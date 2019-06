Publicado 08/06/2019 1:01:55 CET

Advertencia de los investigadores de ESPGHAN: La comida basura podría ser responsable de una epidemia de alergia alimentaria

GLASGOW, Escocia, 8 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Los expertos presentes en la 52(nd) Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) han presentado hoy una investigación que demuestra que los elevados niveles de productos finales con glicosilación avanzada (AGEs), que se encuentran en abundancia en la comida basura, están asociados a las alergias alimenticias en los niños.

Los investigadores de la University of Naples 'Federico II' estudiaron a tres grupos de niños de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años: los que padecían alergias alimenticias, y los de control sano. Descubrieron una correlación destacada entre los niveles subcutáneos de AGEs y consumo de alimentación basura, y además, los niños con alergias alimentarias tuvieron niveles superiores de AGEs que los niños con alergias respiratorias o que no tuvieron alergias. El equipo de investigación descubrió además una evidencia completa relacionada con el mecanismo de acción obtenido por los AGEs en determinadas alergias de alimentos.

Los AGEs son proteínas o lípidos que se convierten en glicosilados tras la exposición a los azúcares, estando presentes en elevados niveles de alimentos basura - que derivan de los azúcares, alimentos procesados, alimentos para micro-ondas y alimentos de barbacoa o asados. Se sabe que los AGEs desempeñan un papel vital en el desarrollo de la diabetes, ateroesclerosis y enfermedades neurológicas, pero es la primera vez que se ha descubierto una asociación entre los AGEs y las alergias alimentarias.

Existen evidencias cada vez más importantes de que están en aumento la prevalencia de las alergias, sobre todo entre los jóvenes, y la incidencia se sabe que es tan alta como para situarse en un 10% en algunos países. De igual forma, se ha llevado a cabo un aumento importante en el consumo de los alimentos altamente procesados, estando formados por hasta un 50% de la ingesta energética diaria total en los países de Europa.

El investigador principal, Roberto Berni Canani, explicó:

"Los modelos existentes de alergia alimentaria no explican el aumento considerable observado en los últimos años - por lo que los AGEs de la dieta podrían ser el eslabón perdido. Necesitamos una investigación superior para confirmar esto, fortaleciendo el caso para que los gobiernos mejoren las intervenciones de salud pública de cara a llevar a cabo la restricción del consumo de alimentos basura en los niños".

Isabel Proaño, de la European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations, añadió:

"Los profesionales del cuidado de la salud y pacientes no disponen de acceso a todo el conocimiento necesario para enfrentarse a una enfermedad que impacta de forma importante en su calidad de vida, y el procesamiento de los alimentos industrializados y vacíos en el etiquetado no ayuda en este sentido. Instamos a todas las autoridades de salud pública a conseguir una mejor prevención y cuidado para las alergias en los alimentos".

Notas para los redactores

Si desea más información, hablar con un experto, referencias e infografía, escriba un e-mail a james@spinkhealth.com[mailto:james@spinkhealth.com] o llame al +44(0)1444-811-099