El Empire State Building acoge la carrera anual, presentada por Turkish Airlines y con el apoyo de la Challenged Athletes Foundation

Entre los corredores más destacados de la carrera de este año se encuentran el presentador de televisión Nev Schulman y el veterano de la guerra de Irak Anthony Smith

NUEVA YORK, 7 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El Empire State Building (ESB) ha acogido hoy la 44 edición de la carrera Run-Up, presentada por Turkish Airlines e impulsada por la Challenged Athletes Foundation (CAF). En varias series designadas, 374 corredores de todo el mundo subieron las 1.576 escaleras para llegar a la meta en el icónico Observatorio de la planta 86 del edificio.

"Cada año nos inspiran los atletas de todo el mundo que entrenan y participan en esta prueba de resistencia definitiva", explicó Jean-Yves Ghazi, presidente del Observatorio del Empire State Building. "Queremos enviar una gran felicitación a todos los que han venido al "edificio más famoso del mundo" para participar en la Empire State Building Run-Up".

Soh Wai Ching, de Malasia, se hizo con el primer puesto en la categoría Elite masculina con un tiempo de 10:44, terminando por delante del japonés Ryoji Watanabe y del italiano Fabio Ruga. Esta es la segunda victoria consecutiva de este joven de 28 años en la ESBRU.

"Estoy muy contento de volver a competir aquí. Esta es mi segunda victoria, y he mejorado mi tiempo", comentó Wai Ching. "Espero volver el año que viene y mejorar mi tiempo [de nuevo]"

Cindy Harris, de Indianápolis, In., terminó en primer lugar en la categoría Elite femenina con un tiempo de 13:56, por delante de Shari Klarfeld, de Plainview, NY, y María Elisa La Pez Pimentel, de México. Esta fue la 24 carrera de Harris y su sexta victoria. Superó su tiempo de 2021 de 14:01.

"Me siento muy bien y muy afortunada de llevar tanto tiempo haciendo esto", indicó Harris. "[Correr esta carrera] significa mucho, especialmente esta competición, porque esta estuvo muy reñida".

El presentador de "Catfish", Nev Schulman, participó en la prueba de celebridades de este año. En otras series de la carrera participaron agentes inmobiliarios comerciales, inquilinos del Empire State Building y miembros de los medios de comunicación.

La Challenged Athletes Foundation fue el socio benéfico oficial de la ESBRU, con una carrera designada para los atletas con discapacidades y los seguidores de la CAF, con el fin de recaudar fondos en apoyo de las personas con discapacidades físicas y su acceso al deporte. El atleta de la CAF Anthony Smith, veterano de la guerra de Irak con un brazo amputado, terminó la carrera con un tiempo de 56:05.

Turkish Airlines, la aerolínea principal de Turquía y la que vuela a más países y destinos internacionales, regresó por cuarto año como patrocinador principal de la carrera. El evento fue producido por NYCRUNS, la mayor empresa de gestión de eventos de running del área metropolitana de Nueva York.

Esta noche, las famosas luces de la torre del Empire State Building han brillado en rojo y blanco para celebrar la 44 edición de Run-Up.

Acerca del Empire State Building

The Empire State Building, el "edificio más famoso del mundo", propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva a 1.454 pies sobre el centro de Manhattan desde la base hasta la antena. La reimaginación de 165 millones de dólares de la Experiencia del Observatorio del Empire State Building crea una experiencia totalmente nueva con una entrada dedicada a los invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en la planta 102 con ventanas del suelo al techo. El viaje al mundialmente famoso Observatorio de la Planta 86, el único observatorio de 360 grados al aire libre con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para toda su experiencia en la ciudad de Nueva York y cubre todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. Más información en www.esbnyc.com. Declarado "el edificio favorito de Estados Unidos" por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino turístico más popular del mundo según Uber, la atracción número 1 de Estados Unidos en el Travelers' Choice Best of the Best de Tripadvisor de 2022 y la atracción número 1 de la ciudad de Nueva York según Lonely Planet, recibe más de 4 millones de visitantes anuales de todo el mundo.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable, y sus numerosas plantas albergan principalmente una variada gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones de venta al por menor como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para obtener más información y entradas para la Observatory Experience, visite esbnyc.com o siga el edificio en Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

