La EXPO 2019 de la ICMA se centrará en las tarjetas y la forma en la que el mundo efectúa transacciones

Publicado 12/02/2019 9:09:15 CET

La conferencia para líderes internacionales tendrá lugar del 31 de marzo al 3 de abril de 2019 en EE. UU.

PRINCETON JUNCTION, Nueva Jersey, 12 de febrero de 2019 /PRNewswire/ --La Asociación Internacional de Fabricantes de Tarjetas (ICMA, por sus siglas en inglés), una asociación comercial internacional para los fabricantes, personalizadores, emisores y proveedores de tarjetas, celebrará su EXPO de fabricación y personalización de tarjetas de la ICMA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2370435-1&h=2595293623&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2370435-1%26h%3D891270946%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ficmaexpo.com%252F%26a%3DICMA%2BCard%2BManufacturing%2B%2526%2BPersonalization%2BEXPO&a=EXPO+de+fabricaci%C3%B3n+y+personalizaci%C3%B3n+de+tarjetas+de+la+ICMA+]de 2019 del 31 de marzo al 3 de abril de este año en el Omni Orlando Resort at ChampionsGate de Florida (Estados Unidos).

https://mma.prnewswire.com/media/819679/ICMA_Orlando_Expo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/819679/ICMA_Orlando_Expo.jpg]

La EXPO es la única conferencia y exposición internacional de tarjetas del mundo centrada en la fabricación diseñada para preparar a los asistentes para el futuro cambiante del sector de las tarjetas.

Con un enfoque especial en la forma en la que el mundo realiza transacciones, la EXPO reúne a pioneros y creadores de tendencias de todo el planeta para ofrecer a los asistentes un evento independiente centrado exclusivamente en las tarjetas. El evento mostrará nuevas maneras de aplicar ciencia, ingeniería, herramientas, métodos y conocimientos para desarrollar productos y servicios de nivel superior que impulsarán el sector de las tarjetas hacia una era de innovación.

Con un horario de exposición dedicado y más de 50 proveedores destacados del sector de las tarjetas, la EXPO también incluirá presentaciones sobre las últimas tendencias y tecnologías más recientes, así como previsiones de mercado. Los temas tratados abarcarán una amplia variedad de asuntos: biométrica, impresión digital, tarjetas de metal, componentes electrónicos impresos, ecologización de fabricación de tarjetas, tintas, diseño y otros.

Bernard Baumohl, el principal economista internacional de The Economic Outlook Group, pronunciará el discurso inaugural: "The Economic and Geopolitical Outlook: What are the Opportunities and Risks Ahead?" (La previsión económica y geopolítica: ¿qué oportunidades y riesgos nos aguardan?). El Sr. Baumohl hablará sobre las tensiones comerciales internacionales y las repercusiones globales del insólito crecimiento económico de EE. UU. Ha trabajado como economista en el European American Bank y fue un galardonado reportero económico con la revista TIME.

Con cientos de participantes procedentes de Europa, Asia, la región MEA y América del Norte, se anunciará a los ganadores de los premios Élan Awards [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2370435-1&h=3697801920&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2370435-1%26h%3D515665759%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ficma.com%252Felan-awards%252F%26a%3D%25C3%2589lan%2BAwards&a=%C3%89lan+Awards] a la Excelencia de la ICMA 2019. Los premios celebran el pináculo de los logros en los ámbitos de la innovación de diseño, la seguridad y la tecnología dentro del sector internacional de las tarjetas. La EXPO, que cuenta con más de 50 expositores, dispone de oportunidades de exposición y patrocinio limitadas. Para obtener más información, visite icmaexpo.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2370435-1&h=4029420288&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2370435-1%26h%3D1556183218%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ficma.com%252F%26a%3Dicmaexpo.com&a=icmaexpo.com].

Acerca de la ICMA Durante casi 30 años, la ICMA ha sido una asociación sin ánimo de lucro de fabricantes, personalizadores y proveedores de tarjetas, así como de partes interesadas relacionadas con este sector. Con 225 miembros en todo el mundo, la ICMA es un medio para los asuntos del sector, que incluyen la producción, la tecnología, la aplicación, la seguridad y los temas medioambientales de las tarjetas. Visite icma.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2370435-1&h=3455653585&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2370435-1%26h%3D1794362227%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.icma.com%252F%26a%3Dicma.com&a=icma.com].

Contacto de Medios: Kimberly Tjoumakaris, directora de Relaciones Públicas de la ICMA1-609-267-7845, KTjoumakaris@cmasolutions.com[mailto:KTjoumakaris@cmasolutions.com]

https://mma.prnewswire.com/media/819680/ICMA_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/819680/ICMA_Logo.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/819679/ICMA_Orlando_Expo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2370435-1&h=3846646610&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2370435-1%26h%3D470240355%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F819679%252FICMA_Orlando_Expo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F819679%252FICMA_Orlando_Expo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F819679%2FICMA_Orlando_Expo.jpg]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819680/ICMA_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2370435-1&h=1957583160&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2370435-1%26h%3D4292418609%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F819680%252FICMA_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F819680%252FICMA_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F819680%2FICMA_Logo.jpg]

Sitio Web: http://icma.com/http://www.icma.com/