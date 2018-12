European Business Awards: hoy se publican los increíbles secretos del éxito empresarial

Publicado 08/12/2018 14:30:34 CET

La nueva colección de casos prácticos de European Business Awards observa las

historias de éxito de algunas de las compañías más dinámicas de Europa.

¿ Cuáles son los secretos del éxito empresarial y para cambiar el mundo? ¿ Cómo crearon un padre y un hijo de Malta un imperio global de 12 empresas? ¿ Cómo revolucionó una empresa noruega la industria del reciclado? ¿ Como evitó que 27 millones de toneladas de C02 se emitiesen a la atmósfera en tan solo un año?

Encontrará las respuestas a estas y más preguntas en el nuevo perfil de excelencia empresarial, 'Empresas ganadoras: el aspecto de las mejores empresas de Europa', recopilado por el prestigioso European Business Awards. La colección de casos prácticos celebra el talento excepcional y compañías dinámicas, desde empresas emergentes y empresas familiares, que han encontrado el éxito (a menudo, a pesar de la adversidad), han usado innovaciones excepcionales y que están transformando la comunidad empresarial europea.

Adrian Tripp, director ejecutivo de European Business Awards, comentó: "Este libro muestra a las empresas inspiradoras, exitosas de nuestros Premios que adoptan tecnología disruptiva, crean oportunidades y contribuyen a crear una Europa más próspera. !Necesitamos más empresas así!"

El European Business Awards (http://www.businessawardseurope.com) es una competición de empresas con influencia basada en la creencia que las empresas prósperas, innovadoras y éticas son una fuerza poderosa en pos de bienestar social y crean una Europa más próspera.

Averigüe más cosas acerca de las compañías incluidas en 'Empresas ganadoras: el aspecto de las mejores empresas de Europa' aquí: http://bit.ly/CaseStudyCollection

Las diecisiete sorprendentes compañías destacadas en el libro de casos prácticos son:

- Bonum, Noruega - Bonum adquiere, desarrolla y vende proyectos inmuebles atractivos, y a la vez ofrece servicios de desarrollo y gestión de proyectos. Es también la ganadora de la Empresa del año con una facturación de 26 a 150 millones de euros. - Dundee Precious Metals, Bulgaria - Una empresa de minería progresista que está revolucionando el proceso de minería desarrollando maneras innovadoras para que la producción sea eficiente, reducir los deshechos y mejorar las comunicaciones en toda la red de minería. - Kurt Mueller GMBH, Alemania- Negocio familiar de segunda generación que ofrece soluciones profesionales de higiene a su creciente cartera de clientes en toda Alemania. - Marine Instruments, España - Una compañía marina innovadora que desarrolla tecnología y soluciones para que la industria pesquera sea sostenible en todo el mundo. - Øksnes Entreprenør AS, Noruega - Empresa de construcción líder en Noruega que se especializa en infraestructura marítima. Usa su experiencia para construir escuelas y hospitales en la zona local. - OWIWI, Grecia - Los creadores de una plataforma de evaluación de talentos ludificada que ayuda a las empresas a medir las habilidades interpersonales de los candidatos con un juego envolvente. - OzoGroup of Companies Ltd, Malta - La principal externalizadora de Malta que consiste en 12 compañías que se especializan en limpieza, hostelería, cuidados, propiedades y seguridad. - PENTI GIYIM A.S, Turquía - Con 363 tiendas en Turquía y más de 150 tiendas en todo el mundo, Penti es la marca líder de lencería, calcetería y bañadores, además del segundo fabricante de calcetería de Europa. - Pomurske Mlekarne, Eslovenia - Una de las lecherías más antiguas de Eslovenia que se recuperó de estar al borde de la quiebra y se ha convertido en una empresa europea multimillonaria. - Pro-Ject Audio, Austria - Pro-Ject Audio fabrica y exporta componentes de alta fidelidad para tocadiscos y mesas giratorias, ofrece productos de calidad a un precio asequible para los amantes de la música de todo el mundo. - Riwal Holding Group, Países Bajos - Riwal se especializa en el alquiler y venta de equipos para trabajar en altura en 70 países de todo el mundo y fue la ganadora de este año del Premio Cliente y Compromiso con el mercado. - Socialab, Grecia - Una compañía griega que ofrece estrategias de marketing digital innovador y cursos de medios de comunicación digitales a más de 1250 personas a través de la ALBA Graduate Business School. - Synergy Security Solutions, Irlanda - El proveedor líder internacional de seguridad gestionada. Utiliza tecnología inteligente para ofrecer un amplio rango de gestión de seguridad desde personal uniformado a asesoría de seguridad. - Tomra Systems ASA, Noruega - Las máquinas expendedoras inversas de Tomra revolucionaron la industria del reciclado recogiendo y reciclando más de 715 000 toneladas de metal todos los años. Este año han ganado el Premio a la Empresa del año con una facturación de 150 millones de euros o superior. - True Potential LLP, Reino Unido - True Potential, que usa tecnología para simplificar el proceso del ahorro, ha revolucionado la gestión de patrimonio y fue nombrada Ganadora pública de Europa. - Vitari AS, Noruega - Una compañía de TI de consultoría que emplea a asesores talentosos en áreas de planificación de recursos empresariales, gestión de la relación con el cliente y gestión de los recursos humanos. - Y Soft Corporation, a.s., República Checa - Y Soft, al crear soluciones inteligentes para las oficinas empresariales, ayudan a crear empresas inteligentes y capacitar a los empleados para ser más productivos y creativos.

NOTAS A LOS EDITORES:

Acerca de European Business Awards:

El principal objetivo de European Business Awards es ayudar al desarrollo de una comunidad empresarial más fuerte y más exitosa en Europa.

El programa de European Business Awards da servicio a la comunidad empresarial europea de tres maneras:

-- Celebra y apoya el éxito de individuos y organizaciones.

-- Ofrece y promociona ejemplos de excelencia a los que la comunidad empresarial puede aspirar.

-- Participa junto a la comunidad empresarial europea para crear debates en temas clave.

European Business Awards celebra su 12 aniversario. El año pasado se comprometió con 110 000 empresas de 34 países. Patrocinadores y socios incluyen a RSM, ELITE, PR Newswire, Bureu Van Dijk. http://www.businessawardseurope.com/ [http://www.businessawardseurope.com ].

