El equipo del cuarto tour del proyecto internacional "Follow Up Siberia!" visita Altai

El cuarto tour del proyecto intercultural internacional "Follow Up Siberia!" tuvo lugar en Belokurikha, región de Altai de Rusia del 13 al 17 de diciembre de 2018. Siete bloggers de seis países visitaron este territorio a iniciativa de la compañía minera y metalúrgica Nornickel, socio general de la XXIX Winter Universiade 2019 en Krasnoyarsk.

El programa "Follow Up Siberia!" se basa en el concurso global "Part of Siberia in my area", orientado a encontrar similitudes entre el lugar donde viven los participantes y Siberia. Más de 900 personas de todo el mundo participaron en el concurso del cuarto tour. Los bloggers ganaron un viaje a Altai, donde pudieron crearse su propia opinión sobre la región.

Los ganadores fueron:

- el blogger Frank Coronado (México); - el estudiante Stefanos Addimando (Grecia) - el fotógrafo Stefano Ferro (Australia); - el blogger de Instagram Gemma Baker (Inglaterra); - el fotógrafo Jörg Nicht (Alemania); - el periodista Natalie Deduk y el fotógrafo Robson Cadore (Brasil).

El objetivo del tour del proyecto fue que los participantes extranjeros conociesen la auténtica y moderna Siberia. El equipo visitó el paisaje natural de Altai, partició en una master-class de instrumentos musicales étnicos y visitó un baño tradicional ruso (banya). Los participantes internacionales hicieron un descenso esquiando y haciendo snowboard y exploraron el vecindario en motos de nieve. También se reunieron con personas del lugar para obtener un conocimiento completo de la región.

Las percepciones de los parcitipantes del viaje a Siberia se compartieron en las cuentas oficiales del proyecto en las redes sociales y en las cuentas de los miembros del tour. Como resultado, los miembros del equipo fueron nombrados embajadores de Siberia.

Referencia:

Nornickel es una compañía minera y metalúrgica diversificada, el mayor productor del mundo de níquel y paladio refinado y un productor líder de platino, cobalto, cobre y rodio. Es el Socio General de la 29 edición de la Winter Universiade Krasnoyarsk 2019, socio de la International University Sports Federation (FISU), Russian Olympic Committee y Russian Olympic Team, Russian National Football Team y Russian Football Union, Russian Football Association, Russian Curling Federation y WCT Arctic Curling Cup en Dudinka, etc.

Universiade es una competición deportiva internacional celebrada entre estudiantes de 17 a 25 años bajo la tutela de la International University Sports Federation (FISU).

"Follow Up Siberia!" es un proyecto intercultural digital centrado en un concurso online internacional que comenzó un año antes de la Winter Universiade 2019 y que durará hasta su cierre en marzo de 2019 y que durará hasta su cierre en marzo de 2019. Para más información, visite followupsiberia.com [http://followupsiberia.com ].

