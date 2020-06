Se esperan cambios radicales en los centros de trabajo en un mundo posterior a la pandemia, según un estudio de The Adec

Las empresas y los trabajadores piden una mayor flexibilidad, se cuestionan los contratos basados en horas, y emerge un nuevo perfil de liderazgo empático

30 de junio de 2020

-- Los trabajadores exigen una mayor flexibilidad después del coronavirus, y están divididos en partes iguales entre los que confirman el trabajo remoto como el ideal universal y los que piensan lo mismo del trabajo en la oficina -- Se cuestionan los contratos basados en horas; el 69% dice que los contratos deben basarse en resultados entregados en vez de en horas trabajadas -- Auge de las habilidades digitales como consecuencia inintencionada del confinamiento, con el conocimiento tecnológico mejorando para seis de cada 10 (61%), y las dos terceras partes (69%) ansiosos por adquirir conocimientos digitales adicionales después de la pandemia -- Los líderes deben reinventarse como más emocionalmente inteligentes, pero no están preparados; menos de la mitad se consideraron equipados para apoyar a los empleados holísticamente durante la pandemia

La pandemia del coronavirus ha dado lugar a cambios fundamentales en actitudes y expectativas entre trabajadores y líderes; ambos piden cambios permanentes en la forma y el lugar donde trabajamos, en las relaciones en el centro laboral y en habilidades futuras, según un nuevo estudio de The Adecco Group.

The Adecco Group, la principal empresa de soluciones de recursos humanos del mundo, reveló hoy los resultados de su estudio más reciente, Resetting Normal: Defining the New Era of Work (Reajustando la normalidad; definiendo la nueva era del trabajo), que examina el impacto esperado de la pandemia a corto y a largo plazo en el reajuste de las normas del centro laboral. Se llevó a cabo un trabajo en el terreno en mayo de 2020, con 8.000 encuestados trabajando en oficinas (con edades entre los 18 y los 60 años) en Australia, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Alain Dehaze, director ejecutivo de The Adecco Group, dijo: "El mundo del trabajo nunca volverá a la 'normalidad' que conocíamos antes de que llegara la pandemia. El cambo súbito y dramático en el panorama del centro laboral ha acelerado tendencias emergentes como el trabajo flexible, un liderazgo con un elevado cociente emocional, y un reajuste de las habilidades, hasta el punto de que ahora son fundamentales para el éxito de la organización. Mientras muchos países emergen de la fase aguda de la crisis de la pandemia, los empleadores tienen una oportunidad de 'reajustar' las prácticas tradicionales del centro laboral, muchas de las cuales se han mantenido mayormente sin cambios desde la revolución industrial. Este estudio destaca que las actitudes de los empleados han cambiado y que han salido a la luz las diferencias entre las expectativas de la fuerza laboral y los procesos arraigados del mercado laboral. Al entrar en la nueva era del trabajo, este es el momento de establecer normas mejores que posibilitarán una fuerza laboral holísticamente saludable, productiva e inclusiva en el futuro".

Puntos clave del estudio:

El estudio reveló que el mundo del trabajo está listo para un nuevo modelo "híbrido". Tres cuartas partes (74%) de los trabajadores encuestados dijeron que la mejor forma de avanzar es con una combinación de trabajo remoto y en oficinas. El ideal universal de pasar la mitad (51%) de su tiempo en la oficina y la mitad trabajando de manera remota (49%) trasciende geografías, generaciones y la condición de padre o madre. Y los ejecutivos de las empresas están de acuerdo, con casi ocho de cada diez (77%) líderes de la alta gerencia diciendo que los negocios se beneficiarán con un aumento de la flexibilidad.

Otro hallazgo decisivo podría señalar el fin del contrato basado en horas y de la semana laboral de 40 horas. Más de las dos terceras partes (69%) de los trabajadores están a favor del "trabajo orientado a los resultados", en el que los contratos se basan en solucionar las necesidades del negocio en vez de trabajar un número fijo de horas. Una alta proporción de ejecutivos de la alta gerencia (74%) están de acuerdo en que se debe reexaminar la duración de la semana laboral.

La pandemia también ha exigido una nueva serie de aptitudes de liderazgo y se espera que estas expectativas aceleren una reinvención del líder moderno. La inteligencia emocional ha emergido claramente como el rasgo definitorio del gerente exitoso de hoy, pero la diferencia en las habilidades interpersonales es evidente. Más de una cuarta parte (28%) de los encuestados dijo que su bienestar mental había empeorado debido a la pandemia, y solo 1 de cada 10 dio una calificación elevada a sus jefes con respecto a su capacidad de apoyar su salud emocional.

De un modo similar al trabajo flexible, los hallazgos demuestran un apetito universal por el aprendizaje masivo de conocimientos adicionales. Seis de cada 10 dicen que sus habilidades digitales han mejorado durante el confinamiento, mientras las dos terceras partes (69%) desean adquirir más conocimientos digitales en la era posterior a la pandemia. Se halló que el desarrollo de una gran variedad de habilidades es importante para la fuerza laboral, incluida la dirección del personal de manera remota (65%), las habilidades interpersonales (63%) y el pensamiento creativo (55%).

Por último, los hallazgos destacaron la importancia de mantener la confianza en el nuevo mundo del trabajo. Las empresas han aceptado el reto de apoyar a su gente durante la crisis, y como resultado, la confianza en las empresas ha aumentado. De hecho, el 88% dice que su empleador cumplió con sus expectativas, o las superó, al adaptarse a los desafíos de la pandemia. Y con este aumento de la confianza viene un aumento de las expectativas. Aunque el futuro del trabajo es una responsabilidad colectiva, el 80% de los empleados cree que su empleador es responsable de asegurar un mundo laboral mejor después del COVID y de reajustar las normas, mientras el 73% dice que el gobierno es responsable, el 72% piensa que es una responsabilidad individual, y el 63% cree que está en manos de los sindicatos.

