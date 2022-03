- Una empresa de nueva creación europea lanza "SPEAK For Ukraine" para la integración de refugiados de Ucrania en toda Europa

Esta plataforma internacional sirve para conectar a refugiados, voluntarios y organizaciones y responder a la necesidad urgente de integrar a los refugiados, poniendo a disposición grupos de apoyo emocional y el aprendizaje de idiomas locales

LISBOA, Portugal, 28 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- SPEAK For Ukraine se lanzó el 12 de marzo, 16 días después del inicio de la guerra en Ucrania, con el fin de responder a la necesidad de integrar a los más de 2,8 millones de personas existentes en la actualidad que se han visto obligadas a abandonar el país.

Esta plataforma conecta a los voluntarios con organizaciones, así como con personas que, tras llegar a su país de acogida, necesitan apoyo para romper la barrera del idioma y crear una red informal de apoyo. En estos primeros días, ya se registraron cientos de registros de más de 60 ciudades en todo el mundo.

Lanzada en colaboración con la Representación para la Comisión Europea en Portugal y Associação Be Human , y contando con el apoyo de Fundação Ageas , esta plataforma permitirá que:

Los refugiados de Ucrania tengan acceso gratuito y fácil a grupos lingüísticos, donde puedan aprender el idioma del país de acogida, y a grupos de apoyo emocional para ayudarlos a ellos y a sus familias a integrarse en sus comunidades.

tengan acceso gratuito y fácil a grupos lingüísticos, donde puedan aprender el idioma del país de acogida, y a grupos de apoyo emocional para ayudarlos a ellos y a sus familias a integrarse en sus comunidades. Los v oluntarios ayuden a los refugiados de Ucrania liderando grupos lingüísticos, compartiendo el idioma local y apoyando organizaciones con traducción y/o interpretación, del ucraniano o ruso a una multitud de idiomas.

ayuden a los refugiados de Ucrania liderando grupos lingüísticos, compartiendo el idioma local y apoyando organizaciones con traducción y/o interpretación, del ucraniano o ruso a una multitud de idiomas. Las organizaciones y sociedad civil remitan a los refugiados, así como inscribirlos para conectarse con una red de traductores/intérpretes voluntarios y acceder a grupos de apoyo emocional.

"A través de SPEAK For Ukraine queremos complementar el trabajo que SPEAK ya desarrolla en pro de la integración de refugiados y migrantes en torno a la barrera del idioma, en las diferentes ciudades del mundo donde tiene presencia activa", indicó Hugo Menino Aguiar, co- fundador y consejero delegado de SPEAK. "Con esta plataforma, hemos creado una solución para la integración no solo a nivel individual, sino también a nivel familiar. De esta manera, garantizamos que las familias puedan superar la barrera del idioma y construir una red de apoyo informal en su país anfitrión al expandir nuestra comunidad a los países vecinos de Ucrania donde SPEAK aún no tiene una presencia activa. Al mismo tiempo, buscamos garantizar que las organizaciones de toda Europa que trabajan con refugiados puedan encontrar todo el apoyo lingüístico y de integración que necesitan en SPEAK For Ukraine".

Además de la barrera del idioma, SPEAK For Ukraine también responde a las necesidades de comunicación más inmediatas, mediante la activación de una red internacional de traductores e intérpretes, y las necesidades de apoyo psicológico de quienes han escapado de la guerra en Ucrania. A través de una colaboración con Associação Be Human, los refugiados pueden acceder a grupos de apoyo emocional gratuitos y de alta calidad, para ayudarlos a superar cualquier trauma.

"La crisis humanitaria actual exige una respuesta concertada de las entidades públicas, privadas y sociales. Es fundamental contar con un plan a medio y largo plazo que incluya ayuda de emergencia y apoyo estructurado para la integración progresiva de los refugiados en la comunidad portuguesa. Este proyecto representa a todos. Añadiré que la velocidad con la que el equipo de SPEAK desarrolló este programa específico, centrado en la integración de estos refugiados y facilitar el trabajo de otras organizaciones de refugiados, es aplaudible. La Fundação Ageas se enorgullece al apoyar este proyecto SPEAK", añadió João Machado, presidente del Consejo de Administración de la Fundação Ageas.

En relación a la importancia del apoyo psicológico, Maria Palha, fundadora de Be Human agrega que "las heridas invisibles de presenciar y experimentar una guerra trascienden nuestras generaciones. Se ha vuelto primordial crear un programa de apoyo emocional para prevenir el estrés agudo y la angustia psicológica a corto, medio o largo plazo".

Sofia Moreira de Sousa, responsable de la Representación de la Comisión Europea en Portugal, explicó: "Aprender el idioma local, desarrollar relaciones personales y crear una red de apoyo son esenciales para una verdadera integración. Ese es el impacto de SPEAK. La Comisión Europea trabaja sin descanso en varios frentes, para detener esta guerra espantosa, hacer frente a sus consecuencias y proteger y acoger a quienes buscan refugio en la Unión Europea. Esta colaboración con SPEAK For Ukraine añade una oportunidad de voluntariado tangible, una oportunidad para apoyar a las personas que están empezando de nuevo y actúa como un incentivo a la ola de solidaridad del pueblo portugués y otros europeos".

Información adicional

Puede seguir las noticias de esta iniciativa en speakforukraine.org ( PT | EN | UA | RU ) o por medio del hashtag #SPEAKforUkraine.

Acerca de SPEAK

SPEAK es una empresa de nueva creación de impacto fundada en Portugal en el año 2014 como una solución para abordar la exclusión social de personas migrantes y refugiadas. La organización tiene una comunidad de 52.000 personas en 23 ciudades. SPEAK fue uno de los ganadores del European Google Impact Challenge y obtuvo el tercer lugar en el Torneo Chivas Venture 2019. Para obtener más información, visite www.speak.social.