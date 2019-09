Ethicon Launches New Powered Circular Stapler With Dual Technologies to Reduce Anastomotic Complications in Colorectal,

Publicado 25/09/2019 8:01:08 CET

9. Ethicon, PRC077848 Leak Claims Testing, October 2016, Data on File. Ethicon, PSB004557 A comparison of staple line perfusion between 29mm ECHELON CIRCULAR(TM) Powered Stapler (CDH29P) and 28mm DST Series(TM) EEA(TM) Circular Stapler (EEA2835), November 2016, Data on File (114092-190513 EMEA)

10. Ethicon, PRC078621 Echelon Powered Circular Gentler Handling Test Completion Report, January 2017, Data on File (115224-190528 EMEA)

11. Ethicon, PRC078258 Even Compression Claims Testing, November 2016, Data on File (115263-190528 EMEA)

12. Ethicon, PRC078105 Distal Tip Movement Claims Testing, November 2016, Data on File (114093-190513 EMEA)

13. Ethicon, PRC078173 Reduced Force to Fire Claims Study, November 2016, Data on File (115898-190605 EMEA)

14. Ethicon, Summary of Design intent for ECHELON CIRCULAR Powered Stapler to support claims, November 2016, Data on File (115899-190605 EMEA)

© Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH 2019, 123443-190914 EMEA

MEDIA CONTACTSChiara AntoniucciOffice: +39-06-9119-4064cantoniu@its.jnj.com[mailto:cantoniu@its.jnj.com]

CONTACT: Katy Compton-Bishop, Office: + 44 7525 990521,katy.compton-bishop@mslgroup.com