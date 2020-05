Entrevista exclusiva con The Fratellis que muestra cómo encuentran la inspiración y creatividad en casa

Jon Fratelli invita a los seguidores a su casa, donde habla de candorosamente acerca de las realidades de intentar 'buscar la aparición de una idea', como parte de Routes of Inspiration: una nueva serie virtual de Vype

La semana pasada, The Fratellis lanzó su nuevo sencillo "Strangers in the Street" (con la participación de P.P. Arnold) como apoyo a los fondos de ayuda del COVID-19

LONDRES, 22 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- El nuevo contenido de entrevista exclusiva del cantante principal y guitarrista de The Fratellis, Jon Fratelli, se ha lanzado por medio de Vype, la marca de e-cigarette dedicada al suministro de momentos de inspiración únicos.

La entrevista, disponible en exclusiva a través de la página de Instagram @Vype_worldwide, se lleva a cabo en la casa de Jon, donde el artista habla de forma candorosa acerca de cómo encuentra la inspiración, de las realidades de intentar buscar 'el brote de una idea' y los retos creativos a los que se ha enfrentado durante años. El contenido exclusivo es parte de Routes of Inspiration, una nueva serie virtual lanzada desde Vype que explora cómo llega a los profesionales la inspiración dentro de un mundo creativo. Tras la cancelación de los eventos de entretenimiento en directo en todo el mundo, la serie se creó para dar a los artistas y seguidores una nueva forma de conectar.

Jon ha revelado que la primera chispa de inspiración llegó tras ver un concierto de Pink Floyd en la televisión: "[...] hacia el final del concierto, vi eso que quería hacer". Explicó que no existe un nuevo método en la iluminación de la creación, Jon compartió su asesoramiento con los seguidores: "[...] hay que estar preparado para superar el tiempo cuando no te gusta lo que estás haciendo, cuando no te gusta lo que estás escuchando y cuando no te gusta lo que estás creando", admitiendo que se había equivocado mucho antes de poder empezar a hacer bien las cosas.

Routes of Inspiration muestra conversaciones íntimas con artistas y músicos sobre cómo encuentran la inspiración en casa junto a una serie de shows musicales íntimos en directo. Compartiendo experiencias y tocar canciones de resiliencia y esperanza, esta serie gratuita se ha diseñado para inspirar las formas creativas de conectarse, al tiempo que están en casa. La primera serie de actuaciones lanzada en marzo, justo después de la imposición de las restricciones del confinamiento a nivel mundial, llegaron a 350.000 seguidores de todo el mundo.

The Fratellis son una banda de rock escocesa multi-platino y ganadora de múltiples premios formada en el año 2005 en Glasgow. La banda está formada por el cantante principal y guitarrista, Jon Fratelli, el bajista y vocalista Barry Fratelli, y el batería y vocalista Mince Fratelli. The Fratellis han anunciado que su sexto disco de estudio, titulado Half Drunk Under a Full Moon, se lanzará el 30 de octubre de 2020.

"Es un honor poder ser capaces de dar un poco de luz dentro del mundo creativo detrás de The Fratellis ante los seguidores de todo el mundo para verlos cara a cara tocando en directo de nuevo", explicó Elly Criticou, director de la categoría de vapor de British American Tobacco.

Para celebrar el anuncio de este patrocinio, The Fratellis han lanzado una nueva canción, "Strangers in the Street", que cuenta con la participación del legendario cantante de soul de Estados Unidos, P.P. Arnold. El video completo se puede ver en la página de Instagram @Vype_worldwide. Para proporcionar apoyo a la comunidad musical en estos tiempos complejos, Vype incluye un enlace para que las personas hagan donaciones por medio del Spotify COVID-19 Relief Fund. The Fratellis donarán el 100% de las acciones de sus beneficios de las ventas al fondo de ayuda del COVID-19.

"Estamos comprometidos con llevar la inspiración a todos los consumidores adultos que podamos en todo el mundo y a iniciativas como esta que sigan proporcionando un apoyo vital a los artistas cuando se haya reducido su capacidad para tocar en directo. Es por ello que estamos emocionados de apoyar este esfuerzo con The Fratellis".

Acerca de British American Tobacco: British American Tobacco Group (BAT) es una de las principales organizaciones de artículos de consumo de múltiples categorías del mundo que proporciona productos de tabaco y nicotina a millones de consumidores en todo el mundo. Cuenta con más de 55.000 trabajadores, y un liderazgo de mercado en más de 55 países, además de disponer de fábricas en 48. Su cartera estratégica está formada por sus marcas de cigarrillos mundiales y una gama cada vez mayor de productos con riesgos potencialmente reducidos, formados por productos de calentamiento de vapor y tabaco, además de productos orales modernos y tradicionales.

