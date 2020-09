La Fed Cup cambia su nombre a Billie Jean King Cup por BNP Paribas

- La ITF presenta un reposicionamiento de marca histórico de la Fed Cup: El torneo del equipo femenino mundial pasará a llamarse 'Billie Jean King Cup por BNP Paribas'

LONDRES, 17 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La ITF ha anunciado hoy que la Fed Cup, la copa mundial de tenis femenino, ha pasado a llamarse Billie Jean King Cup por BNP Paribas.

https://mma.prnewswire.com/media/1275760/ITF_Billie_Jean_Kin... [https://mma.prnewswire.com/media/1275760/ITF_Billie_Jean_Kin...]

Es la primera vez que un gran campeonato de equipos mundial recibe el nombre de una mujer entrando en una nueva era para este torneo histórico y representando un momento histórico para el deporte.

Campeona en la cancha y pionera de ella, Billie Jean King es una defensora mundial de la igualdad que ha dedicado su vida a luchar contra la discriminación en todas sus formas. Los valores que representa epitomizan la filosofía de un torneo que ha evolucionado para convertirse en la mayor competición de equipo internacional anual en el deporte femenino, con 116 naciones introducidas este año.

El nuevo nombre sigue a la introducción de un nuevo formato de finales que reunirá a las 12 mejores naciones en una sola semana en Budapest para competir por convertirse en campeones mundiales. Desde 2021, la Billie Jean King Cup Finals premiará con el premio anual de mayor cuantía al deporte de equipo femenino.

El director general de la ITF, David Haggerty, dijo: "Desde jugar al primera Fed Cup como miembro del victorioso equipo estadounidense y fundando la WTA, siendo la primera atleta premiada con la Medalla Presidencial de la Libertad de EE. UU., Billie Jean King nunca ha dejado de abrir nuevos caminos. Hoy añade otro "primera" a su lista. Esto es un tributo a todo lo que ha logrado y supondrá un legado duradero para inspirar a las futuras generaciones de jugadoras y aficionadas".

La estrecha asociación personal de King con la Fed Cup comenzó en el torneo de apertura en 1963 y se cimentó en los siguientes 40 años. Se alzó con el trofeo como jugadora o capitana en 10 ocasiones, más que ninguna otra persona en la historia. King fue nombrada primera Embajadora Mundial de la competición en 2019.

Billie Jean King dijo: "No hay nada como la sensación de representar a tu país y formar parte de un equipo, así que esta competición es muy especial e importante para mí. Es un honor que la copa mundial femenina de tenis lleve mi nombre y una responsabilidad que no me tomaré a la ligera. Nuestro trabajo es compartir esta visión con las futuras generaciones de chicas jóvenes, porque si puedes verlo, puedes serlo".

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/1275760/ITF_Billie_Jean_Kin... [https://mma.prnewswire.com/media/1275760/ITF_Billie_Jean_Kin...]

CONTACTO: CONTACTO: Heather Bowler, heather.bowler@itftennis.com, 17 Sep. (0) - 208 392 4632

Sitio Web: https://www.itftennis.com/