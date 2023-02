Ecología y desarrollo, optar por no elegir: Huawei lanza la solución Green 1-2-3

Peng Song, President of ICT Strategy & Marketing of Huawei, delivers a keynote speech

BARCELONA, España, 27 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- La Huawei Green ICT Summit se ha celebrado hoy en Barcelona. Peng Song, presidente de Estrategia y Marketing de TIC de Huawei, pronunció un discurso de apertura titulado "Green & Development, Choosing Not to Choose". Peng señaló que se está produciendo un Big Bang de la IA. La IA aporta nuevas ventajas y oportunidades a los operadores. Sin embargo, también requiere una mejor infraestructura de TIC, debido a un mayor ancho de banda y a una mayor potencia de cálculo que conducen a un rápido aumento del consumo de energía de la red. "La industria de las TIC parece enfrentarse a la difícil disyuntiva de ser ecológico o desarrollarse. Sin embargo, creemos que esta industria puede optar por no elegir y, en su lugar, ser ecológico y desarrollarse simultáneamente", declaró Peng.

Peng señaló que el desarrollo simultáneo de TIC verdes y TIC es posible si se logra el equilibrio adecuado entre la eficiencia energética, la utilización de energías renovables y la experiencia del usuario. En el MWC Barcelona 2023, Huawei presentará soluciones que incorporan este enfoque para allanar el camino hacia el desarrollo ecológico de las redes de infraestructuras TIC.

En términos de eficiencia energética, Huawei aboga por ampliar el enfoque de la mejora de la eficiencia energética de la red a la reducción del consumo absoluto de energía. En escenarios de carga ligera, puede emplearse tecnología de apagado multidimensional para permitir el apagado inteligente en diferentes dimensiones, como frecuencia, tiempo, canal y potencia. Mientras tanto, en escenarios de carga ultraligera, los equipos pueden entrar en un modo de inactividad profunda. Por ejemplo, se pueden utilizar nuevos materiales y procesos para resolver los problemas de condensación y baja temperatura cuando se apaga el hardware AAU. Esto permite que el módulo de alimentación permanezca de forma independiente en modo de espera, lo que significa que el consumo de energía de AAU durante cargas extremadamente ligeras puede reducirse de 300 W a menos de 10 W.

En cuanto a las energías renovables, la empresa pide que se amplíe el enfoque, pasando de la escala del despliegue de energía verde al uso eficiente de la energía renovable. Para mejorar la precisión del despliegue de energías renovables, se puede pasar de políticas específicas para cada red a políticas específicas para cada emplazamiento. Además, el tiempo necesario para la programación inteligente puede reducirse de días a minutos, maximizando así los beneficios económicos y medioambientales de las energías renovables. Se puede obtener información multidimensional del emplazamiento, como la meteorología, el precio de la electricidad, el estado de las baterías y el volumen de servicio, y los algoritmos de programación inteligente pueden maximizar la eficiencia de la generación de energía y la disponibilidad de energía en función de la carga, minimizando al mismo tiempo el coste total de la energía.

En cuanto a la experiencia del usuario, Huawei propone que la atención ya no se centre únicamente en el ahorro de energía de la red y la garantía de los KPI, sino que se amplíe a la garantía de la experiencia del usuario. Se pueden adoptar políticas óptimas de ahorro de energía en función de los distintos escenarios de red. En escenarios de bajo tráfico, se garantizan los KPI básicos de la red para maximizar el ahorro de energía, mientras que en escenarios de alto tráfico se garantiza la experiencia del usuario. Los enfoques basados en la experiencia se están transformando en enfoques basados en los datos, lo que permite generar políticas de ahorro energético en cuestión de minutos y aplicar políticas de optimización en milisegundos.

Peng destacó que Huawei actualiza iterativamente sus soluciones ecológicas de acuerdo con su creencia en el potencial de las tres áreas mencionadas, y ha lanzado la solución Huawei Green 1-2-3. Dentro de esta solución, "1" se refiere a un índice para la construcción de redes ecológicas; "2" se refiere al enfoque en dos escenarios: alta eficiencia energética y consumo de energía ultrabajo; y "3" se refiere a una solución sistemática de tres capas que abarca emplazamientos, redes y operaciones. Peng concluyó su discurso destacando la voluntad de Huawei de trabajar con operadores de todo el mundo para lograr un equilibrio entre ecología y desarrollo, con el fin de acelerar el desarrollo de las TIC ecológicas.

El MWC Barcelona 2023 se celebrará del 27 de febrero al 2 de marzo en Barcelona, España. Huawei mostrará sus productos y soluciones en el stand 1H50 del pabellón 1 de Fira Gran Vía. Junto con operadores globales, profesionales de la industria y líderes de opinión, profundizaremos en temas como el éxito empresarial de 5G, las oportunidades de 5.5G, el desarrollo ecológico, la transformación digital y nuestra visión de utilizar el modelo empresarial GUIDE para sentar las bases de 5.5G y aprovechar el éxito de 5G para lograr una prosperidad aún mayor. Para más información, visite: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc... .

