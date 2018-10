COMUNICADO: Estreno del tráiler internacional oficial de la película MANTO de Nandita Das

Publicado 05/09/2018 12:49:26 CET

LONDRES, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

-- Hoy se ha estrenado el tráiler internacional oficial de la película MANTO de Nandita Das, mientras la película sigue su andadura por festivales prestigiosos, con el lanzamiento en el Reino Unido previsto en el London Film Festival

El tráiler internacional oficial de la película MANTO de Nandita Das, muy aclamada por la crítica, se ha lanzado hoy, mientras la película continúa su andadura por festivales de prestigio. MANTO se entrenó en la sección Un Certain Regard de Cannes, y después en Sydney y Melbourne. Tiene una presentación especial en TIFF el próximo mes y se estrenará en el Reino Unido en LFF.

Vídeo: https://youtu.be/u1sI-kOJiUI

Basada en la vida y trabajo de Saadat Hasan Manto, uno de los escritores más distinguidos de los cuarenta, MANTO aborda los temas de la expresión, la verdad y las comunidades marginales. Se estrenará en la India el 21 de septiembre de 2018.

Nawazuddin Siddiqui (SACRED GAMES) encarna los diferentes matices de Manto, con Rasika Dugal como su mujer, Safia. La película cuenta con un reparto de lujo: Tahir Raj Bhasin es el mejor amigo de Manto, Shyam Chadha, junto con iconos de Bollywood como Rishi Kapoor, Javed Akhtar, Paresh Rawal, y favoritos del cine indio como Ranvir Shorey, Gurdas Maan y Divya Dutta.

MANTO destaca los años más tumultuosos (1946-1950) del inconformista escritor. Está enmarcada durante la Independencia de la India del Imperio británico, que conduce a la devastadora partición. Mientras la violencia hunde la nación, Manto se ve obligado a dejar su quería Bombay por el recién nacido Pakistán.

Los inquebrantables trabajos de Manto muestran la parte más débil de la sociedad, que muchos prefieren ignorar. Mientras Manto lucha por dejar las cargas de la obscenidad, su alcoholismo y angustia afectan a la relación con su familia, lo que le conduce a una espiral decadente. En medio de todo esto, él sigue escribiendo, reflejándose en las duras realidades del momento.

MANTO está producida por HP Studios, FilmStoc, Viacom18 Motion Pictures, Nandita Das Initiatives y coproducida por Magic If Films & En Compagnie des Lamas. Radiant Films International gestiona las ventas mundiales.

Acerca de Radiant Films International

Fundada por Mimi Steinbauer, Radiant Films International adquiere y distribuye películas para el mercado estadounidense e internacional.

El proyecto de Radiant incluye la adaptación de Stephen King The Gingerbread Girl, The Price of Admission del escritor/director Peter Glanz protagonizada por Michael Sheen, Michelle Monaghan y Jeff Goldblum, Don't Go, protagonizada por Stephen Dorff y Melissa George, la selección de TIFF 2017 Who We Are Now, con Julianne Nicholson, Emma Roberts y Zachary Quinto, Ashes in the Snow protagonizada por Bel Powley, y el thriller YA The Changeover con Timothy Spall, Melanie Lynskey y Lucy Lawless.

Contacto

Aimée Anderson aimee@aaa.film

http://bit.ly/MantoInternationalTrailer

CONTACTO: +44-77867-857-871