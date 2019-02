El Empire State Building anuncia los ganadores de la XXV edición del Concurso Nupcial Anual del Día de San Valentín (1)

Publicado 06/02/2019 15:53:34 CET

Dos afortunadas parejas contraerán matrimonio en este icónico monumento el 14 de febrero

NUEVA YORK, 6 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- El Empire State Building (ESB) ha anunciado hoy que se han elegido dos parejas, Fabiana Faria y Helena Barquet, de Nueva York, y Nachiket Patel y Chitra Pathak, naturales de Bombay, como ganadoras de la XXV edición del Concurso Nupcial Anual del Día de San Valentín.

https://mma.prnewswire.com/media/818223/Empire_State_Realty_Trust_Valentines_Day_Wedding_Contest.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/818223/Empire_State_Realty_Trust_Valentines_Day_Wedding_Contest.jpg]

El mundialmente famoso observatorio de la planta 86, con sus vistas de 360 grados de la ciudad de Nueva York y alrededores, ha sido el protagonista de multitud de romances de pantalla y de propuestas de matrimonio en la vida real y es el lugar ideal para que las parejas ganadoras intercambien sus votos y se juren amor eterno. Cientos de parejas se han casado o han renovado sus votos en el edificio más romántico del mundo y, para celebrar las bodas de plata del concurso, dos parejas más continuarán la tradición y se casarán el próximo Día de San Valentín.

El Empire State Building será el escenario de estas ceremonias nupciales de 15 minutos, que se celebrarán en el observatorio de la planta 86 del siguiente modo:

-- 7 de la mañana - Fabiana Faria y Helena Barquet: Fabiana y Helena son el ejemplo de una verdadera historia de amor en Nueva York. Ambas son copropietarias de la tienda de diseño para el hogar Coming Soon, situada en el Lower East Side. Fabiana le propuso matrimonio a Helena en el Plaza Hotel tras casi siete años de amor. Fabiana y Helena, que comparten la fascinación por el Empire State Building y por el significado subyacente de la iluminación nocturna de este edificio, están entusiasmadas por celebrar su historia de amor y por casarse en el observatorio de la planta 86 de este monumento.

-- 7:30 de la mañana - Chitra Pathak y Nachiket Patel: Nachiket y Chitra, naturales de la India, se conocieron hace diez años gracias al hermano de Chitra. Actualmente, tras una relación de cinco años, con casi dos años de relación a larga distancia, viven felizmente en Jersey City (Nueva Jersey). El Empire State Building es el edificio favorito de Nachiket y, aunque la pareja planea organizar una gran boda tradicional en la India, Nachiket se inscribió en el concurso con la esperanza de sorprender a Chitra con una boda en su país de adopción. Chitra está feliz de casarse en pleno centro de Nueva York, la ciudad en la que se reunió con Nachiket.

Para celebrar este evento tan significativo y por primera vez en su historia, este año, el Concurso Nupcial Anual del Día de San Valentín estuvo abierto a la base internacional de seguidores del edificio a través de https://esbvalentinesday.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2366963-1&h=3012145068&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2366963-1%26h%3D3676302357%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fesbvalentinesday.com%2F%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fesbvalentinesday.com%2F&a=https%3A%2F%2Fesbvalentinesday.com%2F].

"Con más de 1000 inscripciones, tanto de gente de cerca como de lejos, es evidente que la historia y el romanticismo que rodean al Empire State Building siguen tocando de cerca a gente de todo el mundo", declaró Jean-Yves Ghazi, vicepresidente sénior del observatorio. "Estoy emocionado de oficiar las bodas de Helena y Fabiana y de Chitra y Nachiket y de continuar con esta tradición en su 25.º aniversario".

Cada novia recibirá de regalo un vestido de su elección de la emblemática firma Kleinfeld Bridal, ubicada en Nueva York. Además, una de las parejas ganadoras podrá recibir paquetes de premios de Grand Hyatt New York, STATE Grill and Bar, Turkish Airlines, Boca Raton Resort & Club, Waldorf Astoria Resort y Discover The Palm Beaches, la organización de turismo del condado de Palm Beach (Florida).

Para obtener toda la información sobre el concurso, visite www.facebook.com/empirestatebuilding [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2366963-1&h=2899177076&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2366963-1%26h%3D4140118879%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fempirestatebuilding%26a%3Dwww.facebook.com%2Fempirestatebuilding&a=www.facebook.com%2Fempirestatebuilding]. Para obtener más información sobre Kleinfeld Bridal, Grand Hyatt New York, Discover The Palm Beaches, Turkish Airlines y STATE Grill & Bar, visite https://www.kleinfeldbridal.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2366963-1&h=1238591494&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2366963-1%26h%3D1483802656%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.kleinfeldbridal.com%2F%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.kleinfeldbridal.com%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.kleinfeldbridal.com%2F], http://newyork.grand.hyatt.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2366963-1&h=1454424198&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2366963-1%26h%3D483244774%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fnewyork.grand.hyatt.com%2F%26a%3Dhttp%3A%2F%2Fnewyork.grand.hyatt.com%2F&a=http%3A%2F%2Fnewyork.grand.hyatt.com%2F], https://www.thepalmbeaches.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2366963-1&h=3341127920&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2366963-1%26h%3D3813017569%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.thepalmbeaches.com%2F%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.thepalmbeaches.com&a=https%3A%2F%2Fwww.thepalmbeaches.com], https://www.turkishairlines.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2366963-1&h=2672384745&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2366963-1%26h%3D2139463449%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.turkishairlines.com%2F%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.turkishairlines.com%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.turkishairlines.com%2F] y www.stategrillesb.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2366963-1&h=1167330389&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2366963-1%26h%3D2952022574%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FIssoCW68WoI5AVNRIlkE0Z%3Fdomain%3Dstategrillesb.com%26a%3Dwww.stategrillesb.com&a=www.stategrillesb.com].

