futuro. En primer lugar, la empresa continuará promocionando su negocio de deporte electrónico. Además de explotar productos de deporte electrónico y de mejorar los acontecimientos de este tipo de deportes, explorará un modelo empresarial diversificado e incrementará su inversión en educación dentro del deporte electrónico, fomentando intercambios culturales entre los jóvenes de todo el mundo.

En segundo lugar, la compañía mantendrá su estrategia de globalización, con productos de calidad que son una mezcla de versiones con un gran atractivo en muchos mercados, además de adaptados localmente para satisfacer las expectativas de los jugadores en diferentes segmentos del mercado. En tercer lugar, la empresa forjará polos industriales para promover diversos modelos de integración transfronteriza con énfasis en la tecnología, la propiedad intelectual y los usuarios que forman el núcleo de la audiencia, según dijo.

En los últimos 15 años, Perfect World no sólo se ha ganado el reconocimiento de los usuarios por sus excelentes capacidades de I+D y de producción, sino que también ha acumulado ventajas únicas como resultado de la creación de polos industriales. Hoy en día, Perfect World está constantemente innovando. Como adujo el Dr. Xiao en la rueda de prensa, la empresa ha de seguir creando productos y plataformas culturales con atractivo internacional, lo que refleja su misión de continuar ampliándose a nivel mundial.

