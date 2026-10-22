Durabook presenta la tableta resistente R12, plataforma Active Edge AI

(Información remitida por la empresa firmante)

La tableta resistente R12 gestiona exigentes cargas de trabajo de IA en el edge y lleva al terreno inteligencia local, una visión operativa más amplia y un despliegue flexible

TAIPÉI, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Durabook, la marca global de soluciones móviles resistentes de Twinhead International Corporation, ha anunciado hoy su nueva plataforma Active Edge AI, la tableta resistente R12. Con la CPU Intel Core™ Ultra Serie 3, la tableta resistente R12 ofrece una potencia de cálculo excepcional, con mayor rendimiento de IA, eficiencia energética y capacidad multitarea. Es idónea para equipos de defensa, seguridad pública y operaciones industriales que trabajan desde vehículos o al aire libre, donde la conectividad no es fiable.

Con hasta 412 TOPS de capacidad de IA combinada, la plataforma está diseñada para exigentes cargas de trabajo de IA en el edge. Sus 180 TOPS de rendimiento de IA integrado procesan localmente los datos de cámaras, sensores y sistemas conectados, lo que ayuda a los equipos a analizar la información y tomar decisiones sobre el terreno. Esta potencia de IA integrada puede ampliarse con una GPU dedicada opcional de 232 TOPS, hasta alcanzar 412 TOPS. Esta arquitectura escalable ofrece la flexibilidad de ejecutar directamente en el edge inferencia de IA avanzada, visión artificial y aplicaciones de IA críticas basadas en software.

Una ventaja única e importante de la tableta R12 son los gráficos dedicados NVIDIA RTX™ 2000 Ada opcionales, que aportan a esta tableta totalmente resistente un rendimiento gráfico de nivel estación de trabajo y eficiente en consumo, para aplicaciones visuales y de cálculo intensivo como la visualización arquitectónica y la creación de contenido digital.

La tableta resistente R12 cuenta con una pantalla DynaVue de 12,2 pulgadas legible a la luz del sol, con un brillo de hasta 1200 nits, que ofrece el espacio y la claridad necesarios para trabajar con mapas, imágenes, datos de sensores y varias capas de información. Todo ello en un chasis más pequeño que las tabletas de 11,6 pulgadas actuales del mercado. Con un teclado retroiluminado desmontable, la R12 permite pasar del trabajo táctil en el campo a las tareas que requieren teclado sin cambiar de dispositivo.

Resistente, potente y lista para la misión, esta tableta Durabook ocupa el lugar que le corresponde al llevar la IA al edge para los profesionales sobre el terreno, afirma Fred Kao, director ejecutivo de Twinhead. La tableta resistente R12 ofrece una visión más clara de la información en entornos móviles, con espacio reducido o sin conexión.

Incluso cuando la conectividad no es fiable, la tableta R12 está diseñada para recibir datos, incluidos vídeo 4K y contenido 8K, de cámaras, sensores y sistemas conectados, procesarlos localmente y ayudar a tomar mejores decisiones con mayor rapidez. La R12 ofrece una amplia gama de opciones de conectividad, como LAN de 2,5GbE de alta velocidad, Thunderbolt 4, USB y 4G/5G, además de la poco común opción de hasta dos puertos RJ-45 y opciones de expansión para configuraciones a medida.

En un entorno de trabajo móvil en constante evolución, la R12 está protegida con funciones de seguridad avanzadas, como TPM 2.0 de serie, una cámara IR de 5,0 MP para Windows Hello con diseño de obturador dinámico, una cámara trasera de 13 MP con diseño de obturador dinámico, PC Windows 11 Secured-core, almacenamiento SSD de extracción rápida y lector de huellas dactilares.

Otra característica distintiva de la R12 es su diseño de doble batería de fácil extracción, con tecnología opcional de batería de alta capacidad intercambiable en caliente, para que los usuarios eviten tiempos de inactividad en el campo. Ofrece una autonomía de hasta 20 horas.

Allí donde rendimiento y durabilidad deben ir de la mano, como en aplicaciones de defensa, seguridad pública, servicio técnico de campo o fabricación, la tableta resistente R12 está diseñada para la misión, con una resistencia probada a caídas, golpes, vibraciones, polvo y temperaturas extremas. La tableta cumple las normas MIL-STD-810H, caídas desde 1,8 m (6 pies) e IP66, así como la norma MIL-STD-461G de compatibilidad electromagnética. Además, cuenta con la certificación ANSI/UL C1D2 para su uso en determinados emplazamientos peligrosos de los sectores del petróleo y el gas, la fabricación petroquímica, la fabricación industrial y otras industrias con atmósferas potencialmente explosivas.

La nueva tableta resistente R12 ya está disponible para pedidos. Para consultar las especificaciones completas y más información, visite: https://www.durabook.com/es/products/tableta-r12/

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Acerca de DURABOOK

Durabook es la marca principal de Twinhead International Corporation de Taiwán, fabricante de soluciones móviles resistentes reconocido en todo el mundo desde hace 40 años. Todos los dispositivos Durabook se diseñan, fabrican y prueban conforme a los estándares más exigentes para garantizar la máxima calidad y fiabilidad. Gracias a su compromiso con la excelencia en ingeniería y servicio, los productos Durabook han sido ampliamente adoptados durante más de dos décadas por clientes gubernamentales y empresariales de sectores como el petróleo y el gas, los servicios públicos, el servicio técnico de campo, el ejército y la seguridad pública.

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