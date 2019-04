Emaar Hospitality Group abre cinco nuevos hoteles en Dubái este año

Publicado 25/04/2019 5:48:47 CET

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 25 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Emaar Hospitality Group, el negocio de hospitalidad y ocio del desarrollador global Emaar Properties, abrirá cuatro nuevos hoteles en Dubái bajo su marca de lujo premium Address Hotels + Resorts y de alto estilo de vida Vida Hotels and Resorts, este año. Además, Rove Hotels, la sociedad conjunta de Emaar Properties y Meraas, abrirán un nuevo hotel, añadiéndose a las opciones hoteleras medias contemporáneas de la ciudad.

Dos hoteles abrirán bajo la categoría Address Hotels + Resorts, ambos en el centro de Dubái: Address Fountain Views y Address Sky View. Los nuevos hoteles que abrirán bajo Vida Hotels and Resorts son Vida The Hills y Vida Harbour Point. La nueva propiedad Rove Hotels es Rove At The Park. Todos los hoteles han comenzado ya sus reservas online.

Chris Newman, director de Operaciones de Emaar Hospitality Group, dijo: "Las cinco nuevas aperturas de hoteles cimentan nuestras competencias como proveedor de hospitalidad nacional, recibiendo a visitantes de todo el mundo con una diversa cartera de hoteles que cumplen sus aspiraciones de estilo de vida. Los nuevos hoteles también fortalecen nuestro papel como Socio oficial de hospitalidad y hotelero de la Expo 2020 Dubái".

Con 193 habitaciones y suites, Address Fountain Views es una estructura de tres torres visualmente impactante que ofrece unas hipnotizantes vistas de Burj Khalifa y The Dubai Fountain y acceso directo a The Dubai Mall a través de un puente de enlace. Address Sky View tiene dos torres resplandecientes vinculadas al magistral diseño del Sky Bridge. También localizado en el corazón de Downtown Dubai, el hotel tiene 169 habitaciones que miran hacia el icónico Burj Khalifa.

Vida Harbour Point es el nuevo paraíso en Dubai Creek Harbour, el megadesarrollo de seis kilómetros cuadrados a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái, con 275 habitaciones. Un elegante hotel de alto estilo de vida de 157 habitaciones, Vida The Hills se sitúa en el tranquilo vecindario de Emirates Hills, a solo 10 minutos caminando del principal campo de golf de la ciudad, Emirates Golf Club y Address Montgomerie.

Rove At The Park se localiza dentro de Dubai Parks and Resorts, ubicación de tres parques temáticos de clase mundial, así como un parque acuático. Tiene 579 amplias habitaciones de las cuales muchas están interconectadas, perfectas para las familias.

Emaar Hospitality Group mostrará su cartera de proyectos operativos y próximos en los EAU y mercados internacionales en el Arabian Travel Market, el principal evento de la industria del viaje de la región.

