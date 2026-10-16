EXPO 2027 Belgrade abre nuevas oportunidades para las empresas y el turismo de Eslovenia

(Información remitida por la empresa firmante)

LIUBLIANA, Eslovenia, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Eslovenia presentó ayer en Liubliana el concepto de su pabellón para EXPO 2027 Belgrade durante un encuentro en el que ambos países exploraron oportunidades de cooperación comercial y turística.

El evento Visit Serbia B2B Networking reunió a más de 50 profesionales y conectó a empresas y agencias eslovenas con socios serbios antes de la primera Exposición Especializada de los Balcanes Occidentales.

Intervinieron Danilo Jerinić, director ejecutivo de EXPO 2027 Belgrade; Blaž Cvar, presidente de la Cámara de Artesanía y Pequeñas Empresas de Eslovenia; y Mag. Leon Korošec, secretario de Estado del Ministerio de Economía, Turismo y Deporte esloveno.

El éxito de la Expo no se medirá solo por lo que ocurra durante esos tres meses, sino por lo que permanezca después: relaciones comerciales que generen contratos, inversiones que creen empleo, visitantes que regresen e ideas que se conviertan en proyectos a largo plazo, afirmó Jerinić.

Saša Lavrič, comisario general de Eslovenia para EXPO 2027 Belgrade, y Mag. Maja Pak Olaj, directora de la Oficina de Turismo de Eslovenia, presentaron el concepto del pabellón nacional.

Los encuentros B2B abordaron rutas y paquetes turísticos para promover otros destinos de la región.

Según la Oficina de Estadística de Serbia, el comercio bilateral alcanzó 2.040 millones de dólares en 2025. Más de 1.200 empresas eslovenas operan en Serbia y emplean a unas 25.000 personas.

EXPO 2027 Belgrade se celebrará del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027 bajo el lema Play for Humanity: Sport and Music for All, con más de 140 participantes internacionales.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

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