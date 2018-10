COMUNICADO: Endotronix consigue 45 $ millones de financiación para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca

Publicado 14/09/2018 14:03:15 CET

LISLE, Illinois, 14 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Endotronix, Inc. [http://endotronix.com/], una compañía de salud digital y tecnologías médicas dedicada a avanzar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, anunció hoy el cierre de la cuarta ronda de financiación con un total de 45 $ millones. La ronda la lideró LSP [https://www.lspvc.com/], que invirtió dinero de su fondo LSP Health Economics Fund 2 e incluyó a Aperture Venture Partners [http://www.aperturevp.com/], BioVentures Investors [http://www.bioventuresinvestors.com/], Lumira Ventures [https://www.lumiraventures.com/], OSF Ventures [https://www.osfhealthcare.org/innovation/how/identify/ventures/], Seroba Life Sciences [https://www.seroba-lifesciences.com/], SV Health Investors [https://svhealthinvestors.com/], Wanxiang Healthcare Investments [http://wanxianghealthcare.com/], y un inversor corporativo estratégico anónimo. Endotronix ampliará la junta directiva para incluir al doctor Fouad Azzam, socio general de LSP.

https://mma.prnewswire.com/media/625372/Endotronix_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/625372/Endotronix_Logo.jpg ]

Esta financiación respalda la comercialización del sistema para insuficiencia cardíaca Cordella(TM) Heart Failure System (sistema Cordella) y el desarrollo clínico del sensor para arteria pulmonar Cordella(TM) Pulmonary Artery Sensor (sensor Cordella) para el certificado CE y la aprobación de la FDA antes de su lanzamiento al mercado. La plataforma del producto consiste en una solución exhaustiva de gestión remota del paciente junto a un sensor perfectamente integrado, implantable, de la siguiente generación para la arteria pulmonar para agilizar la gestión del cuidado de insuficiencia cardíaca y ofrecer detección precoz del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca.

"Nos alegra contar con el liderazgo de categoría mundial y apoyo de LSP y de nuestro grupo de inversión ahora que vamos a entrar en la siguiente fase de nuestra compañía", comentó Harry Rowland, director ejecutivo de Endotronix. "Esta financiación acelera la comercialización del sistema Cordella en EE.UU. y Europa y apoya nuestro próximo estudio emblemático clínico controlado y aleatorizado, PROACTIVE-HF, para demostrar la seguridad y eficacia de una gestión proactiva de la insuficiencia cardíaca".

El sistema Cordella se ha diseñado para abordar las ineficacias existentes en la gestión de la insuficiencia cardíaca y promocionar tratamientos basados en directrices para que los médicos puedan mejorar el cuidado del paciente y reducir la hospitalización gracias a una gestión remota, efectiva y escalable del paciente. Más de 26 millones de personas en todo el mundo padecen insuficiencia cardíaca y es una causa principal de rehospitalización en personas mayores de 65 años(1,2). La gestión de la insuficiencia cardíaca, cuyo coste de tratamiento en EE.UU. ha alcanzado los 31 $ mil millones al año, sigue siendo una necesidad clínica apremiante(3).

"Endotronix está apunto de transformar la gestión de la insuficiencia cardíaca", comentó Fouad Azzam. "Su sistema escalable Cordella ofrece un flujo de información agilizada y oportuna a nivel clínico que puede mejorar el resultado del paciente y soporta la entrega de ingresos sostenibles para el cuidado a los proveedores de asistencia sanitaria. Nos alegra formar parte del equipo que impulsa esta transformación en el mercado de la insuficiencia cardíaca".

Este anuncio se añade a la noticia publicada de uso con éxito del sensor Cordella por primera vez en humanos en Europa y del primer uso comercial del sistema Cordella en sitios seleccionados de EE.UU.

Acerca del sistema para la insuficiencia cardíaca Cordella(TM) Heart Failure SystemEl Cordella Heart Failure System es una solución proactiva de gestión de la insuficiencia cardíaca que lleva la gestión del paciente a la era digital y permite a los médicos tratar a más pacientes con tratamientos basados en directrices. Este sistema fácil de usar amplia el cuidado clínico al hogar al recolectar y transmitir todos los días de forma segura datos e información del paciente al médico de insuficiencia cardíaca para orientar el tratamiento y una dosificación óptima. En el mercado estadounidense, el sistema impulsa los ingresos de entrega usando el servicio Chronic Care Management Services (Servicio de gestión de los cuidados crónicos) de Medicare para apoyar un cuidado proactivo y de alta calidad de la insuficiencia cardíaca. Para los pacientes aptos, el sistema integra a la perfección datos de la tensión de la arteria pulmonar con un sensor implantable, inalámbrico y de la siguiente generación. Estudios clínicos han demostrado que la gestión dirigida por la tensión en la arteria pulmonar puede reducir las hospitalizaciones relacionadas con la insuficiencia cardíaca y reducir la mortalidad.

Acerca de Endotronix, Inc.Endotronix, Inc., una compañía de salud digital y tecnologías médicas, está desarrollando una plataforma integrada para ofrecer herramientas de gestión de salud exhaustivas y reembolsables para los pacientes que padecen de insuficiencia cardíaca crónica. La solución exhaustiva de la compañía incluye un sistema de gestión de datos de la enfermedad basado en la nube y gestión hemodinámica ambulatoria con un sensor avanzado, implantable, inalámbrico en la arteria pulmonar para la detección precoz de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Averigüe más cosas en www.endotronix.com [http://www.endotronix.com/]

Acerca de LSPLSP (Life Sciences Partners) es una empresa europea independiente de inversión que ofrece financiación a compañías públicas y privadas de ciencias biológicas. La misión de LSP es conectar inversores con inventores centrándose en necesidades médicas desatendidas. Desde la década de los 80, el equipo de LSP ha invertido en unas 100 empresas innovadoras, muchas de las cuales han crecido para convertirse en líderes de la industria global de ciencias biológicas. Con más de 1,7 EUR mil millones (2 $ mil millones) de capital de inversión recaudado hasta el momento, y oficinas en Ámsterdam, Múnich y Boston, LSP es el inversor líder de Europa en ciencias biológicas. El fondo LSP Health Economics Fund 2 invierte en productos innovadores que pueden mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y reducir el coste del cuidad. Para más información, visite: www.lspvc.com [http://www.lspvc.com/].

CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:Carla BenigniSPRIG Consulting LLC(847) 951-7430Carla@sprigconsulting.com[mailto:Carla@sprigconsulting.com]

