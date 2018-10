COMUNICADO: Emaar Entertainment lanza la experiencia de cine de más lujo del mundo en Dubai

Publicado 27/09/2018 17:10:58 CET

Emaar Entertainment, el pionero de los innovadores conceptos de ocio y comercio, y una empresa del desarrollador global Emaar Properties, redefinirá la experiencia del cine de lujo con sus Reel Cinemas en Dubai.

Reel Cinemas ha traído experiencias nunca antes vistas al mundo, elevando sus cines al siguiente nivel de excelencia operativa, innovación tecnológica, equipamientos de lujo y los más altos estándares de servicio. También están dirigidos por varias asociaciones únicas en el mundo, como la que tiene con Dolby Cinema, ScreenX y su asociación con el restaurador internacional Guy Fieri.

Recientemente, se lanzaron los nuevos Reel Cinemas - The Dubai Mall, localizados en el destino de ocio y comercio más visitado del mundo, marcando una nueva era en el ocio del cine. Tiene varias primicias innovadoras: The Platinum Suites que ofrece estándares superlativos de lujo en cine, que incluyen servicio de mayordomo personalizado; el Dine-in Cinema, con el menú insigne de Guy Fieri; el Guy Fieri's Kitchen para 170 personas independiente; impresionante vistas con el Dolby Cinema y la primera ScreenX de Oriente Medio. Con los Barco Laser Projectors y Dolby Atmos, los espectadores tienen aseguradas unas experiencias excepcionales.

Damien Latham, consejero delegado de Emaar Entertainment, dijo: "Reel Cinemas lleva una multitud de innovaciones a la experiencia del cine con nuestras alianzas internacionales que presentan la tecnología más reciente a nuestros cines. Las aspiraciones de los cinéfilos han cambiado; no se trata solo de ver una película, sino de toda la jornada. Estamos innovando en cada punto: desde facilitar la reserva online a llevar a los huéspedes a cines diseñados estéticamente y ofrecer una visualización de clase mundial con tecnología de alta clase, y mimarles con opciones de comida y bebida."

La transformación de Reel Cinemas sigue una estrategia comprometida de digitalización de los cines, y un enfoque de reformar el "ir al cine" como una "experiencia de estilo de vida" distintiva. Ahora, Reel Cinemas tiene cinco cines en Dubai: los Reel Cinemas de 26 pantallas- The Dubai Mall; Reel Cinemas de 7 pantallas- Dubai Marina Mall; los Guy Fieri's Kitchen & Bar y Dine-in Cinema by Reel Cinemas de 4 pantallas en Jebel Ali Recreation Club; los Reel Cinemas de 6 pantallas - The Springs Souk que incluye la primera pantalla dedicada a los más pequeños, Reel Junior; y el Reel Boutique de Reel Cinemas en Rove Downtown, uno de los primeros cines hotel de los EAU. Varios Reel Cinemas abrirán pronto en localizaciones centrales de Dubai y ciudades clave de la región.

