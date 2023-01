Encuesta mundial a consejeros delegados de PwC (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- El 73% de los consejeros delegados de todo el mundo cree que el crecimiento económico mundial disminuirá en los próximos 12 meses, la perspectiva más pesimista en más de una década: Encuesta mundial a consejeros delegados de PwC

Casi el 40% de los consejeros delegados no cree que sus organizaciones sean económicamente viables dentro de 10 años si no se transforman.

La inflación (40%), la volatilidad macroeconómica (31%) y los conflictos geopolíticos (25%) se sitúan como las principales amenazas mundiales, mientras que los riesgos cibernéticos y sanitarios descienden con respecto a hace un año.

Los consejeros delegados están recortando costes, pero el 60% no tiene previsto reducir plantilla y el 80% no piensa reducir la retribución en la lucha por retener el talento tras la "Gran Renuncia"

Los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido son menos optimistas sobre el crecimiento nacional que sobre el mundial, en comparación con los de Estados Unidos, Brasil, India y China .

Las demandas cambiantes de los clientes, la regulación, la escasez de mano de obra y de cualificaciones y la disrupción tecnológica se consideran los mayores retos para la rentabilidad del sector a largo plazo.

Los consejeros delegados consideran que el riesgo climático afectará a sus perfiles de costes y cadenas de suministro en los próximos 12 meses; el 58 % está desarrollando una estrategia para reducir las emisiones y mitigar los riesgos climáticos

NUEVA YORK, 16 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Casi tres cuartas partes (73%) de los consejeros delegados creen que el crecimiento económico mundial disminuirá en los próximos 12 meses, según la 26ª Encuesta Anual Global de Consejeros Delegados de PwC, que encuestó a 4.410 consejeros delegados de 105 países y territorios en octubre y noviembre de 2022.

La sombría perspectiva de los consejeros delegados es la más pesimista que han tenido los consejeros delegados en relación con el crecimiento económico mundial desde que empezamos a hacer esta pregunta hace 12 años y supone un cambio significativo respecto a las perspectivas optimistas de 2021 y 2022, cuando más de tres cuartas partes (76% y 77%, respectivamente) pensaban que el crecimiento económico mejoraría.

Casi el 40% de los consejeros delegados creen que sus organizaciones no serán económicamente viables dentro de una década

Además de un entorno difícil, casi el 40% de los consejeros delegados piensan que sus organizaciones no serán económicamente viables dentro de una década si siguen por el camino actual. La tendencia es la misma en todos los sectores, incluidas las telecomunicaciones (46%), la industria manufacturera (43%), la sanidad (42%) y la tecnología (41%). La confianza de los consejeros delegados en las perspectivas de crecimiento de su propia empresa también ha disminuido drásticamente desde el año pasado (-26%), la mayor caída desde la crisis financiera de 2008-2009, cuando se registró un descenso del 58%.

A escala mundial, la confianza de las empresas en el crecimiento económico varía notablemente: las economías del G7, incluidas Francia (70% frente a 63%), Alemania (94% frente a 82%) y el Reino Unido (84% frente a 71%) -todas ellas lastradas por la actual crisis energética- son más pesimistas sobre sus perspectivas de crecimiento nacional que sobre el crecimiento mundial.

Los consejeros delegados también ven múltiples retos directos a la rentabilidad dentro de sus propias industrias en los próximos 10 años. Más de la mitad (56%) cree que los cambios en la demanda y las preferencias de los clientes afectarán a la rentabilidad, seguidos de los cambios en la regulación (53%), la escasez de mano de obra y de cualificaciones (52%) y las perturbaciones tecnológicas (49%).

La inflación, la volatilidad macroeconómica y los conflictos geopolíticos, principales preocupaciones de los consejeros delegados

Mientras que los riesgos cibernéticos y sanitarios eran las principales preocupaciones hace un año, el impacto de la recesión económica es lo que más preocupa a los consejeros delegados este año, con la inflación (40%) y la volatilidad macroeconómica (31%) a la cabeza de los riesgos que pesan sobre los consejeros delegados a corto plazo -los próximos 12 meses- y durante los próximos cinco años. Muy de cerca, el 25% de los consejeros delegados también se sienten expuestos financieramente a los riesgos de conflictos geopolíticos, mientras que los riesgos cibernéticos (20%) y el cambio climático (14%) han caído en términos relativos.

La guerra en Ucrania y la creciente preocupación por los focos geopolíticos en otras partes del mundo han hecho que los consejeros delegados se replanteen aspectos de sus modelos de negocio, y casi la mitad de los encuestados que están expuestos a conflictos geopolíticos integran una gama más amplia de perturbaciones en la planificación de escenarios y modelos operativos corporativos, ya sea aumentando las inversiones en ciberseguridad o privacidad de datos (48%), ajustando las cadenas de suministro (46%), reevaluando la presencia en el mercado o expandiéndose a nuevos mercados (46%), o diversificando su oferta de productos/servicios (41%).

Los consejeros delegados recortan costes, pero no plantilla ni retribución

En respuesta a la actual coyuntura económica, los consejeros delegados buscan reducir costes y estimular el crecimiento de los ingresos. El 52% de los consejeros delegados afirma haber reducido los costes operativos, mientras que el 51% afirma haber subido los precios y el 48% haber diversificado la oferta de productos y servicios. Sin embargo, más de la mitad, el 60%, afirma que no tiene previsto reducir su plantilla en los próximos 12 meses. Una gran mayoría -el 80%- indica que no tiene previsto reducir la remuneración del personal para retener el talento y mitigar las tasas de abandono de la plantilla.

Bob Moritz, presidente global, PwC, dijo:

"La volatilidad de la economía, una inflación que lleva décadas en máximos y los conflictos geopolíticos han contribuido a un nivel de pesimismo de los consejeros delegados que no se veía desde hace más de una década. En consecuencia, los consejeros delegados de todo el mundo están reevaluando sus modelos operativos y recortando costes, pero, a pesar de estas presiones, siguen poniendo a su gente en el centro de sus esfuerzos para retener el talento tras la "Gran Dimisión". El mundo sigue cambiando a un ritmo imparable, y los riesgos a los que se enfrentan las organizaciones, las personas y el planeta no harán sino aumentar. Si las organizaciones quieren no sólo prosperar, sino sobrevivir en los próximos años, deben equilibrar cuidadosamente el doble imperativo de mitigar los riesgos a corto plazo y las exigencias operativas con los resultados a largo plazo, ya que las empresas que no se transformen no serán viables".

Gestionar el riesgo climático, una prioridad creciente para las empresas

Aunque el riesgo climático no figura de forma tan destacada como riesgo a corto plazo para los próximos 12 meses en comparación con otros riesgos globales, los consejeros delegados siguen considerando que el riesgo climático afectará a sus perfiles de costes (50%), cadenas de suministro (42%) y activos físicos (24%) de forma moderada a muy importante. Los consejeros delegados de China se sienten especialmente expuestos, ya que el 65% considera que puede afectar a sus perfiles de costes, el 71% a las cadenas de suministro y el 56% a los activos físicos. Conscientes del impacto que el cambio climático tendrá en las empresas y la sociedad a largo plazo, la mayoría de los consejeros delegados ya han puesto en marcha -o están en proceso de hacerlo- iniciativas para reducir las emisiones de sus empresas (65%), además de innovar en nuevos productos y procesos respetuosos con el clima (61%) o desarrollar una estrategia empresarial basada en datos para reducir las emisiones y mitigar los riesgos climáticos (58%).

A pesar de que cada vez son más los países que aplican algún tipo de precio al carbono, la mayoría de los encuestados (54%) aún no tiene previsto aplicar un precio interno al carbono en la toma de decisiones, y más de un tercio (36%) no tiene previsto poner en marcha iniciativas para proteger los activos físicos y/o la plantilla de su empresa del impacto del riesgo climático.

La continua importancia de la confianza y la transformación para generar valor a largo plazo

Los consejeros delegados señalaron la necesidad de colaborar con un amplio abanico de partes interesadas para generar confianza y obtener resultados sostenidos si quieren generar valor social a largo plazo. La encuesta reveló que, cuando las organizaciones se asocian con entidades no empresariales, es para abordar el desarrollo sostenible (54%), la diversidad, la equidad y la inclusión (49%), y la educación (49%).

Si las organizaciones quieren seguir siendo viables a corto y largo plazo, también deben invertir en su personal y en programas de transformación tecnológica para capacitar a sus trabajadores. Desde el punto de vista tecnológico, casi tres cuartas partes (76 %) de las organizaciones afirman estar invirtiendo en la automatización de procesos y sistemas, la implantación de sistemas para mejorar la capacitación de los trabajadores en áreas prioritarias (72 %) y el despliegue de tecnologías como la nube, la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas (69 %).

Sin embargo, muchos consejeros delegados se preguntan si en sus empresas se dan las condiciones previas necesarias para el empoderamiento organizativo y el espíritu emprendedor -como la alineación con los valores de la empresa y el fomento de la disensión y el debate por parte de los líderes- para abordar los riesgos cada vez más complejos a los que se enfrentan las organizaciones. Por ejemplo, sólo el 23% de los consejeros delegados afirman que los líderes de su empresa toman a menudo/habitualmente decisiones estratégicas para su función sin consultar al consejero delegado. Además, sólo el 46% de los consejeros delegados afirman que los líderes de su empresa toleran los fracasos a pequeña escala con frecuencia/habitualmente. Sin embargo, y siendo más optimistas, casi 9 de cada 10 (85%) encuestados afirman que los comportamientos de los empleados suelen estar alineados con los valores y la dirección de sus empresas.

Divididos entre las exigencias del cortoplacismo y la transformación a largo plazo, los consejeros delegados afirman que lo que más les preocupa es impulsar el rendimiento operativo actual (53%), en lugar de hacer evolucionar la empresa y su estrategia para satisfacer las demandas futuras (47%). Si pudieran rediseñar sus agendas, los consejeros delegados afirman que dedicarían más tiempo a esto último (57%).

Bob Moritz, presidente global, PwC, concluyó:

"Los riesgos a los que se enfrentan las organizaciones y la sociedad hoy en día no pueden abordarse solos y de forma aislada. Por ello, los consejeros delegados deben seguir colaborando con un amplio abanico de partes interesadas de los sectores público y privado para mitigar eficazmente esos riesgos, generar confianza y generar valor a largo plazo, tanto para sus empresas como para la sociedad y el planeta."

