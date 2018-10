COMUNICADO: European Hematology Association:Dando respuesta a la necesidad no cumplida en uno de los tipos de linfoma más comunes

Publicado 16/06/2018 8:31:35 CET

ESTOCOLMO, June 16, 2018 /PRNewswire/ --

- European Hematology Association:Dando respuesta a la necesidad no cumplida en uno de los tipos de linfoma más comunes:Tan sencillo como A-D-C

El linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) es el tipo más común de linfoma no-Hodgkin. Desgraciadamente, el 40% de los pacientes tendrá una recaída después o no responderá al tratamiento inicial, lo que producirá resultados pobres, sobre todo si el transplante de células madre no es una opción. Desarrollar opciones de tratamiento efectivas para estos pacientes es un área de necesidad no cumplida destacada.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg )

Polatuzumab vedotin es un conjugado anticuerpo de fármaco (ADC) destinado CD79b, una proteína expresada en DLBCL. Polatuzumab vedotin, en combinación con la quimioterapia bendamustine y el anticuerpo monoclonal rituximab (pola-BR), han demostrado mejoras en la respuesta al tratamiento y reducción del riesgo de progresión de enfermedad y fallecimiento en pacientes con (R/R) DLBCL recurrente/refractaria en comparación con el tratamiento solo con BR. Al finalizar el tratamiento, el 40% de los pacientes que han recibido pola-BR lograron una respuesta completa en comparación con el 15% de los pacientes tratados con BR. De forma adicional, la supervivencia libre de progresión media se triplicó (6,7 frente a 2,0 meses, HR 0,31), y la supervivencia general consiguió una cifra de más del doble (11,8 frente a 4,7 meses, HR 0,35) en pacientes tratados con pola-BR frente a tratamiento solo con BR.

Basándose en los resultados, polatuzumab vedotin ha recibido la designación de terapia revolucionaria por medio de la Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos y la designación PRIME (PRIority MEdicines) por medio de la Agencia Europea de Medicamentos para R/R DLBCL.

Presentadora: Dr Laurie H. Sehn

Afiliación: BC Cancer Agency, Vancouver, Canadá

Tema: AÑADIR POLATUZUMAB VEDOTIN (POLA) AL TRATAMIENTO DE BENDAMUSTINE Y RITUXIMAB (BR) MEJORA LA SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON DLBCL RECURRENTE/REFRACTARIO: RESULTADOS DE UN ENSAYO CLÍNICO EN FASE 2

El abstracto S802 lo presentará Laurie H. Sehn el sábado 16 de junio de 12:15 a 12:30 en la sala A1.

Acerca del Congreso Anual de la EHA Cada año en junio, la EHA organiza su Congreso Anual en una importante ciudad europea. Tras cinco años, el congreso vuelve a celebrarse en Estocolmo. Este congreso está orientado a profesionales de la salud que trabajan o están interesados en el campo de la hematología.

Los temas del programa científico van desde fisiología y desarrollo de las células madre, a leucemia, linfoma, diagnóstico y tratamiento, glóbulos rojos y desórdenes de plaquetas, hemofilia y mieloma, trombosis y desórdenes sanguíneos, así como transfusión y trasplante de células madre.

Embargo

Tenga en cuenta que nuestra política de embargo se aplica a todos los abstractos seleccionados en los resúmenes de prensa. Para más información, consulte nuestras directrices para los medios del Congreso aquí [https://ehaweb.org/congress/23rd-c/media ].

Página web: www.ehaweb.org [http://www.ehaweb.org ]

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg

CONTACTO: European Hematology Association, Comunicaciones y Medios,Teléfono: +31-(0)-70-3020-099, E-mail: communication@ehaweb.org