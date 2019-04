El ensayo VITROS® Troponina I de alta sensibilidad de Ortho para el diagnóstico del ataque cardíaco, ahora con el marcad

Publicado 16/04/2019 7:56:32 CET

El ensayo de próxima generación ayuda a diagnosticar ataques cardíacos de forma más rápida y precisa, y está habilitado en el analizador más nuevo de la compañía, el Sistema Integrado VITROS® XT 7600.

RARITAN, Nueva Jersey, 16 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Ortho Clinical Diagnostics, líder global del diagnóstico in vitro, anunció que ha recibido el marcado CE para su ensayo de próxima generación VITROS(®) Troponina I de alta sensibilidad. Este nuevo ensayo es la última incorporación al robusto menú de cardiología de la compañía y es una herramienta fundamental para los médicos que buscan estrategias mejoradas para identificar con mayor rapidez y precisión a los pacientes que sufren un ataque cardíaco. El ensayo VITROS(®) Troponina I de alta sensibilidad de Ortho también ayuda a identificar pacientes de bajo riesgo, que pueden ser dados de alta de manera segura para ayudar a reducir el costo de la atención y aliviar la carga de los recursos hospitalarios.

"Nos enorgullece traer al mercado el ensayo VITROS(®) Troponina I de alta sensibilidad para brindar a los hospitales diagnósticos más confiables y precisos para la atención cardíaca ", manifestó Heidi Casaletto, jefa de estrategia de cartera y marketing de Ortho. "El rendimiento analítico mejorado cumple con la definición de alta sensibilidad de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC, en sus siglas en inglés), lo que permite su uso con protocolos de diagnóstico de admisión/descarte rápidos, y permite que los hospitales diagnostiquen y traten a los pacientes precozmente".

Según la Organización Mundial de la Salud, hay 9,4 millones de muertes al año debido a la cardiopatía isquémica(1). Sólo en los EE. UU., 750.000 pacientes sufren un ataque cardíaco cada año(2). Un ataque al corazón es una emergencia, urgente y crítica en el tiempo, que requiere la intervención más rápida posible para preservar los mejores resultados posibles para el paciente.

El ensayo VITROS(®) Troponina I de alta sensibilidad puede ejecutarse en el último analizador de Ortho, el sistema integrado VITROS(®) XT 7600, así como en el sistema de inmunodiagnóstico VITROS(®) ECi/ECiQ, el sistema de inmunodiagnóstico VITROS(®) 3600 y el sistema integrado de VITROS(®) 5600.

El ensayo VITROS(®) Troponina I de alta sensibilidad está disponible comercialmente en todos los países que aceptan la marca CE, incluidos Chile y Australia.

(1 )Estimaciones de la OMS sobre la carga y la mortalidad por enfermedad, 2016. Descargado de https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GHE2016_Deaths_Global_2000_2016.xls?ua=1 January 8 2019 (2) Mozzafarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. en nombre del Comité de Estadísticas de la Asociación Americana del Corazón y del Subcomité de Estadísticas de Accidentes Cerebrovasculares. Estadísticas de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Actualización de 2016: un informe de la American Heart Association. Circulación. 2016;133:e38-e360.

Acerca de Ortho Clinical Diagnostics Ortho Clinical Diagnostics es una empresa líder en diagnóstico in vitro, que presta sus servicios a laboratorios clínicos y profesionales de la inmunohematología de todo el mundo. A Través de hospitales, redes hospitalarias, bancos de sangre y laboratorios en más de 125 países y territorios, los productos y servicios de alta calidad de Ortho permiten a los profesionales de la salud tomar decisiones de tratamiento mejor informadas. En el ámbito de la inmunohematología, los productos para el tipaje sanguíneo de Ortho ayudan a garantizar que el paciente reciba sangre segura, del grupo correcto y la unidad correcta. La empresa aporta avanzadas tecnologías y métodos de automatización, gestión de la información y herramientas de interpretación a laboratorios clínicos de todo el mundo, para contribuir a una mayor eficiencia y eficacia en su funcionamiento y a una mejor atención sanitaria. El propósito de Ortho es mejorar la calidad de vida y salvar vidas a través del diagnóstico; y lo hace redefiniendo lo que es posible, algo que ha marcado el perfil de Ortho durante más de 75 años y que impulsa a la empresa a seguir hacia delante. Para obtener más información, visite www.orthoclinicaldiagnostics.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2422868-1&h=376784987&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D2422868-1%26h%3D2596782450%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2422868-2%2526h%253D1569849315%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.orthoclinicaldiagnostics.com%25252F%2526a%253Dwww.orthoclinicaldiagnostics.com%26a%3Dwww.orthoclinicaldiagnostics.com&a=www.orthoclinicaldiagnostics.com].

