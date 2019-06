La Exposición mundial de Internet industrial y energía de 2019 se ha celebrado en Changzhou, China

Publicado 25/06/2019 13:44:11 CET

CHANGZHOU, China, 25 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- La Exposición mundial de Internet industrial y energía de 2019 se celebró del 20 al 22 de junio en Changzhou, en la provincia Jiangsu, al este de China, como plataforma para promocionar el desarrollo del Internet industrial en los sectores de fabricación y energía.

La exposición incluyó una cumbre, una exhibición de aplicaciones de Internet industrial y energía, cinco subforos y una competición de aplicaciones industriales.

https://mma.prnewswire.com/media/928183/World_Industrial_Ene... [https://mma.prnewswire.com/media/928183/World_Industrial_Ene...]

77 compañías asistieron a la exposición, incluidas Honeywell International Inc., itelligence AG, Huawei Technologies Co., Ltd., China Mobile, China Telecom, Baidu Cloud, China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) y otras compañías nacionales e internacionales conocidas, además de 21 empresas innovadoras locales de la zona de Changzhou, incluidas Trina Solar, Wanbang NE y la filial de CAXA de Changzhou, etc.

Xu Wenwei, director de la junta y director de marketing de Huawei, comentó durante la cumbre de la exposición que el desarrollo del Internet industrial aún se enfrenta a muchos desafíos, como conexión deficiente a la red, alto coste de conexión, discrepancia de los datos y poca ciberseguridad. Para abordar esos desafíos, Huawei busca a socios para crear plataformas industriales interdisciplinarias y multi industriales, basadas en sus capacidades de informatización y digitalización.

En los últimos años, Changzhou ha atraído a muchas plataformas de Internet industrial avanzado, incluidas CASICloud, CAXA y el centro de innovación en la nube de Huawei, y ha promovido a empresas locales tales como el Tengen Group, Focusight Technology Co., Ltd y Risum Technology Co., Ltd. Algunas empresas locales están explorando de manera activa aplicaciones del Internet industrial en el campo de la energía. Por ejemplo, Wanbang NE intenta hacer que su plataforma para cargar, Star Charge, se adapte a más regiones de todo el mundo.

Wang Quan, secretario del Comité Municipal CPC de Changzhou, comentó en su discurso que el futuro Changzhou se centrará más en el "Internet +" en los sectores industrial y de energía, y promociona con firmeza la integración del Internet industria con la economía real, para capacitar a pequeñas y medianas empresas, y dar a luz a nuevas industrias y economías. También mencionó que, al crear marcas de fabricación y energía inteligentes, Changzhou mejorará su nivel de industrialización, mejorará la eficacia de la producción y uso de energía verde, y formará una cadena industrial innovadora con base competitiva.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/928183/World_Industrial_Ene... [https://mma.prnewswire.com/media/928183/World_Industrial_Ene...]

CONTACTO: CONTACTO: Silvia, +86-15117925061