La Dra. Jackie King, experta en caudales fluviales, recibirá el Premio del Agua de Estocolmo 2019

ESTOCOLMO, 19 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- La Dra. Jackie King recibirá el Premio del Agua de Estocolmo 2019 por su contribución decisiva a la gestión global de los ríos. Su labor ha fomentado un mejor entendimiento de las corrientes hídricas, así como el desarrollo de herramientas que ayudan a evaluar los costos y beneficios reales de la implementación de sistemas fluviales.

La Dra. King ha liderado el desarrollo de dichas herramientas como investigadora de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y, posteriormente, como catedrática honoraria de la Universidad del Cabo Occidental. En colaboración con sus colegas, ha diseñado diferentes métodos para evidenciar las implicaciones ecológicas y sociales del desagüe y la contención de ríos en represas.

Al ser conocedora del premio, la Dra. King dijo: "Es un honor, me llena de energía y satisfacción. Nunca he buscado trabajos de un elevado perfil, pero he sido muy feliz como científica dedicada y comprometida, pudiendo expresar lo que creía que debía manifestar".

Su compromiso para mejorar la sensibilización sobre el valor de los ríos y su importancia para millones de seres humanos ha incrementado la reputación de la Dra. King entre académicos y gestores del agua en todo el planeta. El Comité de Nominación señala: "La Dra. Jacqueline King, con rigor científico, dedicación desinteresada y apoyo efectivo, ha transformado nuestra forma de pensar, hablar y trabajar con el agua como un flujo de y en favor de la vida".

El trabajo de la Dra. King ha influido el redactado de la Ley Nacional de Aguas de Sudáfrica en 1998, convirtiéndose en un referente para los gobiernos y las instituciones en todo el planeta. "Es necesario que los gobiernos que gestionan y explotan sus recursos hídricos comprendan los posibles beneficios, sin embargo no siempre entienden los costos en términos de la degradación de los ríos. Ahora podemos evidenciar los costos ecológicos y sociales con tanto detalle como los beneficios que muestran los planeadores. Se trata de una información necesaria para que los gobiernos comprendan mejor los costes asociados al desarrollo y, en base a ello, decidan qué futuro desean", dijo.

Torgny Holmgren, director ejecutivo de SIWI, comentó: "La Dra. King ha ayudado a los responsables de la gestión de los ríos a entender que la salud de los ecosistemas fluviales no es un lujo, sino una de las bases del desarrollo sostenible".

SIWI otorga el premio en colaboración con la Real Academia Sueca de las Ciencias, responsable de evaluar las nominaciones. El premio será entregado por Su Majestad el Rey Carl XVI Gustaf de Suecia, patrocinador del Premio del Agua de Estocolmo, durante la Real Ceremonia de los Premios que se llevará a cabo el 28 de agosto, en el marco de la Semana Mundial del Agua en Estocolmo.

