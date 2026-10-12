Fair2Care: La Feria de Cantón lanza por primera vez una experiencia médica internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La 140ª edición de la Feria de Cantón abrirá sus puertas el 15 de octubre ofreciendo una experiencia totalmente nueva a los asistentes. Por primera vez, la feria presenta el exclusivo Programa Fair2Care International Medical Experience. Este programa emplea un modelo de experiencia dual que combina una zona de exposición presencial con canales de experiencia fuera del recinto, redefiniendo así la experiencia tradicional de las ferias comerciales y ofreciendo a los compradores internacionales una muestra inmersiva de los servicios médicos internacionales de alta calidad de China.

La zona presencial de Servicios Médicos Internacionales estará abierta del 15 al 19 de octubre en la planta baja del Pabellón Oeste (West Hall 1F) del Centro de Convenciones de la Feria de Cantón (Área D del Complejo de la Feria de Cantón). Organizada en torno a cuatro ejes temáticos —Excelencia médica en la Gran Área de la Bahía, Especialidades líderes, Salud y bienestar y Cadena integral de industria, servicios y comercio—, esta zona exhibe las principales fortalezas del sector sanitario internacional de Guangzhou. Además, se ofrecen tres canales de experiencia médica internacional seleccionados fuera del recinto, permitiendo a los compradores conocer de primera mano la gestión de la salud, la atención médica avanzada y el bienestar basado en la medicina tradicional china. Fair2Care ofrece una visión más cercana de los servicios médicos internacionales de Guangzhou.

Se invita a los compradores a participar en el programa; pueden escanear el código QR del cartel para reservar su visita a la zona y registrarse en los canales de experiencia externos. Los participantes podrán recibir obsequios, como pines de la Feria de Cantón, y disfrutar en la zona de servicios que incluyen degustación de infusiones de medicina tradicional china y fisioterapia. Las plazas para los canales de experiencia son limitadas y se asignarán por orden de llegada.

Para realizar la preinscripción, haga clic aquí:https://buyer.cantonfair.org.cn/register...