Electrificación sin carbono y un futuro sostenible para China

PEKÍN, 17 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La Energy Transition Commission (ETC) y el Rocky Mountain Institute (RMI) han lanzado hoy de forma conjunta el informe Achieving Green Recovery for China: Putting Zero-Carbon Electrification at the Core [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2827887-1&h=2434263494&u...]. El informe recomienda los programas de estímulo clave para la recuperación de China de la pandemia de la COVID-19 y la crisis económica. Propone además que la electrificación sin carbono debería estar en el centro de la estrategia de inversión de China para conseguir un crecimiento económico y un futuro sostenible.

Este informe conjunto ETC/RMI propone programas para una recuperación sostenible en China, que reflejan las características específicas de la economía de China y las políticas ya en marcha. El informe destaca cuatro programas clave con electrificación sin carbono en su núcleo:

-- Acelerar las inversiones con electrificación sin carbono. China debería combinar un aumento de las inversiones eólicas y solares, líneas de transmisión con voltaje ultra-elevado, almacenamiento de energía y redes de distribución, además de un despliegue acelerado de las infraestructuras de carga de los vehículos. -- Fortalecimiento de las inversiones en "nuevas" tecnologías basadas en las formas de infraestructura, como 5G, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, centros de datos y fibra óptica, que se construirán con la capacidad de China en un abanico de tecnologías futuras vitales. -- Asegurar que las inversiones e infraestructuras tradicionales son compatibles con el urbanismo verde y eficiente energéticamente. -- Promocionar el consumo verde, incluyendo el apoyo a los vehículos eléctricos y los sistemas de calefacción eléctricos más eficientes.

En el programa laboral del Gobierno de China anunciado en mayo de 2020, identificó como prioridades la necesidad de invertir en una nueva infraestructura, apoyar nuevas formas de un desarrollo urbano de alta calidad y acelerar el avance de los nuevos vehículos de energía. Este informe argumenta que la electrificación sin carbono deberá ser una prioridad, además de estas tres, proponiendo que la aceleración hacia la electrificación sin carbono es tan estratégicamente importante como los trenes de alta velocidad y 5G.

La descarbonización de la generación de electricidad es esencial para hacer que los otros pilares del programa de recuperación sean verdes. La nueva infraestructura TI de 5G y de los centros de datos, las redes de trenes de alta velocidad expandidas, los sistemas de tren y metro que son compatibles con las nuevas formas de urbanismo y el crecimiento de los vehículos eléctricos generarán una demanda de electricidad destacada. Es importante asegurarse que el crecimiento de la demanda eléctrica se suministra por medio de una vía verde y sin carbono, a través de un aumento del porcentaje del suministro renovable variable y del apoyo de las inversiones en infraestructura, que aseguran un sistema energético seguro y fiable.

