Publicado 14/10/2019 14:11:00 CET

- Los EAU y la UNESCO renuevan su asociación y amplían sus esfuerzos para restaurar las Iglesias históricas de Mosul

Los EAU se convierten en el primer país del mundo en reconstruir las Iglesias cristianas en Irak

ABU DABI, EAU, 14 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Los EAU y la UNESCO han renovado su colaboración con la destacada iniciativa Revive the Spirit of Mosul, ampliando la asociación para llevar a cabo sus esfuerzos de restauración en Mosul, Irak.

https://mma.prnewswire.com/media/1010007/UAE_UNESCO_Partners... [https://mma.prnewswire.com/media/1010007/UAE_UNESCO_Partners...]

En presencia de Su Excelencia Abdulrahman Hamid al-Husseini, Embajador de Francia en Irak; Su Excelencia el doctor Mohamed Ali Al Hakim, Subsecretario General y Secretario Ejecutivo de la United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA); el hermano Nicolas Tixier, Prior Provincial de la Provincia de Francia de la Orden Dominicana y el hermano Olivier Poquillon, Secretario General de la Comisión de las Bishops' Conferences of the EU; Su Excelencia Noura Al Kaabi, Ministra de Cultura y Desarrollo de Conocimiento de los EAU y Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, se firmó un nuevo acuerdo en la sede central de la UNESCO en París, reiterando los esfuerzos de restauración con la inclusión de dos sitios culturales destruidos; las iglesias de Al-Tahera y Al-Saa'a.

Este acuerdo surge en línea con la consecución de los EAU en 2019 del Año de la Tolerancia, destacando la tolerancia como concepto universal y finalidad institucional sostenible.

El proyecto es una ampliación del acuerdo firmado en abril de 2018, por medio del que los Emiratos comprometieron 50,4 millones de dólares en la reconstrucción de las instalaciones culturales en Mosul. El proyecto se encargó inicialmente de la reconstrucción de la Mezquita de Al-Nouri y del Minarete de Al-Hadba.

Los esfuerzos destacados incluirán la construcción de un museo y memorial que mostrará y preservará los restos de los sitios con espacios de comunidad y formación, además de crear trabajos para más de 1.000 árabes mesopotámicos. Los nuevos edificios apoyarán el desarrollo de las habilidades sostenibles para todos aquellos empleados en el proyecto, y la contribución para con la economía local por medio del turismo cultural para Irak. Hasta la fecha, el proyecto ha contado con más de 27 iraquíes, contratando a 4 compañías de Irak, con sus esfuerzos impulsando el crecimiento al tiempo que el proyecto progresa. Los EAU se han dirigido además a los iraquíes locales para que reciban el respaldo de su perspectiva en su proyecto de restauración.

Hablando acerca de la firma, Su Excelencia Noura Al Kaabi destacó: "Es un honor firmar esta asociación con la UNESCO y con Irak. Nuestro trabajo con la UNESCO es una prueba del compromiso de los EAU para mejorar el mandato de la organización. La firma realizada hoy es una asociación pionera que envía un mensaje de luz en tiempos de oscuridad. Al tiempo que hemos sido pioneros en la reconstrucción, los EAU se han convertido en el primer país del mundo en reconstruir iglesias cristianas en Irak".

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1010007/UAE_UNESCO_Partners... [https://mma.prnewswire.com/media/1010007/UAE_UNESCO_Partners...]

CONTACTO: CONTACTO: Aamna Iqbal, MCKD@edelman.com, +971-52-408-3854