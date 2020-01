Estados Unidos al frente de las donaciones de órganos por 12.º año consecutivo con el programa de donantes Gift of Life

Publicado 06/01/2020 13:01:01 CET

Como región líder en atención sanitaria, Filadelfia es un destino habitual de los pacientes que necesiten trasplantes. Gift of Life Family House [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2682399-1&h=1990099290&u...] proporciona alojamiento, comidas y servicios de apoyo asequibles a los pacientes trasplantados y sus familias. En 2019, el personal y voluntarios de la Gift of Life Family House facilitaron 9401 noches de alojamiento para 16.840 huéspedes, sirvieron 33.680 comidas y cubrieron 1164 traslados hasta y desde hospitales. Desde su apertura en julio de 2011 con el apoyo de la comunidad, la Family House ha proporcionado 66.326 noches de alojamiento para 121.682 huéspedes, más de 243.364 comidas y más de 9,3 millones de dólares en asistencia subvencionada a las familias. En 2019, la ocupación de la Family House fue del 86 por ciento, con 121 noches de ocupación total, lo que produjo el añadido de dos nuevas habitaciones gracias al generoso apoyo de la comunidad. Para respaldar a Gift of Life Family House y a las familias con trasplantes visite: https://support.giftoflifefamilyhouse.org/give/196189/#!/don... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2682399-1&h=253752125&u=...]

La mayor reunión anual y recaudación de fondos de Gift of Life es el Donor Dash, que este año celebra su 25.º aniversario el 19 de abril en el Museo de Arte de Filadelfia. Celebrado cada año durante el National Donate Life Month, el Dash celebra el poder con capacidad para salvar vidas de los trasplantes de órganos y tejidos. Desde su creación en 1996, un cuarto de millón de personas ha asistido al Dash y su mensaje de salvar vidas ha llegado a millones de personas a través de los medios y de la participación de la comunidad. Solo en los últimos cinco años, el Dash ha recaudado 3 millones de dólares para respaldar la donación de órganos y tejidos. Consulte lo más destacado del Donor Dash y la importancia de este gran acontecimiento: https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/donor-... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2682399-1&h=3144905592&u...]

Cada dos años, Gift of Life cuenta con el mayor equipo itinerante en los Donate Life Transplant Games of America, una muestra del éxito de la donación y el trasplante de órganos donde los atletas que compiten son donantes en vida y receptores de órganos y tejidos. Gift of Life ha abogado por este extraordinario evento desde su comienzo en 1982. El equipo de Filadelfia regresará a los Transplant Games en julio de 2020, en el complejo Meadowlands de Nueva Jersey. Consulte lo mejor de la demostración galardonada del equipo de Filadelfia en los Donate Life Transplant Games of America de 2018: https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/team-p... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2682399-1&h=2380059745&u...]

Líder en innovación y educación

Gift of Life es reconocida a nivel internacional por su liderazgo y erudición en el ámbito de la donación de órganos y tejidos. El Instituto Gift of Life [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2682399-1&h=1112606592&u...] es el líder mundial en educación sobre la donación de órganos y tejidos y forma a cerca de 10.500 profesionales procedentes de 39 países desde su creación en 2004, incluidos Australia, Brasil, Canadá, China, India, Irán, Japón, México, Filipinas y los Emiratos Árabes Unidos. El instituto también ha organizado más de 400 talleres con 58 OPO y múltiples bancos de tejidos.

El Transplant Pregnancy Registry International [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2682399-1&h=76295524&u=h...] (TPR) del Instituto estudia la paternidad postrasplante y los efectos de los fármacos sobre la fertilidad y el embarazo. Desde 1991, el TPR ha realizado un seguimiento de más de 4800 embarazos postrasplante y ha compartido información al respecto con innumerables receptores de trasplantes y sus equipos sanitarios para facilitar la toma de decisiones sobre planificación familiar. El TPR es el único registro de este tipo del mundo. Su equipo ha presentado sus descubrimientos en más de 70 publicaciones revisadas por especialistas y en 520 foros académicos de todo el mundo.

Programa de donantes Gift of Life

El programa de donantes Gift of Life [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2682399-1&h=1368788771&u...] es la organización de obtención de órganos sin ánimo de lucro y homologada a nivel federal que trabaja con 128 hospitales de cuidados intensivos y 15 centros de trasplante para dar servicio a 11,2 millones de personas en la mitad este de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware. Gracias a su comunidad compasiva, durante los últimos 12 años, Gift of Life ha coordinado los órganos con más capacidad para salvar vidas para su trasplante en los Estados Unidos. Su tasa anual de donación se sitúa entre las más altas del mundo. Desde 1974, Gift of Life ha coordinado más de 50.000 trasplantes de órganos que han salvado vidas, así como aproximadamente 1,5 millones de trasplantes de tejidos procedentes de la generosidad de los donantes y sus familias. Un donante de órganos puede salvar la vida de hasta 8 personas, mientras que un donante de tejidos puede mejorar la vida de hasta 75 personas. Para obtener más información o registrarse, visite donors1.org. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2682399-1&h=2074657700&u....].

