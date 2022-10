Editorial del Global Times: El nuevo viaje de China mostrará un significado global más rico

PEKÍN, 24 de octubre de 2022/PRNewswire/ -- El domingo al mediodía, miembros del Comité Permanente del Buró Político del XX Comité Central del Partido Comunista de China (CPC) comparecieron ante la prensa en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. Este evento marca la conclusión exitosa de una serie de agendas políticas importantes en torno al XX Congreso Nacional del CPC. Como un gran barco, China avanzará bajo el liderazgo del nuevo Comité Central del CPC con el camarada Xi Jinping en su núcleo. El rumbo que ha trazado el Partido tiene un significado mundial: no solo refleja la madurez y la estabilidad del CPC como partido importante, sino que también inyecta certeza en un mundo acosado por cambios y turbulencias.China es un país importante con casi una quinta parte de la población mundial y más del 18 por ciento de la economía global. Su estabilidad política es una buena noticia para todo el mundo. El 20º Congreso Nacional del CPC no solo proporciona un plan claro para el próximo paso de desarrollo, sino que también asegura que un fuerte núcleo de liderazgo pueda garantizar su implementación. Esto le da al mundo expectativas estabilizadas para observar y comprender a China. Observamos que muchos analistas fuera de China han enfatizado la continuidad de la dirección y las políticas de desarrollo de China después del 20º Congreso Nacional del CPC, lo cual es raro en la actual situación internacional llena de incertidumbres.

Como el partido político más grande del mundo, que lidera la segunda economía más grande del mundo y tiene más de 96 millones de miembros del Partido, la firmeza política, la continuidad y la estabilidad del CPC no solo conciernen a los 1.400 millones de chinos, sino también a toda la sociedad humana. Los grandes cambios que tuvieron lugar en la primera década de la nueva era demostraron una vez más que el CPC no solo puede llevar al pueblo a lograr el "gobierno de China", sino también crear una nueva forma de civilización humana con la modernización china.

La prosperidad del país y la felicidad y el bienestar de la gente son objetivos comunes de toda la humanidad, y China no es una excepción. Sin embargo, lo que es único acerca de China es que se ha embarcado en un nuevo camino que se adapta a sus propias condiciones nacionales y ha logrado resultados notables. Los grandes cambios que están teniendo lugar en la década de la nueva era muestran aún más cuán importante es elegir un par de zapatos que se adapten a los pies del precursor y caminar por el camino correcto. El XX Congreso Nacional del CPC propuso avanzar en el rejuvenecimiento de la nación china en todos los frentes "a través de un camino chino hacia la modernización" y lo subrayó como la "tarea central" del CPC en el nuevo viaje de la nueva era. Y este gran proceso también tendrá un profundo impacto en el mundo y beneficiará a la humanidad.

Durante el evento del domingo, el secretario general Xi reiteró que "China abrirá más sus puertas al resto del mundo" y señaló que "así como China no puede desarrollarse aislada del mundo, el mundo necesita a China para su desarrollo". Esto muestra la visión global y el cuidado del mundo de los comunistas chinos en la nueva era. En el XX Congreso Nacional del CPC, "manteniendo los valores compartidos por la humanidad de paz, desarrollo, equidad, justicia, democracia y libertad; y avanzando en la construcción de un mundo abierto, inclusivo, limpio y hermoso que disfrute de una paz duradera, universal seguridad y prosperidad común" fue aprobado para ser incluido en la Constitución del Partido. Tal mentalidad y ambición son raras en la historia de los partidos políticos mundiales.

"China se embarca en un largo viaje, uno lleno de glorias y sueños". Ante los cambios en el mundo, los tiempos y la historia, la determinación de China de tomar el camino del socialismo con características chinas no cambiará, su determinación de aprender de los demás y practicar la cooperación de ganar-ganar con otros países no cambiará, y su la determinación de caminar de la mano con el mundo no cambiará. El CPC ha ofrecido tanto a China como al mundo un claro sentido de dirección y una gran certeza. Esto es muy raro y extremadamente valioso para un mundo que entra en una nueva fase de turbulencia y transformación.

