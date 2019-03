La Exposición Internacional de Agricultura Urbana Moderna de Chengdú abre presenta oportunidades de desarrollo en abril

Publicado 27/03/2019 12:12:01 CET

- La Exposición Internacional de Agricultura Urbana Moderna de Chengdú compartirá más oportunidades de desarrollo con los inversores globales este mes de abril

CHENGDÚ, China, 27 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- A finales de marzo, los campos que rodean las afueras de Chengdú, la capital de la provincia de Sichuán, están cubiertos de flores de colza doradas. Hace unos días, una delegación del Sino-Russian Youth Business Club en San Petersburgo vistió las modernas instalaciones agrícolas en el distrito de Qingbaijiang de la zona de libre comercio de Sichuán, donde el nivel de apertura y el avanzado estado de la agricultura causó una fuerte impresión entre los miembros de la delegación. En consecuencia, decidieron participar en la Transformación agrícola china de logros científicos y tecnológicos (inaugural) de 2019 y en la 7.ª edición de la Exposición Internacional de Agricultura Urbana Moderna de Chengdú (IUMAE). Ambos eventos tendrán lugar entre el 25 y el 28 de abril y estarán organizados por el gobierno municipal de Chengdú, con la planificación y la ejecución a cargo de Chengdu New East Exhibition Co., Ltd. Durante el evento, la delegación planea debatir sobre el comercio y las inversiones agrícolas en la ciudad por parte de las empresas rusas con los representantes gubernamentales y empresarios de Chengdú.

Este evento es solo un ejemplo de los intercambios de Chengdú con la comunidad internacional. Desde la introducción de China en las políticas de apertura hace 40 años, Chengdú se ha convertido en la ciudad más viva y con actividad empresarial de la China occidental. Con un PIB regional que excede los 1,53 billones de yuanes (aproximadamente 228.000 millones de dólares estadounidenses) en 2018, Chengdú compite con Finlandia, un país que ocupa el puesto número 42 en el mundo en lo referente a este indicador económico clave. Chengdú, en donde 285 de las 500 empresas globales tienen una oficina o algún tipo de representación, ha sido el líder indiscutible en la China occidental en lo referente al número de empresas localizadas allí, la cantidad de inversiones y la pluralidad de los sectores. La ciudad, con un enfoque más abierto y un entorno empresarial de talla mundial, está creando enormes oportunidades de desarrollo para los inversores internacionales.

La IUMAE, una feria de productos agrícolas radicada en China, ha creado una plataforma líder que presenta servicios de introducción a proyectos y tecnología de alta calidad con el objetivo de facilitar resultados beneficiosos para los compradores internacionales. En total, en los últimos seis años, el evento ha registrado una facturación in situ de más de 5300 millones de yuanes (aproximadamente 790 millones de dólares estadounidenses), con asistentes de más de 40 países y regiones, más de 250 visitas por parte de delegaciones de toda China, así como la firma de contratos para más de 860 proyectos agrícolas valorados en más de 152.000 millones de yuanes (aproximadamente 22.600 millones de dólares estadounidenses).

La exposición de este año, que ocupa una superficie de 90.000 metros cuadrados, presenta estands de exposición agrupados por logros tecnológicos agrícolas, muchos de los cuales han demostrado tener un efecto transformador tanto dentro como fuera de China, así como empresas que buscan colaborar en proyectos agrícolas, logística internacional y en el comercio de bienes agrícolas. Se espera que el evento atraiga a 1800 expositores y compradores profesionales, incluidos distribuidores mayoristas, empresas procesadoras de alimentos y compañías comerciales.

Se invita a participar en el evento a cualquier empresa interesada en este sector. Para obtener más información, póngase en contacto con la Srta. Zhao: Tel.: +86-28-86280019, móvil: +86-18215577029, correo electrónico: 261032945@qq.com[mailto:261032945@qq.com].

