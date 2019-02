La Facultad de Empresariales de la Universidad de Ciudad del Cabo refuerza su posición global

Publicado 31/01/2019 20:56:35 CET

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, January 31, 2019 /PRNewswire/ --

Las acreditaciones globales ayudan a destacar el valor de estudiar en un mercado emergente, dicen los expertos.

La Facultad de Empresariales de la Universidad de Ciudad del Cabo (UCT GSB, por sus siglas en inglés) en Sudáfrica y 14 otras escuelas de negocios de todo el mundo han sido reacreditadas por la European Foundation for Management Development (EFMD) con el sello de aprobación EQUIS.

La EFMD concedió su European Quality Improvement System (EQUIS) a la UCT GSB porque la facultad ha demostrado una continua mejora en calidad en línea con los estándares internacionales en cuanto a gobernancia, programas, estudiantes, facultad e investigación así como internacionalización, ética, responsabilidad y sostenibilidad.

"La UCT GSB se complace compartir la acreditación EQUIS con facultades de empresariales de clase mundial de todo el mundo", dijo el director en funciones de UCT GSB Business, Kosheek Sewchurran. "Esto muestra que nuestro compromiso con la internacionalización así como nuestros esfuerzos por mantener la facultad de empresariales a la vanguardia de la formación en gestión en África están dando resultados".

La UCT GSB es una de las 14 facultades en estar reacreditadas y se une a solo 180 facultades de empresariales en 44 países que cuentan con la acreditación EQUIS. Esta facultad fue la primera facultad de empresariales en Sudáfrica en conseguir la EQUIS en 2001 y la ha mantenido con éxito durante más de 17 años. Es también una de las tres únicas facultades de empresariales en África en tener la triple acreditación, ya que además está acreditada por la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) y The Association of MBAs (AMBA).

"Las acreditaciones buscan mejorar los estándares en educación empresarial y promover la excelencia en desarrollo de gestión y las facultades necesitan volver a solicitar la acreditación cada tres a cinco años, de manera que es un ejercicio en continua autoevaluación y mejora", dijo el profesor Sewchurran.

Sewchurran añade que la movilidad internacional en el mundo empresarial global actual es un requisito clave y las acreditaciones ayudan a las facultades en mercados emergentes a demostrar relevancia internacional, permitiéndoles atraer a estudiantes y profesorado internacional que buscan diferenciarse en el competitivo clima de hoy en día.

El Employer Survey Report [http://www.qs.com/qs-global-employer-survey-growth-continues-2018 ] de QS Global desveló que más del 80% de 10.000 empleadores en 116 países de cinco continentes buscan activamente graduados que hayan estudiado en el extranjero. En una economía global, la experiencia internacional, las destrezas interculturales, la adaptabilidad y la experiencia práctica son factores muy valorados.

"Un MBA en una economía de mercado emergente de rápido crecimiento ofrece todo esto y más a los estudiantes internacionales", dijo Sewchurran. "Los altos grados de complejidad e incertidumbre que presentan estos mercados les convierten en un terreno fértil para los estudiantes de empresariales que buscan una ventaja".

"Un MBA en un mercado emergente es una experiencia rica en soluciones innovadoras: la sangre de la empresa moderna", dijo Amena Hayat, Career Services Manager en UCT GSB. Y dado que gran parte de la innovación en mercados emergentes está impulsada por una necesidad real de resolver retos, como la falta de atención sanitaria o educación, está por definición, relacionada con la sostenibilidadd, lo que ofrece otra faceta interesante para el grado, añadió.

Estudiar en un mercado emergente también puede ayudar a los estudiantes a cultivar actitudes del tipo "puedo hacerlo", fortalecer su capacidad para colaborar con otras culturas y construir su modestia.

"Aunque las facultades mejor valoradas de todo el mundo ofrecen viajes de estudios y opciones de pasar un semestre en el extranjero, el valor de una inmersión de todo un año en este entorno te prepara para el mundo real de la empresa como ninguna otra cosa", dijo Hayat.

Un MBA en un mercado emergente también puede ofrecer a los estudiantes un buen valor para el dinero ya que las tasas en monedas locales se comparan favorablemente con las tasas en dólares, euros o libras.

"Al combinar esto con la solidez de la acreditación y la inmersión en las empresas de otros países, hay una tremenda ventaja para los estudiantes internacionales", dijo Hayat.

Emitido por: Rothko PR en nombre de la UCT Graduate School of Business

Detalles de contacto: Michelle Ford, +27-21-448-9457, Rothko PR, 225 Lower Main Road, Observatory, Cape Town