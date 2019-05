F24 AG amplía su liderazgo en el mercado paneuropeo al unir fuerzas con One Voice AS

Publicado 27/05/2019 10:01:22 CET

MÚNICH y TRONDHEIM, 27 de mayo de 2019 /PRNewswire/ --

-- F24 adquiere el 100% de las acciones de One Voice AS, el proveedor líder de soluciones de gestión de incidentes y crisis en los países nórdicos -- F24 incrementa su base de clientes hasta los 2500 -- Los clientes se benefician de una completa cartera de productos para la notificación de emergencias y la gestión de crisis -- One Voice AS es la tercera adquisición de F24 en los últimos seis meses y acelera con éxito el plan de crecimiento de F24 como parte de la primera fase de su estrategia de compra y desarrollo.

F24 AG sigue reforzando su posición líder en el mercado paneuropeo en el campo de la notificación de emergencias, la gestión de crisis y las comunicaciones críticas con la adquisición de la empresa noruega One Voice AS, el proveedor líder de soluciones de gestión de incidentes y crisis en los países nórdicos. Como resultado, F24 aumenta su base existente de clientes hasta los 2500 al sumar más de 700 clientes de One Voice en los países nórdicos y el Reino Unido. Esta unión de fuerzas fortalece aún más la posición de F24 en el Reino Unido como proveedor líder del mercado.

Es la tercera adquisición de F24 en los últimos seis meses. Además del crecimiento orgánico, la colaboración con One Voice acelera con éxito el plan de crecimiento de F24 como parte de la primera fase de su estrategia de compra y desarrollo. Raymond James actuó como asesor exclusivo de M&A para F24 y los accionistas. Nordhaven Corporate Finance respaldó a One Voice AS en el proceso.

El Dr. Jörg Rahmer, portavoz del Consejo de administración de F24 y responsable de Estrategia, Productos y Operaciones, afirma: «Estamos encantados de dar la bienvenida a One Voice AS a la familia F24. El principal producto de One Voice, CIM, no solo amplía nuestra cartera de productos, sino que también supone un significativo paso adelante en nuestro viaje para establecer la plataforma paneuropea líder de gestión de crisis y notificación de emergencias».

Los fundadores de One Voice AS, Frode Lien Otnes y Kjetil Mollan, quieren continuar con su trabajo y desempeñar un papel importante en el diseño del futuro en común. También reinvierten una parte significativa de sus ganancias en F24.

«En la familia F24, estamos encantados de construir un futuro juntos y desarrollar soluciones que satisfagan plenamente las crecientes demandas de todos nuestros clientes», afirma Frode Lien Otnes, fundador y director ejecutivo de One Voice. Kjetil Mollan, fundador y director de negocio internacional de One Voice añade: «Lo que nos une, entre otras cosas, es nuestro enfoque para trabajar muy estrechamente con nuestros clientes. Nuestro objetivo es, y será siempre, ofrecer a nuestros clientes servicios de la mayor calidad; junto con el Grupo F24 no solo continuaremos trabajando en esa dirección, sino que incluso iremos más allá».

Con 12 sedes en toda Europa, Medio Oriente y Sudamérica, F24 brinda ahora soporte a más de 2500 empresas y organizaciones en más de 100 países.

Christian Götz, fundador y miembro del Consejo de Administración de F24 AG y responsable de Ventas, Marketing y Relaciones Públicas, Recursos Humanos y Servicio de atención al cliente, afirma: «Nos complace dar la bienvenida a 700 clientes más al Grupo F24. Nuestra mayor aspiración es proporcionar a nuestros clientes un servicio excelente, y esto nos une a One Voice. Juntos podemos lograr aún más para nuestros clientes: unir fuerzas es crucial en el mundo globalizado de hoy en día».

Plus amples informations sont disponibles ici : https://www.f24.com/fr/presse/ [https://www.f24.com/fr/presse/]

Persona de contacto para los medios de comunicación:

F24 AG

Dra. Stefanie Hauer

Comunicación corporativa

+49-89-2323-638-0presse@f24.com[mailto:presse@f24.com]

www.f24.com [http://www.f24.com/]

One Voice AS

Yngve Resell Mo

Director comercial

+47-476-46-548yngve.mo@onevoice.co.uk[mailto:yngve.mo@onevoice.co.uk]

www.onevoice.co.uk [http://www.onevoice.co.uk/]

Sitio Web: http://www.f24.com/